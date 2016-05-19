Прощай, РБК

со своих постов ушли три ведущих редактора

“На прошлой неделе три ведущих редактора РБК, российской медиагруппы, в составе которой есть деловая газета и лучший в стране политический сайт, ушли со своих постов”, – напоминает на страницах The New Yorker обозреватель Маша Липман. “За их увольнением непременно последуют крупные изменения в редакционной политике компании, которой владеет миллиардер Михаил Прохоров. Это станет еще одним сильным ударом по свободе прессы в России”, – говорится в статье.

В 2012 году власти начали давить на мелкие СМИ, но редакторы РБК последние два года действовали так, словно ничего не знали о давлении властей и всепроникающей самоцензуре, пишет Липман. “Больше всего впечатляло, что РБК занималось журналистскими расследованиями – жанром, который в России почти исчез”, – отмечает она.

Они подготовили обстоятельные доклады о финансах РПЦ и финансировании боевых действий на Донбассе; журналисты расследовали, сколько Россия платит за военную операцию в Сирии, и выявили коррупцию в российском Минкульте. В конце марта они опубликовали статью о давнем друге Путина, виолончелисте Сергее Ролдугине, которого “Панамские документы” связали с офшорными операциями на сотни миллионов долларов. Наиболее чувствительным, полагает автор, был материал об одной из дочерей Путина, чья жизнь была ранее полностью скрыта.

По мнению Липман, Кремль все нетерпимее относится к независимым игрокам, и такое СМИ, как РБК, было обречено. “Правительство Путина в основном воздерживается от давления на конкретных журналистов или их преследования. Вместо этого оно пользуется спектром разных инструментов (ограничительные законы, давление на рекламодателей, провайдеров кабельного телевидения или владельцев), дабы нажимать на СМИ, которые чересчур осмелели”, – говорится в статье. В апреле власти провели обыск в офисе Прохорова. “Хотя пресс-секретарь Путина сказал, что обыск никак не связан с РБК или его материалами, в России никто не сомневается, что обыск был задуман как предостережение Прохорову насчет журналистов”, – говорится в статье.

По словам Липман, РБК – не только лучшее в России политическое СМИ, но и самое читаемое политическое издание.

По слухам, медиагруппа РБК будет продана кому-то из владельцев медийных активов, пользующихся доверием Кремля. Липман прогнозирует, что РБК станет более “прирученным” и скучным.

В России остаются и другие СМИ, которые в первую очередь заботятся о журналистских стандартах, а не о том, как бы не прогневать Кремль. “Но каждое из них крайне уязвимо и знает об этом, а чем меньше их остается, тем уязвимее они становятся”, – заключает автор.

Об этом сообщает InoPressa.



