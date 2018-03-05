Догнать «Карабах» будет очень сложно

Форвард «Габалы» Руслан Гурбанов, который провел матч на правом фланге обороны, прокомментировал поражение в матче 18-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу от «Нефтчи» (1:2), передает zerkalo.az.

«Результат для нас очень плохой. Вели в счете, но сделали две грубые ошибки, что и привело к поражению. У нас нет рисунка игры? Мне трудно об этом судить. Главный тренер все решает. Не вижу смысла говорить, об отставание от лидера «Карабаха» на 10 очков. Очень сложно будет их догнать. Наша задача — выходить на поле, сражаться и побеждать, а что из этого получиться, покажет время», — заявил Руслан Гурбанов.