«Я рад победе Кяпаза»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Тогрул Аскеров посетил матч «Кяпаз»-«Сабаил» в Гяндже и высказался насчет сегодняшней ситуации хозяев, сообщает zerkalo.az.

«По мере возможностей, я посещаю игру «Кяпаза». В последнее время много тренировок, и поэтому редко появляюсь на стадионах. Но слежу за результатами гянджинского клуба. Вот решил посмотреть игру «Кяпаза» с «Сабаилом», и увидел голы в этом интересном матче. Дарио мог бы забить хороший гол, если бы не попал в штангу. Рад победе и жду продолжения победных встреч. Гянджинские фанаты не любят проигрывать. Верим в нового главного тренера и в руководство клуба. Они смогут вытащить команду из трудной ситуации. Желаю удачи любимому клубу, который должен улучшить результаты», — заявил Аскеров сайту клуба.