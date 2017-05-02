СИРИЯ – ЗЛО, ИМЕНУЕМОЕ ДОБРОМ

Мы все падшие ангелы, но только в разной степени

Во все времена человек воспринимал окружающий его мир через призму вечной борьбы между добром и злом, светом и тьмой, жизнью и смертью. Даже уверовав в единого и неделимого Бога, человек не мог отказаться от этой вечной догмы бытия.

САТАНА ПРАВИТ БАЛ

Нет, он не стал признавать дуалистическую сущность «милосердного и справедливого». Тогда пришлось бы отказаться от идеи единства Бога. Пришлось выдумать «восставшего» или же «падшего» ангела – Сатану. Входить, можно сказать, в неразрешимое логическое противоречие с догмой «все от бога», а он «милосерден и справедлив», но другого выхода не было. Ведь как-то надо было оправдать существование зла в таких масштабах. Это неразрешимое логическое противоречие существует во всех монотеистических учениях.

Но необходимо обратить внимание на одну существенную деталь. В целом, человек демонстрирует устойчивую тягу к добру. Наверное, только потому, что именно вера в доброе начало обеспечивает идеологическую основу воспроизводства человеческой расы. Зло в качестве идеологической основы бытия ведет к полному самоуничтожению. Именно, поэтому, даже самые тягчайшие деяния, именуемые «преступлениями против человечества», «homosapiens» пытается оправдать тем, что они совершаются якобы во имя добра, прогресса и справедливости. Гитлер отправлял миллионы евреев в газовые камеры якобы во имя счастливого будущего человечества, ради избавления от всемирного зла.

Поэтому в любом конфликте человек пытается непременно «найти» сторону, которая является носителем добра. Это попытка самообмана. Но не только. Это, прежде всего, попытка обмана окружающих. Иначе пришлось бы признать себя абсолютным злом. Ведь только абсолютное зло может выступать против доброго начала.

Но существует «зло во имя добра». То есть речь идет о поддержке «меньшего зла». Чаще всего это также попытка манипуляции общественным мнением.

«Поиск доброго начала и справедливости» мы наблюдаем и вокруг событий, происходящих в Сирии. Полмиллиона погибших, несколько миллионов лишившихся крова и оказавшихся беженцами. Страна, можно сказать, полностью разрушена. И в этой ситуации Россия и США никак не могут разобраться, кто же в Сирии олицетворяет «доброе начало» – Башар Асад или же его оппоненты.

Москва называет всех противников Асада, в лучшем случае «боевиками», в худшем «террористами-джихадистами, игиловцами». В Вашингтоне считают Асада маньяком-убийцей, способным на любое преступление ради сохранения власти. Все верно, но только отчасти.

Да, на самом деле, Асад оказался «достойным» наследником собственного отца. Он «переплюнул» Хафиза Асада. Хафиз Асад в 1982-м потопил в крови восстание в Хомсе. Говорят, тогда погибло около 40 тысяч мирных граждан. Но в то время удалось избежать гражданской войны в масштабах страны. В отличии от отца Б.Асаду это удалось. Она продолжается почти шесть лет. И конца ей не видно.

И все ради сохранения власти. Некоторые предлагают предоставить Асаду гарантии безопасности, чтобы он мог покинуть Сирию. Однако, Б.Асад прекрасно осознает, что он давно упустил момент, как говорится, «мирного урегулирования конфликта». Сегодня без власти его жизнь не стоит и ломаного гроша. Война будет продолжаться «до победного конца», а точнее, до трагической развязки.

Вся трагичность ситуации заключается в том, что после «победного конца» еще долго будет продолжаться «ужас без конца». И дело совсем не в том, что среди противников Асада немало «террористов-джихадистов, игиловцев и боевиков». Проблема в том, что внутриполитический конфликт в Сирии имеет ярко выраженный конфессиональный характер.

Итак, 12% населения страны составляют алавиты. Алавиты являются последователями одного из ответвлений шиизма, которому испокон веков в исламском мире противостояли сунниты. Они чтят зятя пророка Мухаммеда – Али ибн Абу Талиба. Алавиты, в основном, сосредоточены в Сирии и Турции, хотя небольшое количество их проживает и в других частях Ближнего Востока.

Приход к власти этого ответвления шиизма в Сирии состоялся в 1970 году, когда покойный Хафиз аль-Асад, после переворота возглавил страну, а его якобы светская партия БААС начала прибирать к рукам все рычаги власти.

Х.Асад начал привлекать алавитов к управлению государством и внедрять их на все важные посты в государственном аппарате, а главное он им доверил безопасность страны, в том числе и разведку.

Суннитов около 75 процентов, включая курдов. Курдов чуть более восьми процентов. Сунниты составляют большинство.Почти во всех арабских государствах правят сунниты, поэтому ближневосточным государствам, у которых правители сунниты, важно, чтобы и в Сирии у власти были они. Поэтому сегодня мы видим, как они открыто вмешиваются в сирийский кризис и поддерживают оппозицию. Открыто против режима Башара Асада выступают Катар и Саудовская Аравия.

Христиан 10%, а друзов еще меньше – всего около трех процентов. Многие члены христианской общины Сирии поддерживают Б.Асада, который предоставил им религиозные свободы. Они опасаются, что сунниты будут попирать права меньшинств, если они придут к власти. Также их беспокоит то, что они попадут под перекрестный огонь «сектантской войны», как они называют противостояние между шиитами и суннитами – мусульманскими группами в соседнем Ираке.

Итак, разделительная линия проходит между арабами-суннитами и арабами-алавитами. То есть, речь идет о власти меньшинства над большинством. По большому счету, вся алавитская община оказалась в заложниках у клана Асадов. Одним словом, за преступления клана Асадов придется расплачиваться всем алавитам.

Английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения Сэмюэл Джонсон как-то сказал: «Месть проявление страсти, а возмездие справедливости». Арабы-сунниты жаждут «справедливого возмездия», даже не осознавая того, что ими движет исключительно чувство мести. Да, и как простому смертному различить месть от возмездия.

Кроме того, необходимо учесть, что на стороне Асада воюют и этнически, и конфессионально чуждые арабам-суннитам государства – персо-шиитский Иран и русско-православная Россия. Первое вызывает у арабов-суннитов, скорее всего, более сильное раздражение, чем второе. Таким образом, приход к власти арабов-суннитов не станет торжеством справедливости. А ведь все начиналось с мирных протестов, потопленных Б.Асадом в крови…Одним словом, там, в Сирии добром и не пахнет.

ДОБРЫХ САМАРИТЯН НЕТ

Эти факторы используют и ведущие заинтересованные внешние игроки в лице России и США. В диалоге с Вашингтоном Москва не раз отмечала, что ради победы над исламским государством можно терпеть и Б.Асада. Он все же лучше чем «террористы-джихадисты». При этом в Москве признавали и сегодня признают, что Б.Асад отнюдь не святой и Россия готова его сдать на определенных условиях. Заявление пресс-секретаря В.Путина Дмитрия Пескова о том, что поддержка Россией, а если быть более точным, Путиным Б.Асада не является «безусловной», иначе расценить нельзя.

Но и Вашингтон во внешней политике разыгрывает эту карту. Еще совсем недавно во время предвыборной кампании сам Дональд Трамп заявлял о готовности создать коалицию с Владимиром Путиным в борьбе с «исламским государством» и забыть аннексию Крыма, оккупацию Россией части Восточной Украины, Южной Осетии и Абхазии. Нельзя забывать и о том, что в антитеррористическую коалицию, возглавляемую США в Ираке и в Сирии, входят такие государства как Саудовская Аравия и Катар, которые многими справедливо считаются коспонсорами международного терроризма, притом, не только финансовыми, но и идеологическими.

Мы все чаще и чаще становимся свидетелями призывов не просто смириться, а сотрудничать с «меньшим злом», якобы ради победы над «большим».

В Москве даже призывают к сотрудничеству с «Талибаном» в борьбе с «исламским государством». При этом вряд ли кто сможет вразумительно объяснить отличие «Талибана» от «Исламского государства». Ведь, по большому счету, вся разница лишь в том, что сегодня «Талибан», который в свое время считался частью «Аль-Каиды», воюет против международной коалиции во главе с США в Афганистане и конкурирует с «Исламским государством», как принято говорить, «за влияние на электорат»!!! Больше никакой разницы.

Одним словом, ни Россия, ни США в отношении к Сирии отнюдь не выступают в роли доброго самаритянина. Приоритет отдается интересам. Однако, ради справедливости надо признать, что между Россией и США нельзя ставить знак равенства.

ДВУЛИКИЙ ЯНУС

Наши западные друзья считают, что на нынешнем этапе миропорядка можно быть наполовину беременным. Им каждый раз приходится делать выбор между «ценностями», «realpolitic» и «национальными интересами». Проще говоря, не редко «ценности» приносятся в жертву «национальным интересам» или же «геополитическим реалиям», то есть, возможностям. Неспроста, первый и последний президент СССР Горбачев любил повторять известную фразу Бисмарка – «политика – это искусство возможного». Вот сегодня некоторые на Западе, в том числе, бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийой призывают смириться с оккупацией Россией части территории Грузии и Украины, аннексией Россией Крыма, только потому, что изменить ничего невозможно, а страдают французские фермеры. Не начинать же ядерную войну с Россией из-за оккупированных территорий Грузии, Украины и Молдовы. Тут уже «симбиоз» национальных интересов с «realpolitic». Одним словом, предлагают расслабиться и получить наслаждение, даже если насилуют ваши ценности.

Но нельзя забывать предупреждение Теодора Рузвельта: “Воспитав человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит вырастить угрозу для общества”. Ведь постоянный выбор между ценностями и скажем так, меркантильными интересами вырабатывает в обществе привыкание к двойным стандартам. Но не только. Подобный подход к решению глобальных геополитических и гуманитарных проблем, как правило, раздражает как оппонентов, так и союзников. Всегда возникает вполне логичный вопрос: «А почему им можно, а нам нет».

Самый свежий пример. Трамп пригласил президента Филиппин Дутерте, который публично хвастается тем, что лично участвует во внесудебных расправах над собственными гражданами, в гости к себе в Белый Дом. Якобы в противостоянии с Северной Кореей никак не обойтись без участия Филиппин. Но при этом, якобы из-за нарушения прав человека отказывается иметь дело с Раулем Кастро в Кубе. Где тут мораль?! Безусловно, подобный подход не только раздражает, но и развращает партнеров и союзников по международному сообществу.

Да, безусловно, в случае с западными демократиями мы имеем дело с Двуликим Янусом. Но, ради справедливости надо признать, что чаще всего, подобное поведение продиктовывается высшими интересами национального или же геополитического глобального уровня. А если быть более точным, пониманием этих интересов на данном конкретном историческом отрезке обществами и сообществами, так и конкретными политиками. Одним словом, тут интересы, связанные с воспроизводством конкретной власти отходят на второй план. По той простой причине, что сменяемость власти предопределяется характером существующего режима. Двуликость этого Януса результат учета высших интересов. Образно говоря, мы имеем дело со злом, но не абсолютным, а относительным.

ПУТИН АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО

А вот с Россией и иже с ними все намного проще. Тут высшими интересами, даже национального масштаба и не пахнет. Все интересы подчинены решению проблемы воспроизводства конкретной власти. Обеспечить гражданину достойную жизнь является главной задачей любой демократической власти. Власть должна создать условия, обеспечивающие хорошую жизнь. Не случайно, что большая часть западных политиков призывающих к отмене антироссийских санкций спекулируют в социально-экономических интересах собственных граждан. В России мы наблюдаем диаметрально противоположную ситуацию. Чем хуже русские живут, тем выше рейтинг Путина.

Не буду голословным, буду говорить языком цифр. Вот вам лидеры по военным расходам в 2016 году. Первую тройку возглавляют США с 611 млрд. долларов, далее Китай с 215 млрд. и Россия с 69,2 млрд. долларов.

Обращает на себя внимание то, что экономически развитые ведущие западные страны вообще не попали в этот рейтинг, хотя опережают Россию по объему ВВП в разы – Германия (4.601 миллиарда), Франция (3 104,731 миллиардов), Великобритания (2761,0 миллиарда).

Но эти цифры мало что говорят об уровне благосостояния россиян. По итогам 2016 года Россия находится на 67 месте в мировом рейтинге по уровню ВВП на душу населения. Хотите знать какая страна занимает 66 строчку в этом рейтинге?! Никогда не догадаетесь – ВЕНЕСУЕЛА!!!

Кстати, Азербайджан в этом рейтинге находится на 106 месте. Для сравнения в 2015 году мы занимали 86-е, а в 2014-м – 80-е место…

Бюджет России на 2017 год примерно 250 миллиардов долларов. То есть, официально военные расходы составляют почти 28 процентов бюджета. Бюджет США чуть более 4 триллионов, то есть, в 20 раз больше чем российский. А военные расходы составляют всего 15 процентов этого бюджета. При этом на 1 января 2017 года по оценке Росстата в России было 146 804 372 постоянных жителей. В США живут всего – 326 миллионов. Да, в США больше населения, но даже не в три раза.

При этом, бедных становится все больше. Численность бедных россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, выросла на 1,2 млн человек. По официальным данным за девять месяцев прошлого года в России за чертой бедности оказались 20,2 млн. человек. Виной всему – низкие темпы роста заработной платы, спровоцировавшие упадок реальных располагаемых доходов.

Так, по данным Росстата, за чертой бедности живут 20,2 млн. россиян – это 14,3% общей численности населения страны.

Еще раз хочу отметить, что в статье я использую исключительно официальные статданные. А представляете, какова реальная ситуация, с учетом того, что официальная статистика в таких странах как Россия в угоду властям всегда пытается подсластить «горькую пилюлю», естественно, насколько это возможно.

Могу еще отметить, что в России МРОТ (минимальный размер оплаты труда) ниже прожиточного минимума. Буквально недавно вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что в России существует «уникальное явление в социальной сфере – работающие бедные». Она отметила, что почти у пяти миллионов работающих зарплата на уровне МРОТ (7 тысяч 500 рублей или же около 130 долларов). А прожиточный минимум составляет – 9691 рублей в месяц. То есть, МРОТ ниже прожиточного минимума почти на 30 процентов. Уму непостижимо.

Хуже всего то, что несмотря на катастрофичность социально-экономической ситуации с каждым годом все больше ресурсов растрачивается на внешнеполитические авантюры Путина. Оккупация части Грузии и Молдовы, война в Сирии и Украине, аннексия Крыма требует огромных, притом, чаще всего невозвратных затрат.

Бывший советник Путина экономист Андрей Илларионов подсчитал, что российский бюджет уже потратил на войну с Украиной 377 млрд. долларов.

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на блог Андрея Илларионова на “Эхе Москвы”.

Он замечает, что попытки подсчитать затраты Москвы на войну уже осуществлялись, в частности в отчете убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова “Путин. Война”.

“Один из вариантов оценки стоимости войны с Украиной был предложен в докладе “Путин. Война”. Итоговая оценка, полученная суммированием результатов по нескольким отмеченным в докладе позициям (прямые расходы, беженцы, Крым), составила около 800 миллиардов рублей или примерно 18 миллиардов долларов по курсу, что преобладал в 2014-15 годах”, – пишет Илларионов.

Однако, по его мнению, эта оценка не учитывает еще несколько факторов.

“Во-первых, все военные расходы в войне против Украины намного больше, чем прямые расходы на ведение военных действий непосредственно на территории Украины. Во-вторых, затраты на подготовку и ведение войны с Украиной начали осуществляться задолго до начала военных действий против Украины. В-третьих, нынешняя война, развязанная Кремлем, – это война не только с Украиной. В-четвертых, дополнительные расходы в связи с подготовкой и ведением военных действий несет не только государственный бюджет, но и частный сектор”, – отмечает экс-советник.

Кроме того, он отмечает, что во время предварительных расчетов не учитывались людские потери (в России, в Украине, в других странах), стоимость разрушенного жилья, производственной, транспортной, иной инфраструктуры, расходы, связанные с перемещением миллионов беженцев, их реабилитацией и обустройством на новых местах и некоторые другие расходы.

Илларионов утверждает, что расходы на войну нужно считать еще с января 2012 года, когда Россия резко увеличила расходы на перевооружение. Приведя расчеты, он доказывает, что за четыре года РФ потратила 377 миллиардов долларов.

“Общая цена нынешней войны (дополнительные военные расходы плюс дополнительный отток частного капитала) в 2012-15 годы оценивается в среднем примерно в 94 миллиарда долларов в год, в целом за четыре года – примерно в 377 миллиардов долларов “, – замечает он.

Не исключено, что господин Илларионов сгущает краски. Но все эти внешнеполитические авантюры имеют цену, в том числе, в виде антироссийских санкций. В нормальной стране народ давно бы сверг такое правительство, обрекшее его на голод. Но, опять же, отмечу, что чем хуже в России, тем выше рейтинг Путина. Народ готов голодать ради восстановления «величья Россия», чем якобы занимается Путин на международной арене. Это не просто большой обман, но и самообман. Но этот самообман гарантирует воспроизводство власти, пока не наступит крах. А он неминуем. Государство с голодными гражданами не может претендовать на роль сверхдержавы. Это – то же самое, что жить не по средствам, на грани дефолта. Рано или поздно эта грань будет пройдена, как это было не раз в истории России…

А это абсолютное зло, и прежде всего, в отношении самих россиян…



