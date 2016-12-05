СТО БЕД – ОДИН ТРАМП ОТВЕТ?!

Большие ожидания могут сменить глубокие разочарования

В очередной раз приходится удивляться наивности нашего экспертного сообщества. У нас в Азербайджане некоторые эксперты и политологи восприняли избрание Дональда Трампа президентом США почти как революцию, в результате которой Азербайджан непременно окажется в выигрыше. Прежде всего, естественно речь идет об урегулировании карабахского конфликта. А как же?! Ведь, Трамп является другом Азербайджана, но не только.

ЕЩЕ РАЗ О МИРАЖАХ

Во-первых, он не просто друг Азербайджана и некоторых азербайджанцев, притом, не только национального, но и регионального, а точнее постсоветского масштаба. Перечислять не буду, так как некоторые совсем не рады публичным проявлениям этих дружественных отношений. Но, не менее важно другое. Трамп должен невзлюбить армян. Так считают не только азербайджанские, но и некоторые американские эксперты еврейского происхождения.

Избрание Дональда Трампа президентом США может сместить акценты и помочь Азербайджану деоккупировать занятые Арменией территории страны, считает Джейсон Кац, глава Tool Shed Group, консультирующей иностранные правительства, НПО и корпорации в сферах стратегических коммуникаций и политики, экс-глава по связям с общественностью Американского еврейского комитета, базирующегося в Лос-Анджелесе. Об этом Кац пишет в своей статье, опубликованной в издании The American Thinker.

Во время выборов армяно-американские организации вели злобную кампанию против Трампа с непрерывными онлайн-атаками и постоянным широкомасштабным распространением дезинформации, пишет Кац.

Однако поражение потерпела не только Хиллари Клинтон, но и яро проармянские сенаторы – республиканец Марк Кирк, сопредседатель Армянского форума, конгрессмен от штата Иллинойс Боб Дольдом и сенатор от штата Невада Джо Хек.

Избранный президент Трамп, никак не связанный с армяно-американским лобби и имеющий положительное мнение об Азербайджане, может проявить характерно прагматичный, основанный на национальных интересах США подход к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и помочь его, наконец, решить, пишет Кац.

Азербайджан всегда был надежным стратегическим партнером США с момента обретения независимости, говорится в статье.

Азербайджан продолжает строительство нефте- и газопроводов, которые идут в Европу, пишет Кац.

Кроме того, Азербайджан продолжает поддерживать США на международных форумах и стал близким и, как могут сказать некоторые, незаменимым союзником Израиля, говорится в статье.

После обретения независимости Азербайджан столкнулся с оккупацией Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих районов страны, пишет Кац.

Хотя на повестке нового президента США и будет много вопросов, Трамп должен решительно рассмотреть вопрос об урегулировании этого давнего конфликта, говорится в статье.

Новая эскалация ситуации между сторонами нагорно-карабахского конфликта, подобная той, что произошла в апреле, обещает перерасти в войну с участием сил России, Ирана, Турции и других стран, говорится в статье.

Во-вторых, у него имеются бизнес интересы в Азербайджане, что, безусловно, немаловажно. Говорят, что в Азербайджане успешно реализуются минимум пять бизнес проектов, к которым Трамп, а точнее, компании принадлежащие ему имеют непосредственное отношение. Это также достаточно убедительный фактор, если учесть, что в Армении, как сообщают источники, Трамп не имеет никаких бизнес интересов.

В-третьих, Трамп заявил об отказе от политики вмешательства во внутренние дела других государств, чем, по мнению наших экспертов, грешат практически все демократические администрации, и что позволит наладить Азербайджану более дружественные отношения с США. То есть, наша правящая элита будет чувствовать себя намного более комфортно в налаживании отношений с администрацией Трампа. Да, на самом деле, традиционно республиканцы меньше обращают внимание на нарушение прав человека и норм демократии в странах партнерах. Опять же отмечу, что это как правило, но не всегда.

В-четвертых, автор этих строк одним из первых отметил, что ведущее лицо в окружении нового президента США, то есть, его дочь Иванка Трамп выйдя замуж за еврея стала иудейкой, притом, ортодоксальной. Она и ее супруг являются значительными фигурами еврейского лобби в США. Да, безусловно, Азербайджан должен и будет использовать еврейское лобби для решения определенных внешнеполитических задач. Этот канал и раньше не раз использовался официальным Баку.

И, наконец, в-пятых, Путин и Трамп утверждают, что собираются найти общий язык для урегулирования существующих международных проблем. Не секрет, что именно противоречия, существующие между Москвой и Вашингтоном, мешают урегулированию карабахского конфликта, хотя посредники, то есть, ведущие сопредседатели Минской Группы ОБСЕ в лице США и России отрицают это.

На первый взгляд все эти аргументы в достаточной степени весомы и убедительны. Но вся проблема в том, что они основаны на субъективных факторах и тенденциях, а не объективных геополитических трендах современных международных отношений. Но, обо всем по порядку.

ВСЕ ЭТО БЫЛО

Начну с того, что Трамп не первый президент США, имеющий друзей среди азербайджанцев. Некоторые азербайджанцы дружили и с предыдущим президентом-республиканцем США Бушем-младшим. Но при Буше-младшем так и не удалось договориться об урегулировании карабахского конфликта.

Далее, эта не первая американская администрация, ведущие представители которой имеют серьезные бизнес интересы в Азербайджане. Хочу напомнить о бизнес интересах представителей администрации того же Буша-младшего, а точнее, вице-президента Дика Чейни. По мнению газеты Washington Post, Д.Чейни являлся самым влиятельным вице-президентом в истории США. Некоторые его считали влиятельнее даже самого Дж.Буша.

В 1995-2000 годах Д.Чейни был главным исполнительным директором нефтесервисной компании «Халлибертон» (компании, которая получила первый контракт на восстановление и разработку нефтяных месторождений в оккупированном Ираке). Одновременно он входил в советы директоров компаний Procter & Gamble, Union Pacific и Electronic Data Systems.

В 2002 году, уже являясь вице-президентом США, Чейни стал фигурантом расследования, связанного с завышением доходов руководством «Халлибертон» в 1998 году.

Как отмечал журналист Ричард Макгрегор, критики администрации Джорджа Буша-младшего «вовсю порицали связи (по их мнению, настоящий сговор) между Чейни и топливно-энергетической отраслью».

По его собственному свидетельству, во время второго президентского срока Буша отношения между ними разладились.

Одним словом, Д.Чейни имел в Азербайджане более весомые бизнес интересы по сравнению с Трампом. Достаточно напомнить, что печально известный в США «Халлибертон» также имел представительство в Азербайджане. Некоторые источники утверждают, что визит в бытность вице-президентом Дика Чейни в Баку был связан в большей степени с необходимостью провести ревизию деятельности Бакинского представительства компании «Халлибертон», координирующего все операции в Ираке и Афганистане. Кроме того, «Халлибертон» активно участвовала в различных многомиллионных тендерах в Азербайджане, в том числе, нефтегазовой сфере. Почти со стопроцентной уверенностью можно предположить, что официальный Баку пытался использовать эти бизнес интересы в собственных целях, в том числе, для ускорения урегулирования карабахского конфликта. Но, как видим, безуспешно.

По большему счету, разногласия между официальным Баку и Вашингтоном, связанные с соблюдением в Азербайджане прав человека и норм демократии вряд ли имели и имеют прямое отношение к урегулированию карабахского конфликта. Было бы кощунственно предположить, что официальный Баку как-то увязывает свою позицию по урегулированию карабахского конфликта с проблемами, имеющимися во взаимоотношениях с Вашингтоном по правам человека.

Естественно, было бы много лучше, если в Азербайджане права человека и нормы демократии соблюдались, не только без американского, но и вообще без внешнего вмешательства, а как говорится, по доброй воле. Но об этом сегодня мы можем, к сожалению, лишь мечтать. Отсутствие проблем в вышеперечисленных сферах свидетельствует лишь о том, что США и Азербайджан разделяют одинаковые ценности. Это вопрос доверия и комфорта во взаимоотношениях, но не более. Одним словом, проблемы, существующие в Азербайджане в сфере прав человека и демократии, не имеют решающего влияния на позицию США, когда речь идет об обеспечении безопасности, в том числе, и энергетической. Иначе бы США не сотрудничали с такими, крайне тоталитарными и авторитарными государствами как Саудовская Аравия.

Однако, это вовсе не означает, что Вашингтон даже при правлении Трампа не станет использовать гуманитарное составляющее во взаимоотношениях с официальным Баку, несмотря на декларируемую политику невмешательства во внутренние дела других государств. Притом, все зависит не только от интересов США в понимании самого Трампа. Хотя и это немаловажный момент. Достаточно вспомнить, с какой радостью воспринял Трамп новость о кончине кубинского лидера Фиделя Кастро и пригрозил отказом от политики нормализации отношений с Гаваной. Одним словом, еще до инаугурации Трамп наглядно продемонстрировал, что он также будет использовать данную тематику в регулировании взаимоотношений с другими государствами, по мере надобности.

Кроме того, необходимо учесть, что Трампу придется оглядываться на Конгресс, где будут внимательно следить за каждым его шагом. А конгресс, даже, несмотря на республиканское большинство, вряд ли позволит Трампу полностью отказаться от роли законодателя моды по правам человека и демократии на международной арене.

Кстати, скидка на то, что республиканцы меньше заморочены на правах человека, в последнее время теряет актуальность. Именно Госсекретарю Буша Кондолизе Райс принадлежать слова: «Мы на Ближнем Востоке более тридцати лет поддерживали стабильность в ущерб свободе. Но сегодня, мы не имеем, ни стабильность, ни свободу».

Да, еврейский фактор очень важен и будет влиять на внешнюю политику Трампа. Но преувеличивать влияние этого фактора на урегулирование карабахского конфликта также не стоит. Достаточно отметить, что с момента обретения независимости Азербайджан имеет прекрасные отношения с Израилем. Даже при Обаме, которого считали, чуть ли ни «другом Ирана», еврейское лобби имело огромное влияние на внешнюю политику США. А наша элита всегда дружила с еврейским лобби. Но нам так и не удалось использовать потенциал еврейского лобби для ускорения урегулирования карабахского конфликта.

ТРАМП НЕ МЕССИЯ

Мне могут сказать, что да, на самом деле, все вышеперечисленные аргументы имеют субъективную основу. Мне могут сказать, что главным препятствием для урегулирования подобных конфликтов является отсутствие взаимопонимания между США и Россией. Все верно.

Некоторые пророссийски настроенные эксперты непременно укажут на то, что в Вашингтоне все еще рассуждают категориями времен «холодной войны». А с развалом СССР, разгрома коммунистической идеологии с «холодной войной» покончено. Нет никакой необходимости в существовании НАТО и подобных военных блоков. Но так ли все просто?!

В ХХ веке мир стал свидетелем двух мировых войн. О первой мировой войне и говорит не стоит. Никакой идеологии, только интересы. Это война между двумя коалициями держав: Центральных держав, или Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) и Антанты (Россия, Франция, Великобритания). Кроме того, впоследствии в войну вступили и другие государств, в том числе и США. Одним словом, тут не было даже намека на идеологию.

Перейдем ко второй мировой войне. Союз стран «оси» первоначально был основан на германо-японо-итало-испанском Антикоминтерновском пакте и германо-итальянском «Стальном пакте», а полностью оформился 27 сентября 1940 года, когда Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт о разграничении зон влияния при установлении «нового порядка» и военной взаимопомощи. Позднее к пакту присоединились Венгрия, Румыния, Болгария и Таиланд, а также марионеточные государства Германии и Японии.

Впоследствии странами «оси» обычно называют все государства, вступившие в войну со странами Антигитлеровской коалиции, независимо от подписания пакта.

На январь 1942 года Антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств: Большая четвёрка (США, Великобритания, СССР, Китай), британские доминионы (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка) и зависимое государство Индия, страны Центральной и Латинской Америки, Карибского бассейна, а также правительства в изгнании оккупированных европейских стран. Число участников коалиции в ходе войны увеличивалось.

Как ни странно до последнего момента не совсем было ясно, в каком союзе окажется СССР. Ведь, как стало известно сегодня, особой разницы между красной и коричневой чумой не было. СССР и Германия даже смогли поделить между собой Восточную Европу и Прибалтику. И все же Советская Россия оказалась в одной упряжке с союзниками по первой мировой войне.

Надо учесть, что идеология тут ни причем. В одном и том же географическом пространстве не могут существовать сразу два континентальных империи, какой была Советская Россия, и какой хотела стать нацистская Германия. Вот и все. Именно, поэтому, несмотря на идеологические различия, были сформированы почти идентичные коалиции по первой мировой войне. Только Турция, скорее всего, учитывая горький опыт первой мировой, сохранила нейтралитет.

Однако, в результате второй мировой войны произошли серьезные геополитические сдвиги на международной арене. Впервые Советская Россия, тогда называемая СССР, после создания союза социалистических государств, попыталась стать одним из полюсов двухполярного мира. Такого за Россией раньше не водилось. Опять столкнулись интересы. И началась «холодная война». То есть, идеология просто в качестве одного из инструментов была использована для реализации этих интересов. Словом, никакой идеологической межсистемной, межгосударственной «холодной войны» по большому счету не было. Да, и в крахе социалистического блока сама идеология напрямую не причем. Рухнула экономическая система, основанная на этой идеологии. Проще говоря, государственно-социалистическое хозяйствование не выдержало конкуренции с рыночной экономикой. Россия потерпела сокрушительное поражение в экономической конкуренции с Западом, и прежде всего с США. Просто, не по тому пути пошли.

Как ни странно, сегодняшние события подтверждают данный тезис. Буквально на днях президент России Владимир Путин заявил, что попытки создания однополярного мира потерпели крах. Но почему? Если с разгромом коммунистической идеологии нет необходимости в НАТО и других подобных блоках, и даже в «холодной войне», то зачем нам двухполярный или многополярный мир?! Зачем лидер России с такой радостью нам сообщает о крахе попытки создания однополярного мира?! Чего плохого, если нам удастся разработать общие правила для всех?! А все очень просто. Россия опять самостоятельно, или во главе группы стран пытается стать одним из полюсов двухполярного мира. Именно поэтому утверждается, что существование НАТО атавизм, а создание ОДКБ требование времени. Полный абсурд.

Одним словом, от того, что Трамп стал президентом США, ничего не изменилось. Интересы никуда не исчезли.

Рассмотрим, возможные предпосылки урегулирования карабахского конфликта в случае предполагаемого улучшения американо-российских отношений. Надо ответить на один единственный вопрос: на каких условиях может произойти улучшение американо-российских отношений? Ответ прост и ясен, особенно если учесть последние заявления Путина по поводу краха попыток строительства однополярного мира. Путин согласится договориться с Трампом, если президент США согласиться признать главу российского государства в качестве второго лидера двухполярного мира, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Проще говоря, если Трамп согласится поделить мир с Путиным.

В этом случае, с урегулированием карабахского конфликта никаких проблем не будет. Южный Кавказ со всеми новыми независимыми государствами, то есть, и пророссийскими, и прозападными отойдет в сферу влияния РФ. Кремль урегулирует карабахский конфликт в течение нескольких недель, если не раньше, в выгодном только ей самой варианте, даже не будет спрашивать мнения официального Баку и Еревана.

Но вся проблема в том, что Трамп не только не хочет, но и не может поделить мир с Путиным.

Начну с того, почему не может. Причина проста – США не воспринимают Россию в качестве равнозначного оппонента, особенно в экономической сфере. Да, на самом деле, Россия даже в отдаленной перспективе вряд ли сможет достойно конкурировать с США в экономике. Думаю, что эта статья пишется для достаточно информированных людей. Поэтому не стану нагромождать статью цифрами. Но, этим все сказано. Никто не станет делиться властью, притом, в мировом масштабе с аутсайдером, притом, с аутсайдером на долгие годы.

Можно, конечно, сделать упор на силовую составляющую, чем и занимается в последние годы Путин. По этому пути в свое время пошел и Советский Союз. Чем это кончилось общеизвестно. Рано или поздно экономика надорвется под непосильным грузом, что приведет к очередному геополитическому краху России. И это прекрасно осознают за океаном.

Даже, если предположить, что Трамп ради какого-то призрачного будущего захочет поделиться с Путиным, то ему этого не позволят сделать. Элита не позволит. Трамп не Иисус Христос, не Мессия. Даже Христу не удалось убедить иудеев. И Трамп это прекрасно осознает. Для того, чтобы стать на самом деле хозяином Белого Дома ему необходимо поладить с верхушкой республиканской партии. Именно поэтому он демонстрирует готовность назначать на ведущие позиции своей администрации антироссийски настроенных политиков. Некоторые эксперты утверждают, что в случае назначения Государственным Секретарем Митт Ромни своей жесткой позицией в отношении к России затмит Хиллари Клинтон. Главой Пентагона уже фактически назначен «враг» Кремля. Беда в том, что у Трампа нет выбора. Ведь среди республиканцев убежденных «врагов» Кремля намного больше, чем среди демократов.

А на других условиях пойти на «сговор» с Трампом Путин просто не может. В глазах российского общества, особенно его шовинистически настроенного большинства, он должен выглядеть победителем. Иначе ему хана. И Путин это прекрасно осознает.

Однако, не с проста говорят, что «благими намерениями вымощена дорога в ад». Почти со стопроцентной уверенностью могу предположить, что даже в направлениях, где Трамп готов был бы договориться в с Путиным, президент США потерпит крах. Рассмотрим конкретный случай. Речь идет о борьбе с международным терроризмом. Да, и Россия, и США признают «исламское государство» террористической организацией. На первый взгляд нет никаких проблем в сотрудничестве в данном направлении. Но это только на первый взгляд. А как относиться к ливанскому «Хезболлах», который наряду с иранскими «стражами исламской революции» является союзником России в Сирии?! А Израиль, который является региональным союзником США, не просто считает «Хезболлах» террористической организацией, но и непосредственной угрозой собственной безопасности.

Все сирийские оппозиционные вооруженные отряды в лучшем случае бандформирования. А в худшем – террористы. А вот вооруженные отряды на Юге Украины это народное ополчение. Путину придется до последнего отстаивать подобные двойные стандарты.

При Трампе Вашингтон, скорее всего, опять объявит Иран спонсором международного терроризма. А это уже наш регион. Как поведет себя Россия, которая пытается создать антизападный союз из региональных держав с участием Ирана и Турции?! Не исключено, что рядом с нами возникнет еще одна горячая точка, притом, масштабная.

Энергетическая стратегия Трампа будет направлена на то, чтобы создать переизбыток нефти, проще говоря, дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Естественно, ему придется не только разрешить разработку и эксплуатацию шельфовых месторождений самой Америки, но и добиться продолжения реализации политики диверсификации источников и маршрутов доставки энергоносителей на рынки потребления. А реализация этой политики требует применения активной, наступательной тактики на постсоветском пространстве, особенно, в нашем регионе. А это противоречит интересам России. Таким образом, в нашем регионе, как и прежде, очень высок потенциальный уровень геополитической конфликтности. И от этого нам никуда не уйти. А такой высокий уровень потенциала геополитической конфликтности вряд ли предполагает возможность локальных договоренностей по урегулированию подобных конфликтов как карабахских, которые являются всего лишь инструментом, используемым в этом противостоянии…



