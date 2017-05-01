И до “Википедии” добрались

Турция заблокировала энциклопедию

Власти Турции заблокировали онлайн-энциклопедию «Википедия» из-за того, что она отказалась удалить информацию о поддержки Турцией терроризма, сообщает агентство Anadolu.

В агентстве подчеркнули, что энциклопедию несколько раз просили удалить «ложную и необоснованную информацию о неких связях Анкары с террористическими организациями».

Власти заблокировали все версии энциклопедии, на всех языках. Они считают, что она участвует в «кампании по очернению» Турции на международной арене. Турецкое министерство связи пообещало разблокировать «Википедию», если она выполнит турецкие требования.

Источник:snob.ru



