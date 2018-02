Puta guerra

На той неделе был оглашен окончательный приговор восьмерым юнцам из молодежной организации “Nida”. Трое получили 8, двое 7,5, еще двое 7 и один 6 лет. В общей сложности 59 лет заключения. Самому старшему 30, а самому младшему всего 19 лет.

Рашадат Ахундов 30 лет от роду, уроженец Бейлаганского района, магистр Центрально-европейского Университета (Будапешт). Женат, дома его будет ждать долгие 8 лет маленький сын.

Заур Гурбанлы родился в 1987 году в Баку. Выпускник юридического факультета БГУ. Холост. Осужден на 8 лет.

Илькин Рустамзаде родился в Гяндже. Он не будет видеть родной город 8 лет. Экономист. Владеет английским, русским и турецким языками. А ведь ему всего лишь 22 года.

Рашад Гасанов родился в 1985 году в Лянкаране. Выпусник турецкого технического университета Орта Догу. Преподавал в турецком лицее. Владеет турецким, русским, английским, французским языками. Это, если не считать родного. Не будет преподавать 7,5 лет.

Мамед Азизов наверное большой шутник, потому как шекинец со дня рождения в 1992 году. Не успел получить полное высшее образование в БГУ. Он изучал социологию и психологию. Не знаю останется ли у него желание учиться и дальше в БГУ. Однако, теперь у него ровно 7,5 лет своих университетов, находящихся в местах не столь отдаленных.

Узеир Мамедли тоже выпускник юрфака БГУ. 27 лет от роду. Наверное сильно будет скучать по родной Барде целых 7 лет. Бахтияр Кулиев родился в 1993 году в Баку. Не успел выучиться на специалиста по телекоммуникациям. Ему отказали в учебе на 7 лет.

19-летний Шахин Новрузлу получил 6 лет. Мечтал стать финансистом после окончания университета Одлар Юрду.

Не буду подвергать особым сомнениям решение суда, хотя ныне достаточно часто закон и судьи остаются по разные стороны баррикад. Скажу лишь, что суд был далек от милосердия. Ломать не строить, особенно когда дело касается человеческих судеб.

Но это я тут могу рассуждать сидя за компьютером и подбирая интеллигентно-витиеватые фразы для описания происходящего. Остающиеся же на свободе друзья и единомышленники из молодежной организации выражали свой протест решению суда куда более эмоциально. В результате стычки с блюстителями порядка, малознакомыми с самим понятием порядок, были произведены задержания и административные аресты вплоть до 30 суток. Парням выкручивали руки, девчат пинали и толкали. Досталось и журналистам. Всех грубо раскидывали в разные стороны. Но дети не унимались. Бессильные в своих ярости и гневе они прибегнули, на их взгляд, к последней мере – решили защититься святая святых – ГИМНОМ СТРАНЫ. Не помогло – с высоты афиш кинотеатра “Низами” на них надвигался Годзилла…

Почему? Этим вопросом я задаюсь особенно часто в последнее время. Почему Ильгар Мамедов и Тофик Ягублу осуждены на длительные сроки заключения за сиюминутное присутствие в Исмаиллы? Почему Анар Мамедли привлекается к суду? Почему Рауф Миркадыров обвиняется в госизмене? Почему идет охота на нурсистов? Почему смещаются со своих высоких государственных постов молодые чиновники?

Скажем, почему молодым активистам “Nida” нельзя, а таким же молодым из “Ирели” можно, во всяком случае было можно? Неужто потому что первые не льстили и искренне высказывали свое мнение, а вторые с наигранной улыбкой исподволь приспосабливались к обстоятельствам, а после появления на свет божий набившего оскомину “списка” турецкого премьера Эрдогана, если и не все, то часть “оказалась” в деле при спруте, обхватившем своими щупальцами чуть ли не все властные коридоры? Так кто же опаснее?

С детьми надо работать, их необходимо любить и понимать, отвечать на их вопросы. С ними нельзя воевать – категорически! Иначе мы выстроим глухую стену непонимания и отчуждения. Люди моего поколения наверняка помнят хит 70-х от Pink Floyd “Just another brick in the wall” (“Всего лишь очередной кирпич в стене”) из рок-оперы “The Wall” (“Стена”).

Нам не нужно никакого образования. Нам не нужно никакого контроля мыслей. Никакого злого сарказма в классах. Учитель, оставь детей в покое. Эй, Учитель, оставь в покое детей! В общем-то, это – лишь еще один кирпич в стене. В общем-то, ты – лишь еще один кирпич в стене. …Не нужно мне никаких стен вокруг… …Хватит покушаться на наши мысли!.. …В общем, ты всего лишь очередной Кирпич в стене.

Puta guerra! Я ненавижу эту шлюху войну, которую мы ведем против самих же себя, против наших же детей! Когда последний из ныне осужденных детей выйдет на свободу, мы окажемся с глазу на глаз не с ребенком, который тщетно пытался достучаться до нас. Мы столкнемся с человеком, полным ненависти и ведомым чувством отмщения. В нем уже не будет ничего светлого и доброго. Рашадат будет мстить за 8 лет необщения с сыном, потому как ребенок не захочет понять ни отца, который оставил его на все эти тревожные годы, ни тех, кто лишил его такой необходимой ему пусть и суровой мужской, но отцовской ласки…

Не стоит превращаться в очередной камень в стене!

“Есть войны от участия в которых честный человек не может отказаться”,- писал Эрнест Хемингуэй, прошедший через две мировые и гражданскую войну в Испании. Он не любил войну, однако воевал, воевал, чтобы поскорее положить ей конец.

Надеюсь, у нас еще остались честные люди.

P.S.Пока я работал над материалом, появилась информация о том, что ребят из «Ирели» выселяют из офиса. И лесть, оказывается, не всегда помогает. Как только сняли с работы Эльнура Асланова «Ирели» впала в немилость – ее лишили государственной поддержки. Интересно, какой путь изберут после этого члены «Ирели»?