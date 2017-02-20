Патриоты через раз

Или о некоторых странностях азербайджано-российских взаимоотношений

Народ разделился на патриотов и предателей, и никто не в силах отличить одних от других.

Марк Твен

В азербайджано-российских отношениях происходят странные вещи. С одной стороны не перестаем утверждать, что Азербайджан и Россия стратегические партнеры, почти братья навеки, с другой же никак не можем добиться адекватной реакции со стороны официального Кремля на ситуацию с урегулированием карабахского конфликта, если конечно верить министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову. А у меня нет особых причин не верить главе МИД, по крайней мере, в данном конкретном случае…

Честно говоря, меня вовсе не удивляет существование проблем в отношениях между бывшей метрополией и колонией. Было бы удивительно, если бы подобные проблемы не существовали. Просто такова объективная реальность. Главная проблема заключается в том, что Россия ну никак не свыкнется со своим новым статусом во взаимоотношениях с бывшими колониями. Тут, справедливости ради, следует отметить, что вообще-то сделать это не так-то уж и легко. Однако, хуже всего то, что она, то есть, Россия и не желает этой трансформации.

Не менее серьезной проблемой является и то, что Азербайджан никак не может выработать правильный тон во взаимоотношениях с Россией. По всему видно, что официальный Баку решил придерживаться «страусиной» тактики, суть которой – не злить «русского медведя».

Патриоты и предатели

Итак, начнем с неприятных событий, которые имели место быть во взаимоотношениях с Россией в течение последних нескольких недель. Хотя стоит отметить, что иных и не было.

Как сообщил haqqin.az, чуть более месяца назад американское издание Miami Herald опубликовало статью об узниках Гуантанамо, военно-морской базы США на Кубе, которая используется как тюрьма. Статья снабжена картой с указанием всех тех стран, в которых были захвачены данные лица. На этой карте вся территория Азербайджана к западу от Евлаха указывалась в составе Армении. Нахчыван хоть и был отмечен на карте, но не закрашен красным, что и его выводил из состава нашей страны.

Haqqin.az попросил главу пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева прокомментировать провокацию американского издания.

«Министерство иностранных дел всегда внимательно к проблеме искажения территориальной целостности Азербайджана, и в случае обнаружения подобных фактов мы принимаем соответствующие меры.

Однако, когда на неофициальных интернет-ресурсах и в СМИ появляются подобные публикации, мы призываем всех граждан Азербайджана, наши СМИ, молодежные и диаспорские организации выразить свой протест СМИ, занимающимся провокациями. Опыт показывает, что общественный протест и освещение проблемы в СМИ имеют внушительную силу…

Учитывая огромное количество интернет-медиаресурсов и провокации Армении и армянского лобби, мы призываем всех наших соотечественников, СМИ проявлять активность в подобных вопросах и выражать свой протест против провокаций», – сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

У меня могут спросить, какое же отношение имеет статья, опубликованная в провинциальной американской газете и вполне адекватная реакция главы пресс-службы нашего МИД на эту публикацию к азербайджано-российским отношениям. Потерпите немного. Имеет и еще какое.

Как сообщил тот же haqqin.az, 10 января, в Сочи стартовал 28-й Международный фестиваль КВН “КиВиН – 2017″, в котором принимали участие команды из различных государств, в том числе и команда из Азербайджана “Сборная Баку”. Однако кроме «Сборной Баку», в Сочи выступала и вторая, так сказать, «азербайджанская команда» – «С хлебом и солью», представляющая непризнанный сепаратистский режим Нагорного Карабаха.

За подтверждением данной информации Sputnik Азербайджан обратился в Телевизионное творческое объединение “АМиК”, в котором никак не прокомментировали эту информацию. Однако отметили, что если название команды из Карабаха есть в списке участников, то она точно принимает участие. В списке участников, выставленном на официальном портале КВН, название команды было указано.

Как должны были реагировать наши соответствующие структуры на происходящее? Наверное, много жестче, чем в случае с американским изданием, особенно, с учетом того, что КВН транслируется «Первым» каналом, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

К сожалению, некоторые депутаты Милли Меджлиса АР, к которым Sputnik Азербайджан обратился с вопросом, отказались комментировать эту информацию.

Пресс-служба Министерства культуры и туризма АР отметила, что им ничего неизвестно по этому поводу и посоветовала обратиться в Министерство иностранных дел республики. В пресс-службе же МИД заявили, что они не занимаются этим вопросом и попросили вновь обратиться в Минкультуры.

Одним словом, на этот раз соответствующие структуры сначала решили «уйти в кусты». Однако, через несколько дней вдруг вытянули головы, решили проявить патриотизм открыв огонь изо всех пушек, особенно МИД. В результате господину Маслякову пришлось снять карабахских армян со второго тура сочинского фестиваля.

На этом можно было поставить точку. Но не тут-то было. Заместитель руководителя Администрации президента Новруз Мамедов выступил с резонансным заявлением о том, что «министры приписывают себе заслуги президента» в решении данного вопроса. Словом, получилось, что «соответствующие структуры» проявили «патриотизм» в отношениях с Россией только после «высочайшего позволения».

Дальше больше. МИД России по сути отказался обратиться с традиционным в подобных случаях призывом, в данном конкретном случае, к официальному Еревану вернуть тело погибшего азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова. «Этот трагичный инцидент произошел между Азербайджаном и Армений. Две стороны должны найти в себе силы и мудрость для разрешения ситуации»,- заявила отвечая на вопрос московского корреспондента АПА пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. И ничего больше. Даже не было призыва проявить гуманизм, вернуть тело, чтобы человека могли похоронить, как того требует не только мусульманская, но и христианская вера.

Однако, настоящий скандал разразился в середине января. Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции отвечая на вопрос корреспондента Бакинского проправительственного телеканала «Лидер» заявил, что “урегулирование карабахского конфликта – не внутренняя тема Азербайджана”, что вызвало бурные обсуждения в азербайджанском обществе. Он также сказал, что с тех пор, как при посредничестве РФ и ОБСЕ состоялось прекращение огня, сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированную территорию, но “ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха”.

На этот раз официальный Баку ответил без промедления. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что “если Россия займется вопросом со всей серьезностью, тогда статус-кво будет изменен, в регионе восстановится стабильность, и будет обеспечен вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана”.

Последствия не заставили себя ждать. Корреспондента проявившего патриотизм, наверное, не к месту задавшего вопрос министру иностранных дел России о возможной реакции Кремля на проведение антитеррористической операции по освобождению оккупированных азербайджанских территорий, в оперативном порядке уволили. Некоторые коллеги и политологи обвинили журналиста в непрофессионализме, а другие пошли еще дальше заявив, что он своим вопросом разозлил и спровоцировал господина Лаврова на подобную резкую, скажем так, не совсем дипломатическую ответную реакцию. При этом, мало кто из официальных лиц, за исключением, если не ошибаюсь вице-спикера азербайджанского парламента Бахар Мурадовой, осмелился тогда, то есть, месяц тому назад, отреагировать на вызов министра иностранных дел России.

Через неделю Эльмар Мамедъяров отправился в Москву на встречу с Лавровым. Создавалось впечатление, что или нашего министра вызвали на ковер, или же он сам напросился на исповедь с покаянием. После было объявлено, что встреча состоялась по инициативе российской стороны. То есть, вызвали на ковер. При этом стало также известно, что, по крайней мере, азербайджанская сторона не была удовлетворена результатами этих переговоров. «Не могу принять с оптимизмом итоги переговоров в Москве», - заявил Эльмар Мамедъяров, комментируя встречу, состоявшуюся 24 января в столице Российской Федерации.

Что же происходит?! Когда необходимо было покритиковать президента или же Государственного Секретаря США выстраивались очереди из добровольцев, притом, не только «всегда и на все готовых» политологов и общественных деятелей, но и вполне официальных лиц, в том числе, в лице вышеупомянутого заместителя руководителя администрации президента. А вот когда необходимо ответить на провокационные, притом, санкционированные Кремлем, действия российской стороны, «без высочайшего соизволения» не хватает смелости и патриотизма отреагировать на вызов даже личностей уровня Маслякова, не говоря уж о Лаврове. Того даже пытаемся оправдать и в назидании другим наказываем проявившего «неуместный патриотизм» молодого журналиста.

Никогда не думал, что мне придется защищать права сотрудника телеканала «Лидер». Но, истина заключается в том, что парень ни в чем не виноват. Утверждают, что он спровоцировал Лаврова. Во-первых, если так, то это высший пилотаж, то есть, проявление высокого профессионализма. Ведь, получается, что журналист заставил министра иностранных дел высказаться против его воли.

Во-вторых, я не верю в несдержанность господина Лаврова. Думаю, что дипломат такого высокого уровня «поддается на провокацию» только по собственному желанию. То есть, именно ему, Лаврову необходимо было высказаться по данной теме. А журналист по чистой случайности предоставил министру иностранных дел России эту возможность.

Другое дело, что в Баку, скорее всего, не были готовы, да и не хотели публичного озвучивания кремлевской позиции по данному вопросу. Ведь, на публичные заявления подобного рода необходимо реагировать, притом, жестко. А так мы стратегические партнеры, почти братья навеки. Зачем же разрушать иллюзию, созданную, прежде всего для себя.

Но факт остается фактом. Мы патриоты через раз. Когда речь идет о Западе, о президенте или Госсекретаре США нам море по колено. Можем размазать Обаму или же Керри по асфальту. И ничего. Американцы терпеливы. А когда дело доходит до Путина, то в кусты или рот полон воды.

Что это – проявление, мягко говоря, безграничного страха, перед путинской Россией, или отсутствие патриотизма, или же еще хуже – предательства. Не разберешь.

Кстати, с Трампом надо быть осторожным. Он, в отличии от Обамы, может быть совсем нетерпеливым…

Мы обязаны Родине истиной

Не я автор этой мысли. Она принадлежит известному российскому философу Петру Чаадаеву: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы, прежде всего, обязаны родине истиной…».

Пора разобраться в самом скандале. Кстати, вопрос министру иностранных дел России был задан к месту. Дело в том, что в Азербайджане то и дело звучат заявления о возможности и допустимости освобождения оккупированных территорий силовыми методами, то есть, посредством проведения антитеррористической операции. С учетом того, что Россия является сопредседателем Минской Группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха, постоянным членом Совбеза ООН с правом вето, военно-политическим союзником Армении, в том числе, по ОДКБ и Евразийскому Союзу была более чем логична и объяснима попытка нашего журналиста выяснить, какова будет реакция Кремля в случае реализации подобной операции со стороны Азербайджана.

Тем более, что Россия в зависимости от собственных геополитических интересов, по разному, а точнее, диаметрально противоположно реагирует на подобные боевые действия в других странах. Например, в Украине Россия поддерживает как может и чем только может незаконные вооруженные формирования, называя их ополченцами. В Сирии же наоборот все оппозиционные вооруженные отряды воспринимаются Кремлем в лучшем случае бандформированиями, в худшем – террористическими группировками. И тут, то есть, в Сирии Россия наоборот поддерживает официальный Дамаск, причем, можно сказать, что как в Украине сепаратистов, чем может и как только может в его вооруженной борьбе с оппонентами. И там, и тут Россия обвиняет одну из сторон в массовых убийствах мирных граждан. В Украине – центральные власти в Киеве, а в Сирии – вооруженную оппозицию. Естественно, было бы интересно знать, как отреагирует Москва, если Азербайджан попытается силой освободить хотя бы оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха.

Ведь, многие пытались убедить общественность в том, что в результате успешной внешней политики нам удалось лишить Армению российской поддержки и Кремль сохранит нейтралитет в случае проведения антитеррористической операции для освобождения оккупированных вокруг Нагорного Карабаха районов. И чего только не сделали ради этого. Поддерживали Россию в международных организациях, проще говоря, не участвовали в голосовании антироссийских резолюций, заключали многомиллиардные контракты на закупку российского вооружения. Можно сказать, что давали взятку. Вряд ли можно иначе оценить эти азербайджанские инвестиции в развитие ВПК России.

В ответ Лавров заявил, что урегулирование карабахского конфликта не является внутренней темой Азербайджана. Если сказать проще, лишил Азербайджан права на проведение антитеррористической операции по освобождению оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха.

Кроме того, он напрямую увязал освобождение оккупированных территорий, особо отмечаю, вокруг Нагорного Карабаха, с определением окончательного статуса этой административной единицы. При этом, господин Лавров сослался на известные резолюции Совбеза ООН.

Было бы понятно, если бы глава МИД РФ сослался на геополитические параметры урегулирования карабахского конфликта. По геополитическим параметрам нагорно-карабахский конфликт давно не является внутренней темой», но даже и проблемой межгосударственных армяно-азербайджанских отношений. На данном этапе возможности влияния непосредственных сторон конфликта, то есть, Азербайджана и Армении, на его урегулирование минимальны. Почти равны нулю. Урегулирование карабахского конфликта, как и многих других подобных территориально-этнических проблем давно превратилось в разменную монету в большой геополитической игре между Россией и США.

Ведь по большому счету именно на геополитические составляющие карабахского конфликта намекает министр иностранных дел Азербайджана, заявляя, что при желании Россия могла бы уже давно добиться освобождения оккупированных районов. По сути, Э.Мамедъяров обвиняет Москву не просто в отсутствии желания добиться урегулирования конфликта. Глава МИД Азербайджана почти открытым текстом утверждает, что именно Россия делает все возможное, чтобы предотвратить урегулирование конфликта. Таким образом, Э.Мамедъяров, по сути, согласен с российским коллегой, что освобождение оккупированных территорий не является «внутренней темой» Азербайджана, так как урегулирование конфликта связано с геополитическими интересами внешних игроков, и прежде всего, России.

А вот С.Лавров не может позволить себе подобную откровенность. Поэтому он ссылается на известные резолюции Совбеза ООН, то есть, делает упор на международно-правовые параметры урегулирования карабахского конфликта. У него просто нет выбора. Не может же С.Лавров заявить, что Кремль не допускает разрешения данной международной проблемы, так как не может навязать сторонам карабахского конфликта условия урегулирования, геополитически выгодные именно России.

Так уж и быть. Поговорим об этих резолюциях. Не раз писал об этом. Не стал бы обращаться еще раз к этой теме, если она не была затронута на таком высоком уровне. Чтобы избежать кривотолков буду ссылаться только на последнюю из четырех резолюций под номером 884, которая была принята Совбезом ООН 12 ноября 1993 года на 3313-м заседании, после оккупации Зангеланского района.

Начну с увязки вопроса освобождения оккупированных вокруг Нагорного Карабаха районов с определением окончательного статуса этой территории. Никакой такой увязки нет, несмотря на утверждения министра иностранных дел России. Ведь, по сути, глава МИД России утверждает, что резолюции Совбеза ООН предполагают урегулирование карабахского конфликта по модели «статус взамен на территории». Ничего подобного в резолюциях Совбеза ООН нет. Наоборот. Резолюция подтверждает «суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всех других государств в регионе» и «также нерушимость международных границ и недопустимость применения силы для приобретения территории»…

Проще говоря, нельзя использовать захваченные территории в качестве разменной монеты в определении или же изменении статуса Нагорного Карабаха. И ясно почему. Международное право не может допустить легитимного использования результатов агрессии для достижения территориальных приобретений или же изменения границ суверенных государств. Это стало бы признанием не силы права, а права силы.

Кстати, это положение повторяется во всех четырех резолюциях.

Пойдем дальше. Да, на самом деле, резолюция, как все предыдущие, требует установления устойчивого режима прекращения огня. Верно. Но резолюции Совбеза ООН требуют много чего другого, в том числе, освобождения оккупированных территорий. Хочу отметить, что в этих резолюциях нет первостепенных или же второстепенных положений. Все положения имеют одинаковую правовую силу. Хотя мой постоянный оппонент Владимир Казимиров пытается убедить всех в обратном.

Как ни странно, ни одно положение этих резолюций, кроме установления режима прекращения огня, который худо-бедно действует почти 23 года (!), не выполнено. Кстати, там есть, положение, которое стороны, а точнее армянская сторона должна была выполнить в одностороннем порядке: «4. требует от заинтересованных сторон немедленного прекращения военных действий и враждебных актов, одностороннего вывода оккупирующих сил из Зангеланского района и города Горадиза и вывода оккупирующих сил из других оккупированных недавно районов Азербайджана в соответствии с «Обновленным графиком неотложных мер по осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасности» с внесенными в него поправками на совещании Минской группы, состоявшемся в Вене 2-8 ноября 1993 года…».

Одним словом, армяне должны были освободить Зангелан сразу вне зависимости от развития событий, даже в случае продолжения боевых действий. Таковы требования резолюции.

Однако, в любом случае, в течении почти четверти века многочисленные основные положения резолюции Совбеза, кроме одной не выполняются. Какой вывод следует – очень простой: или Совбез должен вернуться к обсуждению данной проблемы, принять новую резолюцию и добиться выполнения всех ее положений, или же по умолчанию эти документы должны считаться потерявшими правовую силу, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, речь идет и о положении установления режима прекращения огня. Нельзя до бесконечности требовать от сторон выполнения одного из положений резолюций Совбеза ООН, в то время как в течение четверти века ничего не сделано для реализации всех остальных положений, притом, не менее важных, по крайней мере, для Азербайджана.

Короче говоря, все эти резолюции Совбеза ООН давно уже потеряли правовую силу высшей инстанции.

В итоге вернусь к вопросу о патриотах и предателях. Думаю, что нельзя так явно демонстрировать страх даже перед «русским медведем». Ведь могут загнать совсем в угол…



