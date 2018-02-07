Зачем понадобился Лукашенко Европейскому Союзу?

ЕС сообщил о намерении приостановить некоторые из санкций, наложенных на Белоруссию. Этот ход может вывести автократический режим Александра Лукашенко из дипломатической изоляции, – сообщают Генри Фой и Алекс Баркер в Financial Times. – В воскресенье Лукашенко переизбрали после кампании, которая прошла без повторений жестких мер против оппозиционных кандидатов, отмеченных в ходе предыдущих выборов. Кроме того, получили свободу политические узники, посаженные президентом в тюрьму за попытку проверить на прочность его 21-летнее правление”.

“На ближайшие четыре месяца решено приостановить санкции, – сообщил Арлем Дезир, французский министр по делам Европы, после прошедшего в понедельник совещания министров иностранных дел в Люксембурге. – Однако они могут быть восстановлены в любой момент, если появятся основания”. “Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, сказал, что некоторые санкции будут ослаблены уже в январе”, – передают авторы.

“Белорусские оппозиционные активисты призвали ЕС не вознаграждать Лукашенко отменой санкций и уверяют, что результаты выборов были подтасованы”, – говорится в статье. Авторы сообщают, что голосование, в ходе которого Лукашенко получил 83,5% голосов, бойкотировала оппозиция и что ОБСЕ наблюдала за выборами и отметила проблемы с подсчетом и регистрацией голосов.

“ОБСЕ сообщила в официальном отчете, что проблемы с добросовестностью голосования “снова показали, что Белоруссии еще предстоит долгий путь к выполнению требований ОБСЕ к демократическим выборам”. Об этом сообщает InoPressa.