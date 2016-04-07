о рынке жилья Великобритании

В прошлом году премьер-министр Кэмерон вынужденно признал, что зарубежные инвестиции в британскую недвижимость наносят ущерб рынку жилья и служат прикрытием для противозаконной деятельности, напоминает The Independent. Кэмерон пообещал преследовать физических лиц и организации, которые через офшоры отмывают “грязные деньги”, вкладывая их в британскую недвижимость, пишет журналистка Ханна Фиарн. Но правительство обещает сделать слишком мало.

Сознавали ли британцы, что деньги, расходуемые элитой на фешенебельную недвижимость, имеют колоссальные последствия для всех остальных, даже для семейства, которое пытается купить скромный дом с двумя спальнями в Челмсфорде? – вопрошает автор.

Даже Дональд Тун, директор отдела экономических преступлений в Национальном агентстве борьбы с преступностью, заявил, что использование так называемых “корпоративных оберток” и других способов отмывания денег создало “перекос” на рынке недвижимости. “Зарубежные преступники, которые хотят депонировать свои активы в Британии, искусственно вздувают цены”, – пояснил Тун в прошлом году.

Об этом сообщает InoPressa.

Кроме того, покупка жилья через офшоры – способ уклониться от налогов и сборов, которые платят прочие граждане.

И вот теперь “Панамские документы” свидетельствуют, какой зловещий эффект оказывают сделки с участием офшоров. “2800 компаний, созданных при содействии Mossack Fonseca, имеют отношение к правовым титулам на 6 тыс. объектов недвижимости в Великобритании общей стоимостью 7 млрд фунтов”, – пишет журналистка. По некоторым оценкам, в Англии и Уэльсе 90 тыс. жилищ зарегистрированы на иностранных владельцев, причем 75 тыс. – на офшорные фирмы.

Недостаточные поступления от налога на недвижимость в казну – одна из причин нехватки денег для инвестирования в строительство нового доступного жилья. Кэмерон и министерство финансов попытались изменить правила для недвижимости, которой владеют офшоры, но, возможно, слишком поздно.

“В остальных районах столицы рынок жилья уже искажен этим притоком иностранных денег”, – считает автор. В центре Лондона квартиры, которые принадлежат представителям иностранной элиты, стоят пустые. Другие состоятельные люди переселяются ближе к окраинам. Даже в предместьях на рынке сравнительно скромного жилья – домов с тремя спальнями – теперь царит покупатель с наличными в кармане, а не ипотечник.

Многие рядовые британцы теряют надежду хоть когда-нибудь обзавестись собственным жильем.

В половине крупных британских городов теперь дешевле снимать жилье, чем купить его в ипотеку. “Заключить ипотечный договор очень сложно, жилье стоит дорого и найти его трудно”, – поясняет Фиарн.

Но, поскольку арендная плата тоже продолжает расти, это мало утешает тех, кому, видимо, придется всю жизнь провести в съемном жилье из-за пагубного влияния 0,1% населения – эгоистов-инвесторов, заключает автор.



