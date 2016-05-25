Турция – “ворота” НАТО

“Стоит включить новости, как каждый вечер создается впечатление, что теракты и нападения происходят во всем мире. Наши враги осмелели за последние семь лет, при президенте Бараке Обаме. Одним из самых ярких примеров является Владимир Путин и Россия. Администрация Обамы позволила Путину осуществлять стратегию “ближнего зарубежья” с целью восстановить контроль над бывшими советскими государствами и запугать наших союзников”, – пишет бывший посол США в Польше Виктор Эш в статье для Foreign Policy.

Причиной тому дипломат называет политику “перезагрузки” отношений с Россией.

Автор упоминает сообщения о планах НАТО по размещению сухопутных войск на ротационном принципе в Прибалтике и, возможно, Польше.

“Это хороший первый шаг, цель которого – остановить путинское запугивание, но союзники НАТО все больше беспокоятся о том, что США могут не придерживаться твердых обязательств в отношении своих партнеров”, – говорится в статье.

“Я как посол в Польше с 2004 по 2009 год не понаслышке знаю, какую важность имеет НАТО для силы и безопасности наших союзников. Польша, относительно новый член НАТО, поддерживала США в Афганистане и Ираке. То, что Путин продолжает угрожать союзникам НАТО, означает, что Америка должна по-прежнему быть начеку и поддерживать наших друзей”, – пишет Эш.

Автор также упоминает сообщения о наращивании российских сил на военно-воздушной базе в Армении в 25 милях от турецкой границы.

“Насколько Польша важна для гарантии силы восточного фланга НАТО в Европе, настолько Турция является незаменимым союзником и “воротами” НАТО на Ближний Восток”, – считает дипломат.

“Я знаю, что сенатский комитет по международным отношениям в ближайшем будущем проведет слушания с чиновниками администрации Обамы, посвященные влиянию России. Это позитивный шаг”, – отмечает автор.

Я уверен, пишет он, что председатель комитета сенатор Боб Коркер призовет администрацию Обамы к ответственности и задаст вопросы о том, почему она не смогла остановить нарушения Путиным территориальной целостности различных государств.

“Статус Коркера в Сенате и его позиция по важным внешнеполитическим вопросам станет сигналом для наших союзников по НАТО о том, что Америка с ними и против Путина и России”, – заключает автор, сообщает InoPressa.