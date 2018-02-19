Мир стал ближе к войне

Мир отходит от шока связанного с тем, что Трамп стал президентом США. Уже подводятся итоги и делаются прогнозы на будущее. Это один из тех редких случаев, когда необходимо, прежде всего, попытаться ответить на вопрос, почему на этих выборах победил именно Дональд Трамп, в сущности, внесистемный лидер, а не ставленник американской политической элиты Хилари Клинтон. Не будь Трамп миллиардером, можно было бы сказать, что на президентских выборах США победил человек с улицы. И не разобравшись в этом ключевом вопросе, нам никогда не удастся верно спрогнозировать развитие последующих процессов в глобальном масштабе.

БУНТ РАЗОЧАРОВАННОЙ ЧЕРНИ

При этом надо признать, что существует опасность сбиться на частности и наломать дров. Например, эксперты, наверное, еще долго и вполне справедливо будут обсуждать уровень влияния российского фактора на американские выборы. Да, безусловно, этот фактор имел место и серьезно повлиял на результаты президентских выборов. Бывший посол США в России Майкл Макфол уже заявил об успешном вмешательстве президента РФ Владимира Путина в выборы президента США.

“Путин вмешался в наши выборы и преуспел. Молодец”, — написал посол в Twitter. Последнее слово при этом было написано по-русски. Все это верно. Могу сказать больше. Путин использовал главное оружие демократического общества против нынешней политической элиты, против нынешней политической системы США, чтобы привести Трампа к власти. Речь идет о формировании общественного мнения, которое в отличии от России в США имеет решающее влияние на определение результатов любых выборов. Посредством бесконечных, планомерных утечек информации, полученных в результате кибератак, удалось убедить существенную часть американского общества в том, что ставленник американского истеблишмента Хилари Клинтон постоянно врала собственному электорату. Этого американцы не так легко прощают политическим деятелям. И все же не все так просто.

Ведь надо было победить систему, которая поддерживала Х.Клинтон. А система считалась непобедимой. И она как будто решила проблему и нейтрализовала влияние так называемой российской информационной войны против американских выборов. Да, признали, что Клинтон не самый лучший выбор для Америки, но вся проблема в том, что Трамп просто катастрофа. Система подключила все ресурсы, естественно, допустимые американскими законами, чтобы добиться восприятия этого тезиса обществом в качестве аксиомы. Одним словом, на первый взгляд, победа Клинтон была гарантирована. Именно на этот момент обращает внимание председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США показывает, что политическая система Соединенных Штатов не справилась с новыми вызовами, заявил он на своей странице в Facebook в среду, 9 ноября.

«Признаюсь, ошибся в прогнозах, до конца не верил в победу Трампа. Не потому, что он слабее, но потому, что он шел против Системы. Приучили меня американцы, что Система там всегда сильнее (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»)», — считает Косачев.

Главной сенсацией американских выборов он назвал то, что политическая система в стране не справилась с новыми вызовами во внутренней политике, как и с «нестандартными вызовами мирового масштаба».

Теперь, скорее всего, Трампу предстоит «сделать Америку опять великой» в соответствии с его предвыборными лозунгами. «Подозреваю, все же не ошибусь во втором своем предвыборном прогнозе — переоценивать Америку Дональда Трампа явно не следует. Да, появляется окно возможностей. Но такое же окно приоткрылось 8 лет назад, когда победил Обама. (…) И мы знаем, чем это закончилось», — пояснил член Совфеда.

Это тот редкий случай, когда автор этих строк почти полностью согласен с российским политиком и политологом, как по поводу оценки происходящего, так и прогноза на будущее, о котором мы еще поговорим.

Главный вывод в том, что электорат разуверился в способности системы традиционной элиты справиться с существующими системными вызовами и рисками, как внутреннего, так и внешнего характера.

А все начиналось в начале 90-х прошлого столетия с иракского кризиса, а точнее оккупации Кувейта этой арабской страной. Американцы с союзниками буквально в течении нескольких часов восстановили суверенитет Кувейта. Все было прекрасно. Да, надо было платить за издержки глобализации , притом, не только финансами, но и жизнями американских солдат. Но все происходило где-то там, в более чем в10 тысячах километров от Америки. Ну, что делать? Неизбежная плата за обеспечение всемирного господства США в эпоху глобализма, притом, не только военно-политического и экономического, но и ценностного.

Однако, 11 сентября беда пришла в дом. Оказалось, что отгородиться от вызовов и рисков глобализации невозможно, даже океаном. Это был шок. Дальше – больше. На первый взгляд, чисто внешнеполитические проблемы начали создавать системные проблемы и риски внутриполитического характера. Терроризм, притом, с религиозным оттенком, социально-экономические, ценностные проблемы, связанные с огромным потоком мигрантов лишили сна среднестатистического американского обывателя. К сожалению, в течение 15 лет политическая система, традиционная политэлита не смогла разработать противоядие, способное нейтрализовать эти риски и вызовы.

Таким образом, западные страны столкнулись с системным кризисом. Малообразованный среднестатистический обыватель больше всего ценит благополучие и стабильность. В этой ситуации ему наплевать не политику. В обычных условиях он вообще крайне аполитичен и с удовольствием уступает решение всех проблем элите. Однако, как только возникает кризис, он вспоминает о своих правах. При этом среднестатистический обыватель подвержен популизму. Он ищет очень простые и примитивные пути выхода из кризиса. Если мешают незаконные мигранты, то надо закрыть границы, например, построить стену. Если речь идет об исламском терроре, можно выдворить всех мусульман из страны. Ничего нового. Все это было в середине 30-х прошлого столетия в Германии. Существующая политсистема и элита не смогли в течение 15 лет после окончания первой мировой войны справиться с вызовами, обеспечить социально-экономический рост, избавить немецкий народ от унизительного комплекса побежденного. И тогда пришел Гитлер, внесистемный популист, предложивший очень простые и примитивные пути решения проблем – понятные и приемлемые для среднестатистического обывателя.