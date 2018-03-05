Заур Ахундов: «Пока Кешля показывает 50% своих возможностей»

Глава Наблюдательного совета футбольного клуба «Кешля» Заур Ахундов прокомментировал победу над «Зире» (2:1) в 18-м туре Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает zerkalo.az.

«Главным делом было победить, и мы это сделали. Ребята выложились полностью. Теперь будут готовиться к «Нефтчи». С каждым матчем в игре команды наблюдается прогресс, хотя есть недостатки. Но ребята прибавляют. Думаю, через тур или два мы будем в полной готовности. Пока что мы показывает 50% своих возможностей. Как мне кажется, к полуфиналу в Кубке команда достигнет пика своей формы. До этого пока еще есть несколько матчей в чемпионате», — заявил Ахундов.