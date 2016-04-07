Появятся два Курдистана?

Со времен Екатерины II курды были на стороне России

Со времен Екатерины II курды были на стороне России и прикрывали ее южные границы, пишет юрист, писатель, консультант Всемирного банка Оливье Д’Озон в статье, опубликованной в газете Le Huffington Post.

Всем известно, что Россия стала первой страной, где было открыто представительство PYD, партии “Демократический союз”. Стоит также отметить, что курдские бойцы продвинулись вперед к северу от Алеппо под прикрытием российской авиации, в боях против боевиков “Ан-Нусры” и “Ахрар аш-Шам” (запрещенные в РФ организации. – Прим. ред.), пишет автор статьи.

PYD, напрямую связанная с турецкой РПК, прекрасно осознает, что благодаря напряженности между Анкарой и Москвой она обретает дополнительные средства давления и обеспечения оружием YPG, Отрядов народной самообороны. В связи с этим у Турции есть повод беспокоиться по поводу того, что современное оружие может попасть в руки РПК, например, переносные противотанковые ракеты (“Корнет”) или зенитные средства (“Стрела” или “Игла”).

На следующий день после того, как в районе сирийско-турецкой границы был сбит российский истребитель Су-24, Владимир Путин заявил: “Мы знаем, что нам надо делать”. Эти слова следует понимать как использование рычага РПК через сирийские отряды самообороны и федерализации Сирии. Для Турции Эрдогана федерализация могла бы означать появление у ее южных границ курдского псевдогосударства, союзника РПК, признанного международным сообществом.

Негласная поддержка Россией РПК является средством, направленным на предотвращение попыток Турции дестабилизировать российский Кавказ, главным образом Чечню, путем оказания помощи джихадистским движениям, говорит эксперт по геополитическим вопросам Каролина Галактеро. Курдская карта русских намного убийственнее чеченской карты турок: Турция намного меньше России, а чеченцев в 12-18 раз меньше, чем курдов. Россия также пытается компенсировать американские достижения в иракском Курдистане путем создания конкурирующего Курдистана в Сирии, который явно будет ориентироваться на Россию, пишет автор статьи.

Автор напоминает о том, что еще Екатерина II привлекала курдов для охраны южных рубежей России.

Что касается американцев, то они увязли в своих противоречивых альянсах, свидетельством чего является вопрос сирийских курдов. Как можно одновременно поддерживать сирийских курдов, опирающихся на РПК, и Турцию, члена НАТО? Российская интервенция в сентябре 2015 года и сближение Москвы с курдами вынудили Вашингтон создать в октябре 2015 года “Сирийские демократические силы”, коалицию, в состав которой входят курдские отряды самообороны, арабские повстанцы, ассирийские и армянские отряды и туркоманы, с целью борьбы с ИГИЛ. Нет сомнения в том, что эти бойцы определенным образом связаны с русскими, иранцами и режимом Дамаска. Данный факт заставил международную коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами, пересмотреть свои планы. Стратегия коалиции, направленная на быстрое свержение режима Башара Асада и дробление Сирии на несколько проамериканских общин, столкнулась с российско-иранской интервенцией. С того времени США стали отдавать предпочтение противоречивым и рискованным в политическом смысле тактическим ходам. Вашингтон оказывает логистическую поддержку, чтобы перетянуть на свою сторону кантоны Африн и Кобани, а бойцы отрядов самообороны тем временем наступают при тесном взаимодействии с армией Башара Асада и под прикрытием российской авиации.

Оценивая ситуацию на длительную перспективу, автор статьи пишет, что появятся два Курдистана, как автономные псевдогосударства на территории Ирака и Сирии, находящихся на пути к конфедерации. В настоящее время Эрбиль смотрит на Вашингтон, Африн, Кобани и Джазире – на Москву. В подобных условиях турецкая РПК, вдохновленная существованием сирийского Курдистана и официальной поддержкой русских, может стать серьезной политической угрозой для Турции Эрдогана, а также для иракского Курдистана Барзани. Все это следует расценивать как надежный способ нанести ущерб американскому доминированию на Ближнем Востоке, полагает Каролин Галактеро.

Известно, что главное для Москвы – сохранить свои стратегические и энергетические интересы в регионе, пишет автор статьи. Более того, Путину необходимо укрепиться в своем статусе непременного собеседника в мире, который, по его мнению, должен быть многополярным, и притормозить дестабилизацию в регионе, на которую рассчитывают суннитские союзники Вашингтона. Американцы, в свою очередь, должны признать провал своего регионального плана и свою неспособность обуздать стремления русских.

“Если Владимиру Путину, – пишет автор статьи, – удастся добиться от Вашингтона того, что сирийская армия не будет распущена, партия “Баас” продолжит существовать, а сирийский режим будет сохранен, ему повезет, и он выиграет пари”.

“В сложившихся условиях становится очевидным, что курдский вопрос имеет прямое отношение к укреплению нового равновесия сил на Ближнем Востоке, крайне благоприятного для России”, – пишет автор статьи.

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