Старый конь борозды не испортит

Сегодня было проведено очередное заседание Национального совета по телевидению и радио (НСТР). Как сообщили АПА в НСТР, на заседании было рассмотрено обращение о выдаче лицензии на спутниковое вещание Обществу с ограниченной ответственностью «Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi». Согласно решению НСТР, Обществу с ограниченной ответственностью «Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi» выдана бессрочная лицензия на спутниковое вещание в качестве специализированного (новостного) канала. Отметим, директором ООО «Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi» («Real TV») является Миршахин Агаев.

| 2018-03-05T17:24:46+00:00 5 марта 2018|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
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