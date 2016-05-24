Скажет ли Меркель “да” безвизовому режиму в ЕС

Канцлера Меркель в ее политическом курсе в отношении Турции штормит от неприятия до попыток втереться в доверие. В своем интервью немецкой Die Welt вице-президент Европарламента Александр Ламбсдорф критикует политику Берлина и предостерегает от “скидок” Анкаре в вопросах правовой государственности.

Вице-президент Европарламента не считает политику Ангелы Меркель в отношении Анкары “предсказуемым внешнеполитическим курсом”. Так, в качестве председателя ХДС Меркель категорически отклоняла вступление Турции в ЕС. “Теперь вдруг миграционный кризис подталкивает ее к переговорам о вступлении Турции в Евросоюз. И вместе с тем со стороны тех же ХДС и ХСС доносятся неуважительные тирады в адрес Анкары, которые подрывают конструктивные рабочие отношения. Все это как-то не вяжется друг с другом”, – замечает Ламбсдорф.

Европолитик имеет в виду заявления председателя Бундестага Норберта Ламмерта (ХДС), назвавшего турецкого президента “автократом”. Ламбсдорф считает неуместным навешивание ярлыков на иностранных политиков, которое позволяют себе представители законодательных органов ФРГ.

“Даже на фоне всех существующих проблем Турция остается крупной и важной страной, гордой нацией, союзницей по НАТО, занимающей решающее географическое положение между ЕС и кризисным регионом, объединяющим Сирию, Ирак и Ливан. Это означает одно: нужно относиться друг к другу уважительно и с известной долей прагматизма. (…) Есть в таких отношениях место и критике. Но оскорбления? К чему они приведут?” – задается вопросом политик.

Как замечает далее Александр Ламбсдорф, “ЕС (…) заинтересован в стабильном и продолжительном снижении количества беженцев. Эрдоган – в том, чтобы был реализован обещанный его гражданам безвизовый режим с ЕС. Пока все говорит в пользу того, что сделка состоится, а не сорвется”.

Что касается реализации Анкарой 72 условий, к которым привязано введение безвизового режима, Ламбсдорф указывает на то, что “все возражения президента Эрдогана указывают на то, что он не хочет приспосабливать широкомасштабное антитеррористическое законодательство Турции к европейским стандартам. Анкара, по всей видимости, ожидает, что ей сделают скидку. Но мы не можем допустить никаких скидок, чтобы гарантированно не столкнуться с очередной волной беженцев – в первую очередь, состоящей из курдов, которых антитеррористические законы затрагивают больше всего”.

“Ангела Меркель находится под давлением: ее план, согласно которому окончательное решение (по безвизовому режиму с Турцией) должно быть принято в июне, изначально не выглядел реалистично. Вопрос такой важности нельзя решать на коленке, для начала необходимо провести парламентские дебаты и общественную дискуссию. И именно от этого будет зависеть наше окончательное решение. В любом случае, ведомство федерального канцлера более склонно опуститься перед президентом Эрдоганом на колени, чем Европарламент”, – констатирует Ламбсдорф.

Комментируя намерение Бундестага принять 2 июня резолюцию, осуждающую геноцид армян в Османской империи в 1915 году, вице-президент Европарламента говорит о том, что “с нашей точки зрения не существует сомнений в том, что речь идет именно о геноциде – все серьезные ученые-историки в этом вопросе единодушны”. При этом Ламбсдорф признает, что с политической точки зрения время для принятия резолюции не самое удачное.

Не самым подходящим для политического климата является и законопроект, принятый парламентским большинством Турции. Он касается снятия неприкосновенности с депутатов. По мнению экспертов, подобная мера направлена в первую очередь против представителей курдской Народно-республиканской партии (НРП).

“Теперь НРП, политическое представительство курдов, должно быть обезглавлено. Тем самым будет снесен последний политический мостик, связывающий официальную Анкару с курдами. Эрдоган все ближе подбирается к реализации своей основной стратегической цели – созданию президентской республики”, – говорит политик.

Однако, уже на следующий день политический обозреватель той же газеты Die Welt Робин Александер пишет, что во время своего последнего визита в Турцию канцлер Германии Ангела Меркель вернулась к серьезным словам в отношении Эрдогана. Автор статьи напоминает о том, что ранее – во время миграционного кризиса – Меркель избегала любой критики в адрес автократа.

В частности, о серьезности настроя Меркель свидетельствует заявление о том, что никакого безвизового режима для граждан Турции с 1 июля не будет. “Согласно нынешнему положению вещей выполняются не все условия”, – заявила Меркель. При этом Меркель решила избежать ответа на вопрос о том, не приведет ли это к провалу соглашения о беженцах между Евросоюзом и Турцией.

“Мы говорили лишь о поверхностном и не обсудили всех деталей”, – отметила канцлер, добавив, что у нее создалось “впечатление, будто соглашение отвечает интересам обеих сторон и его необходимо выполнять постепенно”.

Об этом сообщает InoPressa.