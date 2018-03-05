«Не вскакивайте с места, когда услышите свое имя»

Состоялась церемония вручения наград «Оскар-2018»

Когда Джимми Киммел год назад был ведущим церемонии вручения «Оскара», премия за лучший фильм чуть не отошла другой картине. Уоррен Битти и Фэй Дануэй открыли конверт, воскликнули «Ла-ла-Лэнд», продюсеры и создатели фильма поднялись на сцену, и тут что-то пошло не так. Один из продюсеров мюзикла подошел к микрофону и сказал: «Победили не мы, победил «Лунный свет». Оказалось, что конверты просто перепутали – это был тот конверт, что предназначался лучшей исполнительнице женской роли Эмме Стоун.

«Поэтому, пожалуйста, не вскакивайте с места, когда услышите свое имя» — шутливо попросил собравшихся Киммел.

Основная борьба в главных номинациях должна была развернуться между картинами «Формы воды», «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» и «Самый темный час». Лучшим фильмом стали «Формы…», а приз за режиссуру получил Гильермо дель Торо, хотя критики были уверены, что «Три билборда…» сумеют обогнать своего конкурента, но получилось это только в номинации за лучшую женскую роль, где не оказалось равных Фрэнсис Макдорманд, не позволившей Мэрил Стрип отвезти домой четвертую статуэтку. Кстати, для Стрип эта номинация была уже 21-й.

Роль Уинстона Черчилля в «Самом темном часе» принесла «Оскар» Гари Олдмену (это была его вторая за карьеру номинация).

Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни стали лучшими актерами второго плана. Американской киноакадемии хватило совести не объявлять победителем в мужской категории Кристофера Пламмера, заменившего Кевина Спейси во «Всех деньгах мира». И если в прошлом году основной темой для шуток было избрание Дональда Трампа президентом США, то в этот раз звезды не слишком «хайповали» на теме сексуальных домогательств, которая за последний год загубила карьеру ряда продюсеров и актеров.

Документальный фильм «Икар», посвященный допинг-скандалу с участием российских олимпийцев, получил приз в своей номинации. «В эти выборы Путин точно не вмешивался» — пошутил ведущий церемонии, намекая на непрекращающиеся в американском обществе разговоры о кибер-вмешательстве России в выборы президента США-2016.

Спортивная тема на этом ограничена не была. «Лучшим короткометражным фильмом» стала лента «Дорогой баскетбол», а потому Кобе Брайант к своим перстням чемпиона НБА теперь добавит еще и главную западную кинонаграду.

«ОСКАР-2018» В ЦИФРАХ

Лучший фильм

Победитель: «Форма воды»

Номинанты:

«Зови меня своим именем»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Прочь»

«Леди Бёрд»

«Призрачная нить»

«Секретное досье»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший актер

Победитель: Гари Олдман — «Темные времена»

Номинанты:

Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»

Дэниэл Калуя — «Прочь»

Дензел Вашингтон — «Роман Израэл, Esq»

Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»

Лучший актер второго плана

Победитель: Сэм Рокуэлл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

Уиллем Дефо — «Проект Флорида»

Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Ричард Дженкинс — «Форма воды»

Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»

Лучшая актриса

Победитель: Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

Салли Хокинс — «Форма воды»

Марго Робби — «Тоня против всех»

Сирша Ронан — «Леди Бёрд»

Мэрил Стрип — «Секретное досье»

Лучшая актриса второго плана

Победитель: Эллисон Дженни — «Тоня против всех»

Номинанты:

Мэри Джей Блайдж — «Ферма «Мадбаунд»

Эллисон Дженни — «Тоня против всех»

Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»

Лори Меткаф — «Леди Бёрд»

Октавия Спенсер — «Форма воды»

Лучший режиссер

Победитель: Гильермо дель Торо — «Форма воды»

Номинанты:

Кристофер Нолан — «Дюнкерк»

Джордан Пил — «Прочь»

Грета Гервиг — «Леди Бёрд»

Пол Томас Андерсон — «Призрачная нить»

Лучший фильм на иностранном языке

Победитель: «Фантастическая женщина»

Номинанты:

«О теле и душе»

«Оскорбление»

«Нелюбовь»

«Квадрат»

Лучший композитор

Победитель: Александр Деспла, «Форма воды»

Номинанты:

«Дюнкерк»

«Призрачная нить»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший оригинальный сценарий

Победитель: «Прочь»

Номинанты:

«Любовь — болезнь»

«Прочь»

«Леди Бёрд»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший адаптированный сценарий

Победитель: «Зови меня своим именем»

Номинанты:

«Горе-творец»

«Логан»

«Большая игра»

«Ферма Мадбаунд»

Лучший оператор

Победитель: Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты:

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Ферма Мадбаунд»

«Форма воды»

Лучшие визуальные эффекты

Победитель: «Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты:

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Конг: Остров Черепа»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Планета обезьян: Война»

Лучший дизайн костюмов

Победитель: «Призрачная нить»

Номинанты:

«Красавица и чудовище»

«Темные времена»

«Форма воды»

«Виктория и Абдул»

Лучший грим и прически

Победитель: «Темные времена»

Номинанты:

«Виктория и Абдул»

«Чудо»

Лучший художник-постановщик

Победитель: «Форма воды»

Номинанты:

«Красавица и чудовище»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

Лучший анимационный фильм

Победитель: «Тайна Коко»

Номинанты:

«Босс-молокосос»

«Добытчица»

«Фердинанд»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

Лучший документальный фильм

Победитель: «Икар»

Номинанты:

Abacus: Small Enough to Jail

«Лица, деревни»

«Последние люди Алеппо»

«Стронг-Айленд»

Лучший короткометражный фильм

Победитель: «Немое дитя»

Номинанты:

«Начальная школа Де-Калб»

«11 часов»

«Мой племянник Эммет»

«Watu Wote: Все мы»

Лучший короткометражный документальный фильм

Победитель: «Рай — это пробка на 405-м шоссе»

Номинанты:

«Эдит+Эдди»

«Героин(я)»

«Искусство ножа»

«Остановка»

Лучший короткометражный анимационный фильм

Победитель: «Дорогой баскетбол»

Номинанты:

«Вечеринка в саду»

«Лу»

«Пустое место»

«Хулиганские сказки»

Лучший монтаж

Победитель: «Дюнкерк»

Номинанты:

«Малыш на драйве»

«Тоня против всех»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Дюнкерк»

Лучший монтаж звука (sound editing)

Победитель: «Дюнкерк»

Номинанты:

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

Победитель: «Дюнкерк»

Номинанты:

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучшая песня

Победитель: «Remember me» — «Тайна Коко»

Номинанты:

«Mighty river» — «Ферма Мадбаунд»

«Mystery of love» — «Зови меня своим именем»

«Stand up for something» — «Маршалл»

«This is me» — «Величайший шоумен»