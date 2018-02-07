Как легко становится

Уважаемый читатель!

Если Вы читаете эти строки, значит, я уже созвал общее заседание редакции и объявил ребятам о прекращении выпуска газеты “Зеркало” в ежедневном формате. Я шел к этому решению достаточно долго, вынуждаемый обстоятельствами и подталкиваемый суровой, но, к сожалению, не всегда справедливой действительностью. Последней же каплей, переполнившей чашу, стал вопиющий арест Рауфа Миркадырова.

Но обо всем по порядку. Так уж сложилось, что газета в классическом своем понимании как носитель информации начала уступать в оперативности электронным СМИ. Она априори не могла соперничать в этом ни с радио, ни с ТВ, ни тем более с Интернетом. Но и газета не стояла на месте в своем развитии – она трансформировалась, она постепенно превращалась в поле для серьезной аналитики, журналистских расследований и, конечно же, добротной публицистики. Да, она – эта площадка – не была либеральной и демократичной в той степени, чтоб допускать публикации от “народной журналистики”. Эта площадка превратилась в место, куда допускалась преимущественно МЫСЛЬ. Но МЫСЛЬ, и особенно ее носители, всегда были в неладах с теми, кого очень мало интересует правда о себе.

Я всегда воспринимал газетное дело как бизнес. Но бизнес этот специфичный. Тут не всегда работает принцип “купи-продай”. У этого бизнеса есть душа. И чем дальше, тем больше я это понимал. Ныне бизнес из газетного дела практически вытеснен. Причина до банального проста – в ситуации, когда политическая составляющая подминает под себя экономическую, заниматься бизнесом, тем более таким специфическим, как газетное дело, не представляется возможным. По крайней мере, оно кажется малоперспективным, и не только с экономической точки зрения, но и профессиональной.

В последнее время я делаю газету уже не для того, чтобы продать ее другим и поддержать свою жизнь. Я делаю ее из гордости и потому, что я журналист. Ну а журналистика убивает меня так же, как и не дает мне умереть…

Как легко становится, когда ты побежден. Это не моя мысль. Я ее где-то вычитал, и она, вопреки воле, застряла у меня в голове и довольно долгое время не дает покоя. Может, и впрямь стоит оставить все ко всем чертям, чтобы стало легко? Я пытался – не получается. Легко не становится, не становится даже легче. Значит, еще не время. Но попридержать шаг, может, даже сделать паузу, стоит. Мне близкие люди часто говорят: “Если не можешь изменить ситуацию, то измени отношение к ней”. Может быть. Но только вот незадача – станет ли от этого легче?

Пока останавливаю ежедневный выпуск. Может хоть кому-то станет легче…