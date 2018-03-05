Нефтчи победил в Габале, Зире уступил Кешле

В Topaz премьер-лиге Азербайджана по футболу прошли матчи 18-го тура.

Как сообщает zerkalo.az, в первый день тура «Кяпаз» на своем поле в Гяндже одолел «Сабаил» (2:1), «Сумгайыт» в родных стенах поделил очки с «Карабахом» (1:1). Во второй день тура «Нефтчи» в гостях обыграл «Габалу» (2:1), а «Кешля» на выезде взяла три очка в матче с «Зире» (2:1).

Положение команд после 18-и туров: «Карабах» – 45 очков, «Габала» – 35, «Зире» – 32, «Сумгайыт» – 28, «Нефтчи» – 23, «Сабаил» – 17, «Кешля» – 15, «Кяпаз» – 10.