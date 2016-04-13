Пустой холодильник и…

пропаганда

Глава немецкой Федеральной академии политики безопасности Карл-Хайнц Камп считает, что “пока президентом России остается Владимир Путин, Западу придется иметь дело с конфронтирующей Россией”. Об этом эксперт заявил в своем интервью немецкому таблоиду Bild.

“А поскольку Путин, вероятнее всего, выставит свою кандидатуру в 2018 году, он предположительно будет оставаться у власти до 2024 года. И в этот период конфликт между Россией и Западом определенно не ослабнет”, – уверен Камп.

“Слова Барака Обамы о России как о региональной державе глубоко оскорбили Россию. И он не забудет этого, – отмечает политолог. – Поэтому с помощью своей политики на Украине Путин посылает явный сигнал: “мол, до этих пор, но не дальше”. Он хочет создать что-то вроде буферной зоны между собой и Западом, что-то вроде санитарного коридора под своим контролем”.

“Корень всего зла для Путина – США, – продолжил политолог. – С его точки зрения сила США и послужила причиной распада Советского Союза. Вот Путин до сих пор и страдает от этого. И потому его цель – рассорить США и Европу, поставить под вопрос их институты вроде НАТО и ООН, а также ослабить ЕС как политический и военный союз. И для этого он готов использовать любые средства…”. К примеру, влиятельная Германия, как выразился Камп, является “для Путина бельмом на глазу. И пропагандистское наступление на Германию вписывается в его большой план по ослаблению ЕС”.

При этом Путин, как говорится далее, “оказался в ловушке российского патриотизма, поэтому он для того, чтобы отвлекать от экономических трудностей, и делает ставку на жесткий внешнеполитический курс. Но американские и европейские санкции пришлись ему кстати, ведь теперь он может свалить вину за крах российской экономики и падение рубля на Запад, хотя в действительности российская экономика больна из-за того, что последние 20 лет в стране не было никаких реформ. А благодаря присоединению Крыма и авиаударам в Сирии Путин еще раз хочет доказать россиянам, что Россия якобы опять великая держава, которая действует решительно и при этом не спрашивает ни о чем у Запада”.

Тем не менее, со временем, как считает Камп, Путину “не будет хватать одной лишь пропаганды”: “Русские, конечно, очень терпеливый народ, который все туже затягивает пояса еще с момента основания СССР почти сто лет назад. Но когда холодильник будет пуст, никакая пропаганда больше не поможет”. “Но до этого еще очень далеко. (…) Да и надеяться на восстание против Путина Западу тоже не стоит, – добавляет эксперт. – Последнему, напротив, стоит сотрудничать с Россией в сферах, которые это позволяют. Однако мы должны быть бдительными. Россия слишком велика, чтобы ее можно было игнорировать”.

Об этом сообщает InoPressa.



