Элои и морлоки

Я не собираюсь писать об аннексии Крыма Россией. Слишком много уже об этом написано и, наверняка, еще будет написано. Да, и мнение об этом у меня вполне однозначное – оккупация. Нет у меня и мысли сравнивать президента России Владимира Путина с Гитлером – не оригинально. Не хочу писать и о приемах агитационно-пропагандистского толка, а также оперативных мероприятиях, направленных на обеление захвата Крыма. Ничего, как модно ныне говорить, креативного в них не наблюдается. Все новое – давно забытое старое. Так действовали и во времена III Рейха, и задолго до того. Речь вот о чем. Не менее всего этого, а может и более разочаровывает инфантильность, так сказать, рулевых западных демократий. Чтобы не быть голословным, придется вернуться к августу 2008 года.

Так вот, спустя примерно дней 10-15 после наглого вторжения Кремля, в лице господина Путина в Грузию, закончившегося отторжением Абхазии и Южной Осетии, мне довелось принять участие в международной конференции в Германии. Участниками того мероприятия наряду с солидными журналистами из многих стран мира были не менее солидные и известные представители различных международных институтов и НПО, а также бывшие и все еще действующие государственные деятели и политологи. И конечно же, на всех официальных панелях и за кулисами главной темой обсуждений был захват Россией Абхазии и Южной Осетии. Высказывалось много различных мнений. Однако, от всех этих умных и высказываемых на достаточно высоком интеллектуальном уровне мыслей и мнений веяло СТРАХОМ. Все эти культурные, высокообразованные интеллигенты, словом, белые воротнички испытывали буквально первобытный страх, который заставил их придти к выводу, что оказав поддержку не в меру импульсивному Саакашвили, они обидели Россию. В.Путин в ту пору, хоть и был премьером, бразды правления страной из рук не отпустил. К тому же Италия была в надежных руках дружищи Берлускони, бывший бундесканцлер Шредер очень выгодно надышался “Газпром”овским газом, Буш-младший же одной ногой стоял на пороге Белого Дома, ну, а мысли его давно уже носились на просторах семейного ранчо в Техасе. В Пекине на олимпиаде он только и успел, что сказать журналистам: “Путин пошел много дальше того, о чем мы с ним договаривались”. Больше эти слова, сказанные в прямом эфире, не услышит никто. Если наши отечественные чиновники горазды затыкать только журналистов, там за океаном они, судя по всему, присматривают и за президентами. Мало ли что может сболтнуть президент. К тому же Джордж Буш-младший, был уже, как это принято говорить в Штатах, “хромой уткой”…

Ну и сошло с рук Путину оккупация Абхазии с Южной Осетией. Барак Обама же, заменивший Буша-младшего в кресле президента США, покусился на лавры Михаила Горбачева и противопоставил его “перестройке” свою “перезагрузку”. Он наивно полагал, таким образом, решить проблемы во взаимоотношениях с Россией. Ну, откуда ему было знать, что Москва слезам не верит. Не осознал он это и, когда Путин обставил его в Сирии. Его хватило лишь на то, чтобы послать через Госсекретаря Джона Керри большущую, видимо все же генномодифицированную, американскую картофелину главному российскому дипломату. Сергей же Лавров пообещал подарить Керри не менее большой, но уже русский огурец. Тогда у меня екнуло сердце, и я подумал, только бы за этим чудо русским огурцом Лавров не пустился в поход на Азербайджан. Подфартило нам, должен сказать, если бы не Майдан, плакали бы отечественные огурчики. Лавров в Азербайджан не приехал, зато Путин подложил Керри, да и всей Америке, огурец величиной с Крым.

Пусть уважаемый читатель простит меня за многословие и перечисление давно ему известных фактов, но я это к тому, что на Западе даже после Крыма все еще не разобрались, что за хлопцы там в Кремле. А если и понимают, то бояться. Так недолго и оправдать деяния Владимира Путина. Хотя все еще впереди, заговорили ведь о бендеровцах. Точно также оправдывается собственная нерешительность угрозой исламских радикалов, орудующих в Сирии.

Один из отцов-основателей жанра научной фантастики британец Герберт Уэллс описывал в романе “Машина времени”, увидевшем свет в 1895 году, путешествие во времени. Не вдаваясь в подробности сюжета, с которым уважаемый читатель наверняка знаком, позволю себе лишь заметить, что герой произведения на своей машине времени добирается аж до 802701 года, ожидая увидеть расцвет человеческой цивилизации… Но увы, увиденное повергает его в ужас, потому как люди, как таковые выродились. Утопавшие в свое время в роскоши, представители интеллектуальной элиты, забыв о физической составляющей бытия превратились в немощные, эфемерные создания, попав таким образом в полную зависимость от тех, кто обеспечивал их существование своим физическим трудом. Однако, настали времена, когда оба подвида лишились интеллекта. Элойи, на первый взгляд, доброжелательные, с вечной улыбкой на лице культурны и считают себя счастливыми. Потому как наравне с умом они лишились и чувства реальности. Им неведом страх. Единственно чего они страшатся так это МРАКА. Морлоки же, занимающиеся физическим трудом, хоть и сильны, но лишены интеллекта и сами собственно ничего нового создать не могут – они лишь как обезьяны способны повторять некогда созданное. Ну и самое главное – они не могут сообразить прекратить обслуживать не нужных, во всяком случае им, элоев, которые без морлоков просто вымерли бы. Элои обитают на земле, морлоки же живут под землей. Если первые бояться МРАКА, то вторые в ужасе от СВЕТА. Однако, самое ужасное в том, что в последнее время морлоки повадились под покровом ночи выбираться на поверхность земли и пожирать беспечных и не менее несчастных элоев. Уже наступила последняя стадия деградации некогда человека. Люди пожирают себе подобных. Конец цивилизации.

Многое из описанного в прошлом писателями-фантастами впоследствии становилось явью. Жюль Верн подарил нам капитана Немо с его субмариной и, люди изобрели подводную лодку, стоило Айзеку Азимову описать роботов и они уже превращаются чуть ли не в предмет обихода, наши бабушки рассказывали нам о сказочном ковре-самолете, ныне, подняв голову к небу, невозможно не заметить летящий самолет. Люди и на Луне уже побывали. Алексей Толстой в своем “Гиперболоиде инженера Гарина” заговорил о лазерном луче, так теперь этими лучами уже и больных оперируют. И таких примеров десятки. Когда же Герберт Уэллс писал свою “Машину времени”, мир еще не имел представления о теории относительности Эйнштейна.