Как я избежал ареста

или все зависит от намерений

Впереди едет полицейская машина. Уверенно объезжаю: дорога прямая, скорость нормальная, документы в порядке. Но мигалка включается, и гаишники меня догоняют, молодой лейтенант за рулем указывает на обочину. Съезжаю, открываю окно, жду. Напарник лейтенанта лениво подходит, представляется, скучно глядя куда-то вдаль. Просит документы.

- Сначала скажите, почему остановили.

Он вертит головой, будто ищет, откуда доносится голос.

- Ваша машина под арестом.

- Как… под арестом?

Полицейскому становится чуточку веселее, и он, наконец, переводит взгляд на меня.

- Всегда сами водите?

- Да, всегда.

- Ну, тогда пойдемте, покажем.

Он возвращается к своей машине – я за ним. Офицер за рулем вежливо здоровается, берет планшет и поворачивает экран так, чтобы я тоже мог видеть.

- Видите? На автомобиль наложен арест, он должен быть задержан.

- За что так?

- Наверное, штраф вовремя не уплатили. Сейчас посмотрим вашу «историю болезни».

Лейтенант явно с чувством юмора. Он тычет пальцем в экран, там открывается новое окно.

- Ну вот. За год у вас было семь «радаров». Все штрафы оплачены, кроме одного. Еще с марта месяца. Было 10 манат, с пеньями выросло до 15 манат. Вам протокол не отправляли?

- Нет, но вчера странное письмо пришло из районного отделения ГАИ.

Показываю на телефоне предусмотрительно сфотографированное письмо. Офицер, спросив разрешение, берет у меня телефон и отрывками читает текст: «В связи с управляемым вами такой-то машиной,.. 27.08.2017 года составлен протокол под таким-то номером… В течение трех месяцев штраф не уплачен… Будет составлен новый протокол и отправлен в районный суд для принятия мер. Капитан такой-то».

- Ваш капитан плохо учился в школе, – поясняю. – С 27-го августа прошло не три месяца, а всего три недели.

- Тут опечатка. Вместо цифры «3» – март, написано «8» – август. И номер протокола совпадает. Кстати, у вас в нашей системе зафиксировано еще одно нарушение – автомобиль не прошел технический осмотр.

- По закону машины со сроком эксплуатации до 10 лет проходят техосмотр раз в два года. Правильно? У меня еще год в запасе.

Лейтенант еще раз касается пальцем экрана и открывает следующее окно:

- Машина 2008 года?

- Да. Декабрь.

- Покажите мне права. На них должна быть приклеена бирка, по ней можем определить время последнего техосмотра.

Лезу в бумажник, шарю по карманам, иду к машине и вытаскиваю все из бардачка, изучаю даже щели между сиденьями – нет прав. Вспоминаю, что вчера, после получения письма из полиции решил открыть свой файл на сайте министерства, достал права, чтобы посмотреть номер, потом кто-то позвонил и … забыл.

Возвращаюсь к гаишникам с повинной.

- Не нашел. Кажется, дома забыл.

Напарник лейтенанта еще более оживляется.

- О-о-о! И прав нет?

- Забыл, так забыл, найдем, – спокойно реагирует офицер, не разделяя восторга более молодого сослуживца, и через несколько секунд опять поворачивает ко мне экран планшета. – Эти ваши права?

- Они, родимые. – На экране светится электронная копия моего документа с фотографией.

- Вы здорово похудели.

- Что? Ах да, на 20 килограмм за полтора года, – отвечаю привычно, а сам ругаю себя за рассеянность: вот влип! – Так что теперь делать?

- Основная причина нашей головной боли в том, что у вас просроченный штраф. Правильно? Видите, на той стороне улицы здание «Асан хидмет»? Вы можете оплатить штраф там, в банке, дать мне квитанцию и мы, в буквальном смысле слова, не отходя от кассы, ликвидируем проблему…

- …или же я не соглашусь и обжалую в судебном порядке действия государственных органов, а также их представителей – дополняю его я, уже осмелев.

- Возможный вариант. Судя по тому, что рассказали, имеете даже шансы выиграть дело благодаря нерадивости некоторых моих коллег: протокол не доставили, повторное предупреждение составлено с ошибками.

Я быстро оцениваю ситуацию и принимаю решение. Ну, нравится мне этот вежливый лейтенант. А, может быть, соглашаюсь с ним главным образом потому, что почти уверен: судья будет менее вежливым. Да и машина сейчас очень нужна.

- Как же я без прав штраф оплачу?

- Это дело поправимое. Сейчас выпишу вам новые.

Лейтенант отрывает из блокнота полоску бумаги размером с большой палец, аккуратно переносит на нее серию и номер моих прав. Ловлю взгляд его напарника – тот явно недоволен действием старшего по званию, но молчит. Я с этим «документом» перехожу дорогу, захожу в «Асан хидмет», плачу 15 манат 40 копеек и быстро возвращаюсь обратно. Даю одну копию квитанции с кусочком бумаги из блокнота офицеру. Тот сверяет цифры, улыбается, благодарит и, протягивая мне мятый «большой палец», переходит на официальный тон:

- Получите свои права, гражданин водитель, и постарайтесь больше нигде их не оставлять.

Машина ГАИ отъезжает. Я смотрю ей вслед и думаю: был бы командиром вместо этого лейтенанта тот второй – напарник, ведь все пошло бы по-другому. Сколько нервов и времени пришлось бы потратить. А так – все довольны: бюджет получил деньги, а я – машину и «права». Как легко мы можем решить многие проблемы: часто достаточно лишь изменить подход.



