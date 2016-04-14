Выход из тупика в Нагорном Карабахе мог бы разблокировать

другие "замороженные конфликты"

“Глава азербайджанской дипломатии в Вашингтоне заявил, что США должны приложить больше усилий к предотвращению нестабильности в его регионе. В противном случае конфликт, в который уже вовлеклись Турция и Россия, быстро приведет к обострению насилия, подобному столкновениям, потрясшим регион Нагорного Карабаха ранее в этом месяце”, – пишет The Washington Times.

Хотя посол Азербайджана в США Элин Сулейманов сказал, что он не уверен в том, что внезапное столкновение поддерживаемой Россией Армении и поддерживаемого Турцией Азербайджана было напрямую спровоцировано текущим конфликтом между Анкарой и Москвой, он считает, что это “показало, насколько опасной может стать ситуация, если контроль над ней будет утрачен”.

В интервью The Washington Times Сулейманов отметил, что администрация Обамы недавно продемонстрировала тенденции к более тесному сотрудничеству с Азербайджаном и уравновешиванию растущего российского влияния в регионе в целом.

Однако он подчеркнул, что потребуется гораздо большее внимание США для предотвращения полного краха системы безопасности в регионе, и предположил, что администрация Обамы упустила редкий шанс оказать реальное влияние на отношения между Турцией, Россией, Арменией и Азербайджаном после столкновения в начале апреля.

Сулейманов отметил, что именно российский президент Владимир Путин воспользовался ситуацией, представив себя как миротворца и призвав армянских и азербайджанских военных чиновников в Москву, чтобы восстановить перемирие в Нагорном Карабахе.

С момента “заморозки” конфликта в 1994 году Россия стремилась оказывать влияние на обе стороны, поставляя оружие как армянам, так и азербайджанцам, пишет газета.

Главное различие в сделках по поставкам оружия, согласно Сулейманову, заключается в том, что богатый энергоносителями Азербайджан “на самом деле платит” Москве за военную технику, в то время как Армения получает ее как помощь от русских.

Посол сделал эти заявления на фоне циркулирующих слухов о том, насколько растущее военное присутствие России в Армении могло спровоцировать недавнее столкновение, отмечает издание.

Москва негласно подписала соглашение о ПВО с Арменией в декабре и с тех пор разместила, по крайней мере, четыре новых реактивных истребителя МиГ-29 и большое количество другой военной техники на российской базе неподалеку от Еревана, говорится в статье.

Региональные аналитики утверждают, что Путин стремится оказать давление на Турцию в отместку за сбитый в ноябре российский военный самолет.

Сулейманов добавил, что выход из тупика в Нагорном Карабахе мог бы разблокировать другие “замороженные конфликты”, уходящие корнями во времена распада Советского Союза, от Грузии и Молдавии до, “возможно, даже Украины, потому что все они восходят к одной и той же модели подрыва территориальной целостности, и я думаю, что здесь в основе лежит этот фактор”.

Об этом информирует своих читателей InoPressa.



