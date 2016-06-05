СОПРЕДСЕДАТЕЛИ В СВОЕМ АМПЛУА

Их надо заставить отчитаться за срыв выполнения резолюций Совбеза ООН

Сопредседатели Минской группы в ходе встреч 31 мая и 2 июня с главами МИД Азербайджана и Армении, передали им проекты по расширению возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и создания механизмов по расследованию инцидентов.

В заявлении по итогам переговоров сказано, что цель встреч –обсуждение хода выполнения договоренностей Венской встречи 16 мая. Министры подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликта.

«Сопредседатели представили министрам проекты документов о расширении возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и создании механизмов по расследованию инцидентов. Министры подтвердили договоренность президентов о следующем раунде переговоров в июне с целью возобновления переговоров о всеобъемлющем урегулировании», – сказано в заявлении.

Предполагается, что очередная встреча президентов Азербайджана и Армении состоится в Париже.

Однако, вряд ли стоит питать серьезные надежды на успех предстоящей встречи в верхах. Проблема заключается в том, что сами сопредседатели не имеют согласованной между собой дорожной карты урегулирования конфликта. По большему счету, в заявлении сопредседателей просто учтены позиции, а точнее пожелания сторон конфликта. При этом, стороны конфликта, как признал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, никаких обязательств по этим пожеланиям на себя не взяли.

Армения в качестве первоочередной задачи считает реализацию мер доверия, проще говоря, гарантий по обеспечению безопасности, не только армян Нагорного Карабаха, но и всех оккупированных территорий. А Азербайджан, в свою очередь, настаивает, прежде всего, на необходимости решения вопроса освобождения оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха.

Загвоздка в том, что речь не идет, как выше сказано, о гарантиях по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха. Вся проблема заключается в том, что даже в случае, если будут даны четкие международно-правовые гарантии по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха, Армения не собирается брать на себя обязательства по освобождению оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Для Армении гарантии по безопасности, а если быть более точным, неприкосновенности не только Нагорного Карабаха, но и всех оккупированных территорий, является всего лишь предусловием для возобновления переговоров о всеобъемлющем урегулировании конфликта. Как тут не вспомнить эпизод из популярного романа «Двенадцать стульев».

Опытный аферист Бендер пытается заставить отдать монтера Мечникова стулья, после чего, с большой степенью вероятности, планирует скрыться, не заплатив. Однако его планы портит упрямый монтер, завязывается разговор:

- Когда же вы стулья принесете?

- Стулья против денег.

- Это можно, — сказал Остап, не думая.

- Деньги вперед, утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.

-А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги?

- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.

- Но ведь я только завтра получу деньги по телеграфу.

- Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?

Словом, Армения пытается получить гарантии безопасности, без всяких обязательств по освобождению оккупированных территорий. И вот почему – в качестве предусловия по освобождению оккупированных вокруг Нагорного Карабаха территорий Армения требует решения вопроса об окончательном статусе НК. Мы – азербайджанцы, люди наивные, но в меру. По логике армянской стороны, получается, что Азербайджан должен дать юридически обязывающие гарантии об отказе от применения силы для освобождения собственных оккупированных территорий, то есть, полностью обезопасить Армению. И лишь после этого Армения готова будет торговаться по поводу освобождения оккупированных территорий. При этом она будет иметь возможность настаивать на неприемлемых для Азербайджана вариантах определения окончательного статуса Нагорного Карабаха. В таком режиме переговоры могут продолжаться до бесконечности. Особенно, если учесть, что Азербайджан должен будет лишить себя законного права возвращения оккупированных территорий силой.

Необходимо учесть, что подобная постановка вопроса, которая, скажем так, с пониманием воспринимается сопредседателями МГ ОБСЕ, в корне противоречит международному праву, четырем резолюциям Совбеза ООН. Приведу полный текст последней резолюции Совбеза ООН по карабахскому конфликту, которая была принята 12 ноября 1993 года:

«PЕЗОЛЮЦИЯ 884 (1993) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

от 12 ноября 1993 годаСовет Безопасности, подтверждая свои резолюции 822 (1993) от 30 апреля 1993 года, 853 (1993) от 29 июля 1993 года и 874 (1993) от 14 октября 1993 года, подтверждая свою полную поддержку мирного процесса, осуществляемого в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, и неустанных усилий Минской группы Совещания, принимая к сведению письмо действующего Председателя Минской конференции Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе по Нагорному Карабаху от 9 ноября 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности и добавления к нему, выражая серьезную обеспокоенность тем, что продолжение конфликта в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики и вокруг него и сохранение напряженности в отношениях между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой явилась бы угрозой миру и безопасности в регионе, с тревогой отмечая эскалацию военных действий вследствие нарушений прекращения огня и чрезмерного применения силы в ответ на эти нарушения, в частности оккупацию Зангеланского района и города Горадиза в Азербайджане, подтверждая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всех других государств в регионе, подтверждая также нерушимость международных границ и недопустимость применения силы для приобретения территории, выражая серьезную обеспокоенность по поводу самого последнего случая перемещения большого числа гражданских лиц и возникновения чрезвычайной гуманитарной ситуации в Зангеланском районе и в городе Горадизе и на южной границе Азербайджана, 1. осуждает недавние нарушения установленного сторонами прекращения огня, которые повлекли за собой возобновление военных действий, и в частности осуждает оккупацию Зангеланского района и города Горадиза, нападения на мирных жителей и обстрел территории Азербайджанской Республики; 2. призывает правительство Армении использовать свое влияние с целью достичь соблюдения армянами нагорно-карабахского региона Азербайджана резолюций 822 (1993), 853 (1993) и 874 (1993) и обеспечить, чтобы вовлеченным силам не предоставлялись средства для продолжения их военной кампании; 3. с удовлетворением отмечает заявление девяти членов Минской группы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 4 ноября 1993 года и высоко оценивает содержащиеся в нем предложения в отношении односторонних заявлений о прекращении огня; 4. требует от заинтересованных сторон немедленного прекращения военных действий и враждебных актов, одностороннего вывода оккупирующих сил из Зангеланского района и города Горадиза и вывода оккупирующих сил из других оккупированных недавно районов Азербайджана в соответствии с “Обновленным графиком неотложных мер по осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасности” с внесенными в него поправками на совещании Минской группы, состоявшемся в Вене 2-8 ноября 1993 года; 5. самым настоятельным образом призывает заинтересованные стороны срочно возобновить соблюдение прекращения огня, установленного в результате прямых контактов, предпринимаемых при содействии правительства Российской Федерации в поддержку Минской группы, и сделать его эффективным и постоянным; и продолжать поиск возможностей урегулирования конфликта путем переговоров в контексте Минского процесса и “Обновленного графика” с внесенными в него поправками на совещании Минской группы 2-8 ноября 1993 года;

6. вновь настоятельно призывает все государства в регионе воздерживаться от любых враждебных актов и от любого вмешательства, которые привели бы к разрастанию конфликта и подорвали бы мир и безопасность в регионе; 7. просит Генерального секретаря и соответствующие международные учреждения предоставить срочную гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению, включая население в Зангеланском районе и в городе Горадизе и на южной границе Азербайджана, и помочь беженцам и перемещенным лицам вернуться в свои дома с достоинством и не подвергаясь опасности; 8. вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю, действующему Председателю Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Председателю Минской конференции и впредь сообщать Совету о ходе минского процесса и обо всех аспектах положения на месте, в частности об осуществлении его соответствующих резолюций, и о нынешнем и будущем сотрудничестве между Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацией Объединенных Наций в этом отношении; 9. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.

Принята единогласно на 3313-м заседании». Тут необходимо обратить внимание на следующие моменты: во-первых, резолюция ни как не увязывает освобождение оккупированных территорий с определением окончательного и даже промежуточного статуса Нагорного Карабаха. наоборот, резолюция подтверждает

«суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всех других государств в регионе,..», «также нерушимость международных границ и недопустимость применения силы для приобретения территории». То есть, резолюция исключает возможность применения принципа «территории в обмен на статус».

Таким образом, независимо от варианта определения окончательного статуса Нагорного Карабаха все оккупированные территории должны были быть освобождены.

Во-вторых, в резолюции единственным условием для освобождения оккупированных территорий отмечается обеспечение безопасности мирного населения, притом, не только армянского, но и азербайджанского. Даже по тексту резолюции становится ясно, что все эти меры еще в далеком 1993 году были разработаны. Но и это не все…

Резолюция требует «одностороннего вывода оккупирующих сил из Зангеланского района и города Горадиза», то есть, немедленно, до реализации мер по доверию и обеспечению безопасности. Очень часто мои оппоненты, и прежде всего, бывший представитель России в Минской Группе ОБСЕ Владимир Казимиров пытается возложить вину за срыв выполнения резолюций Совбеза ООН на официальный Баку, так как Азербайджан постоянно предпринимал попытки для освобождения оккупированных территорий силой. На первый взгляд, так оно и есть. На первый взгляд, так было и после ноябрьской резолюции Совбеза ООН от 1993 года. Но никто не пытается (а может и делает вид) объяснить причину произошедшего. А она банальна – армянская сторона не только тогда, но и после, и все еще, не вывела в одностороннем порядке оккупирующие силы из Зангеланского района. А Совбез ООН и Минская Группа промолчали тогда, молчат и сегодня.

Неужели господин Казимиров будет утверждать, что все эти положения, кроме тех, которые связаны с обеспечением режима прекращения огня, были записаны в резолюцию Совбеза ООН, просто так, для красного словца. Естественно, нет.

В-третьих, резолюции Совбеза четко указывают положения, которыми должна руководствоваться Минская Группа ОБСЕ в своей посреднической миссии по урегулированию карабахского конфликта. Однако, к сожалению, сопредседатели МГ ОБСЕ в своей посреднической миссии игнорировали и сегодня игнорируют основополагающие положения резолюций Совбеза ООН.

Они пытаются увязать вопрос освобождения оккупированных семи районов с определением окончательного статуса Нагорного Карабаха, и как следствие торпедируют выполнения резолюций Совбеза ООН.

Именно поэтому, и сопредседатели, и Армения выступают против обсуждения данного вопроса в Совбезе ООН.

Отмечу, что не все положения тех четырех резолюций выгодны Азербайджану. Например, в них указывается, что территории вокруг Нагорного Карабаха оккупированы не Арменией, а мифическими местными армянскими силами. Но этой сказке уже никто не верит даже в Армении.

Таким образом, необходимо вернуть процесс урегулирования конфликта в рамки, определенные резолюциями Совбеза ООН. На первом этапе речь идет об освобождении оккупированных территорий с параллельной реализацией мер доверия и обеспечения безопасности для всех. Тем более, что на первом же этапе Азербайджан готов выйти за эти рамки, так как соглашается на определение промежуточного статуса Нагорного Карабаха, что не предусмотрено резолюциями Совбеза ООН.

После реализации всего комплекса мер доверия, притом, не только между Арменией с Азербайджаном, но и с армянской общиной Нагорного Карабаха, что естественно, потребует времени, можно приступить к обсуждению вопроса об определении окончательного статуса этой территории. Вот на этом, втором этапе вопрос определения статуса может и должен быть обсужден между официальным Баку и армянской общиной Нагорного Карабаха. Официальный Ереван в этих переговорах по определению окончательного статуса Нагорного Карабаха может присутствовать только в качестве наблюдателя.

Если принцип параллельности реализации мер доверия и обеспечения безопасности с освобождением оккупированных территорий не будет принят, то продолжать переговоры в рамках института сопредседательства МГ ОБСЕ не имеет никакого смысла. Лучше вернуть вопрос на обсуждение Совбеза ООН и заставить сопредседателей отчитаться по поводу причин отсутствия прогресса в урегулировании карабахского конфликта…



