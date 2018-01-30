Цены на нефть падают, а мы все крепчаем

“Россия, возможно, считала, что трудности остались позади этой весной, когда цены на нефть начали расти, но возобладавшая на рынке нефти понижательная тенденция представляет серьезные экономические и финансовые угрозы для страны”, – пишет The Christian Science Monitor.

Внезапное падение цен на нефть с июня – марка Brent сейчас торгуется на отметке 55 долларов за баррель – угрожает еще сильнее ослабить российскую экономику, отмечает автор статьи Ник Каннингем.

Россия решила сотрудничать с Западом по достижению ядерного соглашения с Ираном, что способствовало падению цен на нефть, поскольку рынки ожидают появления новой иранской нефти в следующие несколько месяцев, говорится в статье.

Слабый внутренний спрос на газ и уменьшающийся экспортный рынок снизили объем производства “Газпрома”, который в июне снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, пишет издание.

Спрос на энергоносители в Китае снижается, и в то же самое время он нашел альтернативные источники поставок газа, отмечает Каннингем. “Австралия вводит в эксплуатацию новый терминал отгрузки сжиженного природного газа в этом году, и в ближайшие два года будут открыты еще несколько”, – уточняет он.

“В результате Китай и Россия откладывают на неопределенный срок строительство западной трассы трубопровода “Сила Сибири”, – отмечает автор статьи. Это усложняет планы России по поиску альтернативы экспортному рынку своих энергоносителей в Европе, пишет он.

“Курс рубля, немного восстановившийся весной после зимнего обрушения, снова ухудшается. Региональные правительства России несут убытки”, – говорится в публикации. Около 20 из 83 регионов России уже в большей или меньшей степени находятся в состоянии дефолта.

“В результате рынки наблюдают финансовые проблемы России в краткосрочной перспективе – которые более чем реальны – но Россия также сеет семена долгосрочного экономического нездоровья, на фоне того как страна не инвестирует в образование, инфраструктуру, здравоохранение и “человеческий капитал”, – заключает Каннингем. Об этом сообщает InoPressa.