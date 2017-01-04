Скончался коллега Намик Ибрагимов

Ворчал … Сколько его помню – он всегда ворчал…. Его фразы были в редакции крылатыми и нередко вызывали безудержный массовый хохот (а как он не любил такие однотипные и избитые изложения – «безудержный массовый хохот): «Что?! Слетелись на сладкий мёд азербайджанской журналистики ?!.. Рауф (обращение к Миркадырову), сегодня погода солнечная …Увяжешь это как–то с предстоящим визитом сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион ? Меликов, твои «парадигма» и «фундирование» меня достали, навязался на нашу голову с Национальной Энциклопедии и Академии», «Сидят – строчат… Тоже мне «мозг нации»… А может этот «мозг» и не нужен этой нации», «Понакупили дипломов в разных метростанциях столицы и глаголят, якобы».

Намик умер! Сижу дома – реву. Нянька сына Халика наверное думает, что взрослый мужчина так бесстыдно не должен не уметь скрывать поток каплей на щеках. Намик, если есть Бог (Аллах, Танры, Яхве) на небесах или Аид под землей с Цербером, я вознесусь до тебя или проскользну мимо трехглавого пса – и мы обязательно встретимся … Спи спокойно, бро ! Все там будем! Я не прощаюсь, брат !



