Журналистика в кадре

и за кадром

Отечественная журналистика отмечает день рождения, и потому мы снова обращаем взоры назад, чтобы окинуть взглядом достигнутое, оценить по достоинству возможности и силы. В праздник все по традиции фокусируют внимание на том, что окрыляет, олицетворяет в себе яркость и талантливость. Это естественно и понятно. Не зря ведь говорят, что серость и бесталанность сами себе пробьют дорогу.

Заранее оговорюсь, никогда не был сторонником выведения общего знаменателя по наличию наград, премий, выданных коллегам различными структурами, общественными объединениями. В большинстве своем они не только не отражают реального положения на предмет соответствия деятельности коллег критериями и стандартам, но и вносят неразбериху в представления о том, какой должна быть профессиональная зрелость и чей плод творчества имеет право на высокую оценку.

Видится рациональным обратить внимание на непростые трансформации и коллизии, что будоражат профессиональное пространство, актуализируя извечный вопрос – правильно ли идем, насколько верно определен маршрут, и что мы обязаны сделать, чтобы избежать движения по искривленному пути.

Моменты истины в час Х

Не смогу себе простить, если обойду вниманием одиссею, что выпала на долю коллег из телерадиокомпании ANS. Никому бы не пожелал в день праздника быть на приколе и практически бездействовать. Вопрос не простой, если не сказать болезненный не только для отечественных СМИ и общества, но и для нашего государства.

Характерные детали деятельности телерадиокомпании в последние дни, что имеют непосредственное отношение к решению Национального Совета телевидения и радио о временном запрете на вещание, заслуживают того, чтобы присмотреться к ним, а также высказать мнение – как следует быть, если не все соответствует нашим ожиданиям.

О том, что ANS традиционно выдерживает планку профессионализма, подходит к освещению событий в стране и за ее пределами с позиции высокой гражданственности, действительного, а не ложно-сусального патриотизма, беспристрастности, не вижу смысла говорить.

Защита национальных интересов для компании, ее дееспособного коллектива всегда было на виду. Иначе основатели группы кампаний ANS Вахид Мустафаев, генеральный директор Мир-Шаин Агаев, советник и координатор, аксакал отечественной тележурналистики Маис муаллим Мамедов, другие сотрудники в самые критические моменты нашей новой истории не стали бы восприниматься в качестве группы моментального реагирования. Не открою секрета, если скажу, что все мы в час Х непременно настраиваемся на волну ANS. Достаточно вспомнить бои на карабахском фронте в августе 2014-го, в апреле нынешнего года, когда именно аэнесовцы оказались на передовой, где свистели пули и разрывались снаряды вражеской артиллерии.

Можно вспоминать моменты тяжелых испытаний нашего государства в 1993, 1994, 1995 годах, когда имели место критические события смены власти, попытки государственного переворота, гражданского противостояния. Практически всегда, когда Гейдар Алиев, его преемник Ильхам Алиев, проявляя примеры феерической гибкости и невиданной изобретательности, умело переламывали региональную обстановку в пользу Азербайджана, ANS первым выставлял профессиональный щит на защиту интересов государственности. Примеров тому много.

28 июня, когда в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка прогремели страшные взрывы, и террористы открыли огонь по людям и служителям правопорядка, ANS, не мешкая переключился на он-лайн режим, подняв ночью на ноги сотрудников, корреспондента в Турции, словом и здравой позицией поддержал антитеррористическую борьбу.

Команда отличилась своим поступком, и произошло это потому, что была выбрана единственно правильная тактика действия в экстремальной ситуации. Увы, многие коллеги из отечественных СМИ, отдавшие предпочтение безмятежной размеренности в ночи, опоздали за информационным вихрем, просто проспали момент, и Бог им судья.

Вашему покорному слуге ночью позвонил дежурный корреспондент и задал вопросы в он-лайн режиме по телефону. А с раннего утра координатор канала пригласил в эфир, чтобы прокомментировать ситуацию, дать оценку происходящему. И каково же было удивление, когда я наблюдал системную эфирную работу уверенной команды, которая динамично предоставляла трибуну депутатам Милли Меджлиса, политическим и общественным деятелям, экспертам.

Сквозной эфир беспокойной ночи и не менее тревожного дня вылился в концентрированную и мощную поддержку братской стране, которая всегда чувствовала плечо Азербайджана, ее политического авангарда. То был настоящий момент истины не только для тех, кто обеспечивал эфир, но и для благодарной зрительской аудитории.

ANS вещал на Турцию

Не прошло много времени, и Турция снова заполыхала огнем испытаний. С вечера 15 июля в стране произошла попытка военного переворота, и опять ANS отмобилизовал силы, корреспондентский актив на защиту конституционного строя в стране, которая для Азербайджана всегда играла особую роль, как партнер, союзник и сосед.

В начале второго поутру опять мне поступил звонок с предложением прийти в ночной эфир. С двух часов до десяти совместно пришлось быть в прямом эфире. Снова включился фирменный механизм живой реакции на происходящее, когда в городах Турции закрутился острый сюжет противостояния путчистов с законной властью.

Сменявшие друг друга в студии ANS гости в он-лайн режиме только и делали, что выражали симпатии власти Эрдогана, как гаранту стабильности и неприкосновенности конституционного порядка. Дерзкая попытка военных и жандармерии внедриться в правовое поле, да еще с извержением массы рисков гражданскому обществу, сложившимся институтам, нашло однозначно негативную оценку.

В эфире несколько раз было продублировано интервью президента Эрдогана по айфону турецкой телеведущей, где глава государства настоятельно попросил поддержки у соотечественников. Призвав их выйти на улицы и площади, он оказался на высоте и тем самым отстоял конституционный порядок, исключив вероятность массового кровопролития.

Невероятно, но это факт: многие из граждан Турции в ту критическую ночь черпали информацию с эфира ANS, который по спутнику «Азериспейс» транслировал вещание на внешнюю среду, в том числе и на братскую страну. Корреспондент компании в Турции Парвиз Султансой, будучи на постоянной связи с Вахидом Мустафаевым и Мир-Шаином Агаевым, согласно принимаемым мгновенным решениям, оперативно перемещался по неспящему Стамбулу и оказывался в гуще событий, интервьюировал тех, кто уже был на баррикадах защиты законной власти.

ANS в ту ночь реально повлиял на ситуацию в братской стране, ибо деятельность ТRТ, Канала D, других популярных медиа структур Турции была заблокирована военными, и одним из немногих действующих каналов распространения точной информации для турецкого общества (как ни парадоксально) остался ANS, и об этом в режиме он-лайн успели сказать многие турецкие граждане.

И снова ANS оказался единственным отечественным телеканалом, который в ту ночь посчитал долгом быть на передовой событий с одной целью – защитить демократию от посягательств деструктивных сил, продемонстрировать моральную помощь азербайджанского общества, политической элиты турецким собратьям, не свалиться в индифферентность, когда необходим ясный и четкий выбор.

Рука, послушная рассудку

Ничуть не подвергая сомнению решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию о приостановке деятельности телекомпании, видится актуальным отметить, что ANS никогда не ставила перед собой цель противопоставить себя обществу, политическим институтам. В контексте горячих событий она не только осудила попытку госпереворота в Турции, но и всеми имеющимися средствами, опытом внесла посильную лепту в защиту демократии, законной власти и всячески воспрепятствовала попыткам подрыва основ турецкого государства.

В напряженной работе никто не застрахован от рисков и перехлеста. Они зачастую становятся следствием механических издержек, и не имеет смысла оценивать конфузы в плоскости неоправданных экспериментов, или же попытки подмены реальной подоплеки событий на нечто из разряда шоу-контента.

Сегодня, когда отечественная журналистика отмечает очередной день рождения, считаю своим долгом поздравить коллектив АНС, как лидера информационного фронта явного предназначения. Предназначение – удел немногих, это миссия тех, кто соответствует требованиям времени, ритму жизни и, самое главное, природе призвания. Эфирный бренд, которым выделяется продукция ANS, не дает его спутать с продукцией других компаний страны, конкурирующих команд тем, что на нем стоит лейбл завершенности. И даже невзирая на это, произошло непредвиденное.

В свете случившейся нестыковки ANS не стал отпираться, принял ответственность на себя, извинился, не ударил лицом в грязь, а занял зрелую гражданскую позицию. Это тоже урок для всех нас, заслуживающий внимания.

Дорога к совершенству проходит через испытания и трудности, и право же во всех случаях те, кто не сидит сложа руки, не боясь вступает в борьбу с ситуативностью, гордо выполняет профессиональный долг, осознают, что при любых превратностях рука остается послушной рассудку, отражающему логику реальной жизни. В этом и заключен один из глубоких и поучительных смыслов эволюции.



