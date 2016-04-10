Очередной плохой день для аутсайдеров

ХЛ и "Реван" вновь уходят с поля побежденными

Сегодня двумя матчами завершился 29-й тур чемпионата Азербайджана по футболу.

Как сообщает zerkalo.az, столичный “Нефтчи” победил в гостях “Хазар-Лянкяран” со счетом 1:0, а “Зире” на выезде разгромил “Реван” (4:0).

Ранее были зафиксированы следующие результаты: “Карабах” – “Кяпаз” – 4:0, “Интер” – АЗАЛ – 1:0, “Сумгайыт” – “Габала” – 1:1.

Положение команд: “Карабах” – 66, “Зире” – 56, “Интер” – 48, “Кяпаз” – 45, “Габала” – 43, АЗАЛ – 39, “Нефтчи” – 38, “Сумгайыт” – 29, “Хазар-Лянкяран” – 14, “Реван” – 11.



