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И до “Википедии” добрались

Опубликовано:15:14 01/05/2017

Турция заблокировала энциклопедию

Власти Турции заблокировали онлайн-энциклопедию «Википедия» из-за того, что она отказалась удалить информацию о поддержки Турцией терроризма, сообщает агентство Anadolu.

В агентстве подчеркнули, что энциклопедию несколько раз просили удалить «ложную и необоснованную информацию о неких связях Анкары с террористическими организациями».

Власти заблокировали все версии энциклопедии, на всех языках. Они считают, что она участвует в «кампании по очернению» Турции на международной арене. Турецкое министерство связи пообещало разблокировать «Википедию», если она выполнит турецкие требования.

Источник:snob.ru

 

И до “Википедии” добрались
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