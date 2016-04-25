Транспортный проект “Север-Юг”

особенности и перспективы

Не так давно, в Баку состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана. Главной темой обсуждения было уточнение перспектив транспортного коридора «Север – Юг», рассмотрение вопросов ускорения реализации данного проекта.

Следует отметить, что идея создания этого нового пути коммуникации, связующей регионы от Балтики до Персидского залива, родилась изначально в Азербайджане. Она была составной частью программы по восстановлению древнего шелкового пути, могущей дать выход странам Средней Азии в Европу. Заметим, что когда вырабатывалась данная стратегия (октябрь – ноябрь 1993 г. ), авторы еще не заходили так далеко, не рассматривали включения в путь Восток – Запад многих стран, которые сегодня уже подключились в качестве клиентов и транзитеров к стальной магистрали связующей огромное пространство от Китая до Лондона.

В то время вообще мало кто верил в реальность осуществления подобных амбициозных идей; слишком иррациональным казались они осторожным и прагматичным европейцам. Да и условия в самом Азербайджане и соседних странах в то время были весьма непростыми, требовали решения многие другие насущные заботы. Образно говоря, сдвинул с мертвой точки паровоз президент Ильхам Алиев; выделил необходимые инвестиции для осуществления задуманного.

Также был предоставлен льготный кредит Грузии для строительства и реконструкции магистрали, проходящей по территории этого соседнего государства. Отметим, что путь этот почти готов (ожидается открытие до конца текущего года), в предыдущие месяцы уже были отправлены первые пробные составы с контейнерами из Китая в Турцию.

Однако авторам с самого начала было ясно, что Россия будет не в восторге от прокладки пути, «уводящей» Среднюю Азию в Европу более коротким путем через Азербайджан и Грузию. Именно поэтому и был выдвинут параллельно проект создания коридора «Север – Юг», выводящий Россию (через Азербайджан и Иран) к Индии и странам Персидского залива и т.д. На самом деле, данный транспортный коридор сулит массу выгод, как для России, так и всем его другим пользователям.

В одной из статей («Стратегия добра»), опубликованном еще в 2007 году, я касался этой темы и просто приведу отрывок из того материала. «… Главной целью проекта «Север – Юг» опять же было – предложить соседу нечто такое, что могло бы скомпенсировать утерю транспортной гегемонии России над странами Средней Азии. Проект «Север Юг» был предложен именно с этой целью. Он действительно очень выгоден России, которая веками была связана с Востоком через Азербайджан – Иран. По этому пути Россия может выйти без проблем к Индийскому океану. Сотни лет Волга служила главной транспортной артерией российской экономики и торговли, благодаря чему развивались исконно русские приволжские города. Всё это пришло в упадок и захирело с закрытием границ при советском режиме.

Отметим, что данный проект не менее выгоден и нашей стране, а также Ирану. Кстати, коридор «Север – Юг» имеет в виду развитие не только наземных магистралей. Каспий – Волга – Беломорканал – Балтика – Северная Европа – водный путь, представляющий для нас немалый интерес. Напомним, что уже в 1990 – х годах транспортные корабли Азербайджанского флота успешно работали в перевозках в акватории Балтийского моря.

К сожалению, у нас не уделяется достаточного внимания развитию потенциала нашего флота. Между тем в этом направлении имеются немалые возможности. Почему бы, нашим кораблям не совершать регулярных торговых рейдов по Волге: организовывать ярмарки в портах приволжских городов? Эта торговля может быть хорошо организована (в сравнении с теперешней ситуацией, когда некультурные торговцы создают отрицательный имидж всему народу, да и сами страдают от унизительного обращения!). Транспортировка товаров обойдётся значительно дешевле, страховка в пути будет надёжной, сохранность продуктов (в корабельных рефрижераторах) более обеспеченной. К тому же, торговые рейды могут попутно сопровождаться культурной программой (концерты и пр.), с развёртыванием национальной кухни для желающих (т.е., как у нас говорят: торговля – это и политика)…

В рамках проекта «Север – Юг» флот также может активно развиваться в роли связующего звена в торговле между Россией и Ираном. Знание русского языка, российских реалий с одной стороны и наличие этнических культурных связей с Ираном – с другой, открывает нам в этом плане уникальные возможности…».

Теперь выявляются новые преимущества этого пути, которые несколько лет назад не могли придти в голову. В ситуации, когда Запад отгородился от Москвы, забаррикадировался санкциями, открывается выход на рынки Индии и других стран этого перспективного региона планеты. Оказывается, диверсификация вещь полезная не только для поставки энергоносителей, она не менее важна и для торговых путей вообще. Ведь однажды, в годы Великой Отечественной Войны1941 – 1945 гг., путь из Азербайджана в Иран выявил свою ценность. Именно через этот коридор в СССР поступала от союзников львиная доля товаров потребления и военных грузов по «ленд – лизу».

У нас, стран расположенных вокруг Каспия, множество интересов в Российском государстве. Это аксиома – «Волга впадает в Каспийское море». Нельзя забывать, что Российская Федерация является также родиной для ряда братских нам тюрко-язычных народов. Мы, конечно же, хотим всем им процветания и благополучия. Поэтому именно из гуманистических соображений, а не из сиюминутных расчетов или «опасений» исходили авторы концепции вектора «Север – Юг».

К сожалению, некие силы все откладывали предложение в долгий ящик. Напротив, то пугали россиян исламской угрозой, то пантюркизмом, однако жизнь теперь диктует осуществления, и как можно скорее, выхода к теплым водам Индийского океана. Причем, освоение нового региона будет, по-видимому, долговременным явлением. Интересно, что подобный поворот должен поменять и характер взаимоотношений между РФ и некоторыми ее соседями.

В этой связи, особенно интересно для нас трансформация роли Армянского государства, которую Российская Империя создавала в ХIX в. между соперничающими с ней мусульманскими Персидской и Оттоманской империями, как свой (христианский) форпост. В новых условиях непременного интегрирования экономик и развития многостороннего сотрудничества с исламским миром данного региона, России подобный плацдарм войны и конфликтов как Армения вряд ли будет нужен.

Армянское государство может также получать свою долю дивидендов в этом многообещающем плане развития. Если, конечно, она прекратит свои необоснованные территориальные притязания к окружающим народам. Однако, учитывая специфику ее ментальности, она, скорее всего, не примет модели скромного и достойного существования. Ее стихия – конфликты и использование противостояния сил для ловли золотых рыбок в мутных водах.

Россия в мирном облике не может устраивать Армению, она норовит сменить хозяина и перейти на услужение более «крутому» Западу. Реализация подобного плана категорически не приемлем ни Россией, ни Ираном, ни многими другими странами региона. Посему это искусственно созданное государство непременно столкнется с гранитной реальностью законов бытия: она либо должна будет присмиреть и жить по законам мультикультурализма, либо… будущность не предвещает ей ничего хорошего.



