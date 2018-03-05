Состоялась церемония вручения наград «Оскар-2018»
Когда Джимми Киммел год назад был ведущим церемонии вручения «Оскара», премия за лучший фильм чуть не отошла другой картине. Уоррен Битти и Фэй Дануэй открыли конверт, воскликнули «Ла-ла-Лэнд», продюсеры и создатели фильма поднялись на сцену, и тут что-то пошло не так. Один из продюсеров мюзикла подошел к микрофону и сказал: «Победили не мы, победил «Лунный свет». Оказалось, что конверты просто перепутали – это был тот конверт, что предназначался лучшей исполнительнице женской роли Эмме Стоун.
«Поэтому, пожалуйста, не вскакивайте с места, когда услышите свое имя» — шутливо попросил собравшихся Киммел.
Основная борьба в главных номинациях должна была развернуться между картинами «Формы воды», «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» и «Самый темный час». Лучшим фильмом стали «Формы…», а приз за режиссуру получил Гильермо дель Торо, хотя критики были уверены, что «Три билборда…» сумеют обогнать своего конкурента, но получилось это только в номинации за лучшую женскую роль, где не оказалось равных Фрэнсис Макдорманд, не позволившей Мэрил Стрип отвезти домой четвертую статуэтку. Кстати, для Стрип эта номинация была уже 21-й.
Роль Уинстона Черчилля в «Самом темном часе» принесла «Оскар» Гари Олдмену (это была его вторая за карьеру номинация).
Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни стали лучшими актерами второго плана. Американской киноакадемии хватило совести не объявлять победителем в мужской категории Кристофера Пламмера, заменившего Кевина Спейси во «Всех деньгах мира». И если в прошлом году основной темой для шуток было избрание Дональда Трампа президентом США, то в этот раз звезды не слишком «хайповали» на теме сексуальных домогательств, которая за последний год загубила карьеру ряда продюсеров и актеров.
Документальный фильм «Икар», посвященный допинг-скандалу с участием российских олимпийцев, получил приз в своей номинации. «В эти выборы Путин точно не вмешивался» — пошутил ведущий церемонии, намекая на непрекращающиеся в американском обществе разговоры о кибер-вмешательстве России в выборы президента США-2016.
Спортивная тема на этом ограничена не была. «Лучшим короткометражным фильмом» стала лента «Дорогой баскетбол», а потому Кобе Брайант к своим перстням чемпиона НБА теперь добавит еще и главную западную кинонаграду.
«ОСКАР-2018» В ЦИФРАХ
Лучший фильм
Победитель: «Форма воды»
Номинанты:
«Зови меня своим именем»
«Темные времена»
«Дюнкерк»
«Прочь»
«Леди Бёрд»
«Призрачная нить»
«Секретное досье»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Лучший актер
Победитель: Гари Олдман — «Темные времена»
Номинанты:
Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»
Дэниэл Калуя — «Прочь»
Дензел Вашингтон — «Роман Израэл, Esq»
Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»
- Лучший актер второго плана
Победитель: Сэм Рокуэлл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Номинанты:
Уиллем Дефо — «Проект Флорида»
Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Ричард Дженкинс — «Форма воды»
Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»
- Лучшая актриса
Победитель: Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Номинанты:
Салли Хокинс — «Форма воды»
Марго Робби — «Тоня против всех»
Сирша Ронан — «Леди Бёрд»
Мэрил Стрип — «Секретное досье»
- Лучшая актриса второго плана
Победитель: Эллисон Дженни — «Тоня против всех»
Номинанты:
Мэри Джей Блайдж — «Ферма «Мадбаунд»
Эллисон Дженни — «Тоня против всех»
Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»
Лори Меткаф — «Леди Бёрд»
Октавия Спенсер — «Форма воды»
- Лучший режиссер
Победитель: Гильермо дель Торо — «Форма воды»
Номинанты:
Кристофер Нолан — «Дюнкерк»
Джордан Пил — «Прочь»
Грета Гервиг — «Леди Бёрд»
Пол Томас Андерсон — «Призрачная нить»
- Лучший фильм на иностранном языке
Победитель: «Фантастическая женщина»
Номинанты:
«О теле и душе»
«Оскорбление»
«Нелюбовь»
«Квадрат»
- Лучший композитор
Победитель: Александр Деспла, «Форма воды»
Номинанты:
«Дюнкерк»
«Призрачная нить»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Лучший оригинальный сценарий
Победитель: «Прочь»
Номинанты:
«Любовь — болезнь»
«Прочь»
«Леди Бёрд»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Лучший адаптированный сценарий
Победитель: «Зови меня своим именем»
Номинанты:
«Горе-творец»
«Логан»
«Большая игра»
«Ферма Мадбаунд»
- Лучший оператор
Победитель: Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049»
Номинанты:
«Темные времена»
«Дюнкерк»
«Ферма Мадбаунд»
«Форма воды»
- Лучшие визуальные эффекты
Победитель: «Бегущий по лезвию 2049»
Номинанты:
«Стражи Галактики. Часть 2»
«Конг: Остров Черепа»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Планета обезьян: Война»
- Лучший дизайн костюмов
Победитель: «Призрачная нить»
Номинанты:
«Красавица и чудовище»
«Темные времена»
«Форма воды»
«Виктория и Абдул»
- Лучший грим и прически
Победитель: «Темные времена»
Номинанты:
«Виктория и Абдул»
«Чудо»
- Лучший художник-постановщик
Победитель: «Форма воды»
Номинанты:
«Красавица и чудовище»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Темные времена»
«Дюнкерк»
- Лучший анимационный фильм
Победитель: «Тайна Коко»
Номинанты:
«Босс-молокосос»
«Добытчица»
«Фердинанд»
«Ван Гог. С любовью, Винсент»
- Лучший документальный фильм
Победитель: «Икар»
Номинанты:
Abacus: Small Enough to Jail
«Лица, деревни»
«Последние люди Алеппо»
«Стронг-Айленд»
- Лучший короткометражный фильм
Победитель: «Немое дитя»
Номинанты:
«Начальная школа Де-Калб»
«11 часов»
«Мой племянник Эммет»
«Watu Wote: Все мы»
- Лучший короткометражный документальный фильм
Победитель: «Рай — это пробка на 405-м шоссе»
Номинанты:
«Эдит+Эдди»
«Героин(я)»
«Искусство ножа»
«Остановка»
- Лучший короткометражный анимационный фильм
Победитель: «Дорогой баскетбол»
Номинанты:
«Вечеринка в саду»
«Лу»
«Пустое место»
«Хулиганские сказки»
- Лучший монтаж
Победитель: «Дюнкерк»
Номинанты:
«Малыш на драйве»
«Тоня против всех»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
«Дюнкерк»
- Лучший монтаж звука (sound editing)
Победитель: «Дюнкерк»
Номинанты:
«Малыш на драйве»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Форма воды»
«Звездные войны: Последние джедаи»
- Лучшее сведение звука (sound mixing)
Победитель: «Дюнкерк»
Номинанты:
«Малыш на драйве»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Форма воды»
«Звездные войны: Последние джедаи»
- Лучшая песня
Победитель: «Remember me» — «Тайна Коко»
Номинанты:
«Mighty river» — «Ферма Мадбаунд»
«Mystery of love» — «Зови меня своим именем»
«Stand up for something» — «Маршалл»
«This is me» — «Величайший шоумен»
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