Королевская гонка вновь в Баку

Зимний перерыв на отдых команд Формулы 1 подошел к концу и уже в конце февраля они все собрались в Барселоне для первых тестовых заездов. Это тот самый момент перед стартом сезона, когда весь гоночный бомонд собирается вместе, чтобы оценить новые болиды команд и проверить на тестовых заездах все новые примочки и апгрейды. Это идеальное время для инженеров и конструкторов, чтобы подвести промежуточные итоги трехмесячного труда и проверки своих разработок на прочность. Кто окажется сильней в гонке за чемпионство? Смогут ли остальные составить конкуренцию давящему преимуществу Мерседес и Феррари? Ответы на эти и множество других вопросов мы сможем получить уже через месяц с началом нового сезона королевских гонок.

Тем временем, всемирный Совет FIA по автоспорту очень рано утвердивший календарь на 2018-й включает множество любопытных перемен по сравнению с прошлым годом. Как и в 2017-м, сезон стартует в четвёртое воскресенье марта – первые три этапа пройдут в те же сроки, а вот четвёртым станет не Гран При России в Сочи, а Гран При Азербайджана. В календарь также вернулась гонка во Франции, которая заняла место бакинской, перенесенной с июня на конец апреля. Она будет проходить в промежутке между Гран При Канады и Гран При Австрии. Такие изменения в календаре связаны с подготовкой Сочи к чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

А сам Баку, принимающий в этом году четвертый этап королевских гонок уже начал к ней подготовку. Промоутеры гонки уже объявляют имена суперзвезд, которые будут участвовать в шоу-программе гоночного уик-энда и предлагают выгодные условия для покупки билетов, а операционная команда взялась за самую сложную часть этого проекта, которая состоит в подготовке самой трассы. Бакинская трасса в отличии от большинства других этапов Формулы 1 расположена непосредственно на улицах города и проходит по самому ее центру попутно охватывая приморский Бульвар, площадь Азадлыг и Ичери Шехер. Разработанная немцем Германом Тильке трасса имеет длину одного круга чуть больше шести километров, а движение по ней происходит против часовой стрелки. Но обо всем по порядку.

Всем своим видом напоминающая знаменитую трассу в Монте-Карло бакинская трасса претендует на то, чтобы стать «вторым Монако». Каким образом спросите вы? Ведь городских трасс в Формуле и сейчас предостаточно? На самом деле, схожесть на лицо, тут и финишная прямая вдоль набережной и повороты под углом в 90 градусов, узкие улочки и отбойники в придачу – все это вызывает устойчивые ассоциации, правда, есть в бакинской трассе и свои навороты. Длинные широкие прямые в одной части круга, где скорости доходят до 360 км в час и дают возможность для обгонов, — и узкие, рельефные улочки в другой части круга, вьющиеся серпантином то вверх, то вниз. Причем, — и это важное отличие от Монако, даже в той части трассы, что проходит в Старом городе, где повороты очень узкие и слепые, многие из них все равно проходятся газ в пол.

Есть у трассы и уникальная черта, которая не встречается ни на одной другой трассе Формулы 1. Она заключается в том, что на определённом участке проспекта Нефтяников машины едут во встречных направлениях: от 6-го поворота до 7-го в одну сторону, и от 19-го до 20-го в противоположную, а безопасность обеспечивает специальная бетонная перегородка, которую строят ближе к гоночному уик-энду.

Культурную программу уик-энда откроет легендарная британская группа Jamiroquai – её концерт пройдёт 27 апреля в бакинском зале Crystal Hall.

Jamiroquai была образована в Лондоне в 1992-м усилиями Джейсона «Джей» Кея, который с тех пор остаётся её бессменным лидером, и получила мировую известность во второй половине девяностых. Тиражи её дисков приближаются к 30 млн., она не раз завоёвывала самые престижные музыкальные премии, в том числе Grammy и MTV Music Awards, а работа Travelling Without Moving 1996 года даже попала в «Книгу Рекордов Гиннеса» как самый продаваемый альбом в стиле «фанк» в истории.

А закрывать концертную программу гоночного уик-энда будет британская певица Дуа Липа. Обладательница музыкальной премии Brit Awards выступит в воскресенье 29 апреля в бакинском зале Crystal Hall.

Все обладатели билетов на Гран При Азербайджана получат бесплатный доступ на все концерты, а для болельщиков будет организован транспорт, который доставит их от Baku City Circuit до концертного комплекса Crystal Hall».

Обладатели билетов на все четыре дня уик-энда дополнительно в четверг 26 апреля получат возможность совершить прогулку по пит-лейн, но у всех купивших билеты на гонку будет доступ на ежедневные автограф-сессии.

Сама гонка, запланированная на 27-29 апреля будет вторым по счету «Гран При Азербайджана» и третьим этапом который примет Баку (в 2016-м гонка называлась «Гран При Европы») уже сейчас в статусе одной из самых ожидаемых после прошлогоднего фурора. Все без исключения любители королевских гонок все еще смакуют события годовалой давности и заслуженно называют бакинскую гонку самой захватывающей прошлого сезона. Пожалуй, вся гонка Баку’2017 вполне может встать в ряд с легендарными моментами в истории гонок, которые будут пересказывать из года в год, а сама трасса станет классической для Формулы 1.

Для того, чтобы охарактеризовать что это была за гонка, достаточно привести несколько фактов. 137 – ровно столько обгонов совершили пилоты во время состязаний в Баку. Ее победитель Даниэль Риккьярдо стартовал с десятой позиции, а вскоре после старта был вынужден заехать на пит-стоп, после чего откатился на 17 место. Он же совершил тройной обгон, во многом благодаря которому австралиец смог занять первое место в заезде. Позднее этот обгон болельщики выбрали самым зрелищным маневром всего сезона. А финишировавший в итоге вторым Вальтери Боттас после столкновения на первом круге долго добирался до боксов своей команды, после чего проигрывал пелотону целый круг.

А вишенкой на торте и главным символом всего этого хаоса стал эпизод, между двумя претендентами на чемпионство. Себастьян Феттель из Феррари психанул и решил, что лидировавший на тот момент Луис Хэмилтон из Макларен Мерседес аккурат перед рестартом гонки устроил ему брейк-тест. Известный своим взрывным характером немец в долгу не остался и поравнявшись со своим обидчиком специально ударил его машину. В итоге, Феттель получил штраф в 10 секунд от маршалов прямо во время гонки и откатился назад, но карма прошлась и по Хемилтону, у него возникла проблема с подголовником и он тоже заехал в пит стоп. В итоге, Феттел финишировал четвертым и увеличил отрыв в личном зачете от Хемильтона до 14-и очков.

По окончанию гонки оба гонщика начали обвинять друг друга. Один в подстрекательстве, другой в некорректности. Гоночный мир тоже разделился на два лагеря и «дело Феттеля» настолько разрослось, что грозило пилоту Скудерии пропуском одного Гран При. К счастью, все обошлось без серьезных потерь для обоих спортсменов, но сам инцидент еще долго обсуждался и стал своего рода напоминанием о бакинской гонке до конца сезона.