Старый конь борозды не испортит

Сегодня было проведено очередное заседание Национального совета по телевидению и радио (НСТР). Как сообщили АПА в НСТР, на заседании было рассмотрено обращение о выдаче лицензии на спутниковое вещание Обществу с ограниченной ответственностью «Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi». Согласно решению НСТР, Обществу с ограниченной ответственностью «Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi» выдана бессрочная лицензия на спутниковое вещание в качестве специализированного (новостного) канала. Отметим, директором ООО «Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi» («Real TV») является Миршахин Агаев.