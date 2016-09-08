президенту республики

Президенту Азербайджанской Республики, господину Алиеву И.Г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Очень мною уважаемый, Ильхам Гейдарович!

Известный советский писатель Максим Горький как-то сказал, “всем хорошим во мне я обязан книгам”. Я же считаю, что всем хорошим во мне я обязан Вашему отцу, незабвенному Гейдару Алиевичу Алиеву.

В далекие 70-е годы, когда он стал руководителем Азербайджана, я в качестве корреспондента Центрального телевидения, ездил с ним по стройкам, районам республики, нефтепромыслам, заводам. Именно он научил меня работоспособности, анализу, логике и многому другому, благодаря чему я стал журналистом в хорошем понимании этого слова. Мог ли я и мои коллеги по перу и микрофону в ANS, предать патриарха, память о нем, его близких и родных. Да никогда в жизни.

Уважаемый господин президент, Вы знаете, сколько сил, умения и навыков требуется силовым структурам для обнаружения и ареста террористов и их пособников. На это уходят месяцы, а даже годы.

Ведомству, которое занимается телерадиовещанием в Азербайджане, потребовалось всего час-два, чтобы обнаружить пособников-террористов. Им, естественно, оказался коллектив ANS . Я неслучайно употребил слово “естественно” и “конечно”. Почему-то эта структура мечтает расправиться с ANS.

Несколько месяцев назад только профессионализм и оперативность азербайджанских врачей спасли фактически жизнь нашему телеведущему. Он просто рухнул в коридоре без памяти, когда ему сообщили о том, что главная аналитическая программа “Hesabat” решением Национального совета телерадиовещания (НСТР) закрыта. Правда, через день программу вновь открыли. Но зачем ее закрывали, так и осталась тайной за семью печатями.

Вы, господин президент, наверняка, хорошо помните, как в последний раз Гейдар Алиевич Алиев обратился к азербайджанскому народу из далекого американского Кливленда. Сделал он это с помощью канала ANS и его ведущего Мир Шахина. Выбор Гейдара Алиевича был неслучаен. Он уважал и доверял каналу ANS .

Уважаемый Ильхам Гейдарович, я человек старый. Я прошел все – войну, Карабах, Ходжалы. Я не совершал в отличие от нашего Чингиза Мустафаева никаких героических поступков. Я просто честно выполнял свою работу, свой профессиональный долг, но никогда никого не предавал. Я после окончания работы в Москве пришел работать именно в ANS, потому что там трудились мои единомышленники. Для них самое главное были – Азербайджан, народ и президент.

Я помню, как окружение Аяза Муталлибова, Абульфаза Эльчибея неоднократно предупреждали меня о том, чтобы я не ездил в Нахчыван, где тогда трудился патриарх. А когда программа “Время” показала мой репортаж из Тегерана, где рассказывалось о визите председателя Милли Меджлиса Нахчывана Алиева в эту страну, разразился страшный скандал. Отмечу, что именно визит в Иран Гейдара Алиевича позволил установить добрососедские отношения двух стран. Мой телефон стал в буквальном смысле слова горячим. Меня не только ругали, но и угрожали. Позже прикрепили ко мне специального цензора, чтобы он вычитывал мои материалы. Слава Всевышнему, что это осталось в далеком прошлом.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, вы не представляете, как коллектив ANS радовался, когда вас избрали президентом страны. Я хорошо помню, что в октябре 2004 года руководство газеты “Бакинский рабочий” обратилось ко мне с просьбой написать материал о вас. Меня, как автора, газета выбрала неслучайно. Там все знали, что я являюсь фанатом Алиева.

Я написал целую полосу, назвав ее “Народ не ошибся в своем выборе”. Но концовка у меня никак не получалась и тут вдруг поступил звонок из Москвы. Мой бывший коллега, справившись о моем здоровье (я тогда сильно болел) вдруг без всякой связи заявил “Слушай, я тут по телеящику видел твоего президента и его супругу. Какие они молодые и красивые!”. “Да”, – ответил я, и написал “Такие же, как наш новый Азербайджан”. Я неслучайно это вспомнил. Нужно быть либо подонком, либо ненормальным для того, чтобы писать одно, а говорить другое. Не могли мы предать ни Вас, ни Мехрибан ханум, хотя определенно люди вас в этом уверяли.

Единственное, в чем я виноват перед вами и перед коллективом ANS, что я не поставил информацию о том, что в эфире телеканала не будет никакого интервью с Гюленом, а все сообщения об этом очередная газетная утка и ложь. Простите, пожалуйста, старика за это, но как гласит известная поговорка “повинную голову и меч не сечет”.

Года два тому назад Вы, уважаемый Ильхам Алиевич, сказали в адрес ANS немало теплых и добрых слов. Поверьте, мы по-прежнему такие же. Мы помним, как в 2006 году Вы нас защитили, потому просим – защитите нас от произвола чиновников. Что бы с нами дальше не случилось, помните, мы всегда даже незрячи будем с вами. Потому что мы однолюбы, а никакие не террористы или их пособники.

С почтением и глубоким уважением, заслуженный журналист республики Маис Мамедов.



