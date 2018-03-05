Роман Григорчук: «Вы думаете, что мы забросили чемпионат?»

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук прокомментировал матч 18-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против бакинского «Нефтчи» (1:2), сообщает zerkalo.az.

«Мы в расстроенных чувствах. После матча я сказал команде, что должны преодолеть это. Сегодня сами подарили два гола сопернику. Не припоминаю, чтобы проводил такую игру. Были потери, а сегодня еще получили красную и Руслан Гурбанов травмировался. Возможно, у него перелом. Но не хочу приводить это как оправдание. Сегодня на трибунах было много болельщиков, была футбольная атмосфера. Жаль, что не сумели порадовать их победой.

По поводу Виталия Вернидуба, то с ним ничего не происходит. После предыдущего тура (Вернидуб забил автогол – Прим.) мы с ним поговорили. Я даже пошутил, сказав, что, как он может быть защитником, и при этом не забить в свои ворота. Если бы я сегодня не дал ему шанс, он мог посчитать, что не выпустил его именно из-за того эпизода. Сегодня я дал ему шанс, и он снова ошибся. Но даже если бы он не сыграл, не могу сказать, что было бы по-другому.

Не согласен с мнением, что сегодня мы не боролись. Просто игра не шла. Неужели вы думаете, что мы забросили чемпионат? Это не так. Не думаем только о Кубке», — заключил Григорчук.