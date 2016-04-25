Свобода слова

не может быть объектом торга

Перед лицом миграционного кризиса европейцы признали свое бессилие и неуверенность, а также опасения за свою безопасность, сомнения в способности интегрировать беженцев, страх перед социальными и финансовыми последствиями неконтролируемой миграции. Этими тревожными настроениями воспользовались проповедники экстремистских, популистских и даже националистических идей, отмечает глава Совета Европы Дональд Туск в статье для Le Figaro.

Чтобы положить этому конец, приоритетом должна стать выработка настоящей миграционной политики: Евросоюз и его члены должны вернуть себе власть решать, кто, когда и как пересекает границы сообщества, подчеркивает Туск. Принятые Евросоюзом меры – восстановление действия правил Шенгенской зоны, включение балканских стран в число постоянных приоритетов ЕС, сотрудничество с Турцией – позволили возродиться робкой надежде, хотя было бы иллюзией считать проблему решенной. “Перед нами месяцы, если не годы, усилий и трудных решений”, – констатирует автор.

Что касается сотрудничества ЕС с Турцией, “это важный элемент нашей стратегии, но следует помнить, что это лишь одна из ее многих составляющих”, подчеркивает Дональд Туск.

“Никто не защитит наши границы за нас. Нельзя передавать ключи от нашей территории, от нашей безопасности какой бы то ни было третьей стране. Это касается как Турции, так и стран Северной Африки. Наше бессилие может породить желание шантажировать Европу, – отмечает политик. – Только сильные государства способны, не подвергая себя опасности саморазрушения, помочь такому количеству людей, оказавшихся в нужде. Твердая политика не является препятствием для гуманитарных целей, напротив, только решительные меры позволяют выполнить гуманитарные цели. Если мы хотим, чтобы Европа оставалась открытой и толерантной, мы более не можем себе позволять быть беззащитными. (…) На кону не только будущее Шенгена, но и самого нашего сообщества”.

“Недавний опыт отношений с Турцией показывает, что Европа должна установить четкие границы уступок, на которые она готова идти. Можно торговаться из-за денег, но никогда – из-за наших ценностей. Мы не можем навязать наши правила всему миру; точно так же другие не могут навязывать нам свои нормы. Наши свободы, включая свободу слова, не станут объектом какого-либо политического торга с кем-либо из партнеров. Это должен понять и президент Эрдоган”, – резюмирует Туск.

Об этом информирует своих читателей InoPressa.



