НИ ПРОВАЛА, НИ ПРОРЫВА

Игра в кошки-мышки продолжается

Венская встреча президентов Азербайджана и Армении стала историей. Отличительной особенностью этой встречи было то, что она состоялась сразу после событий, которые были оценены почти всеми экспертами прелюдией к большой войне. Именно по этой причине, сопредседатели Минской Группы ОБСЕ и зашевелились. Именно по этой причине после долгого перерыва главы внешнеполитических ведомств государств сопредседателей МГ ОБСЕ самолично присутствовали на встрече президентов Армении и Азербайджана. Сопредседатели, хотя бы на время осознали, что сохранить существующий статус-кво в армяно-азербайджанском конфликте до конца света невозможно. Одним словом, проснулись после зимней спячки. Это, по сути, единственный позитивный итог событий начала апреля. А во всем остальном, с точки зрения перспектив урегулирования карабахского конфликта посредством международно-правовых механизмов, ничего нового не произошло.

В заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ после Венской встречи нет ничего нового, если сравнить его по содержанию с предыдущими подобными документами. Скорее всего, этот документ по содержанию является чем-то вроде «сборной солянкой» всех предыдущих подобных заявлений.

В заявлении учтена позиция официального Баку об ускорении переговорного процесса, и Еревана – о необходимости усиления мер доверия и разработки механизма расследования инцидентов на линии соприкосновения войск. Участники встречи по Нагорному Карабаху согласовали по итогам консультаций в Вене заявление, передает ТАСС. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ настояли на соблюдении перемирия в Карабахе на основе соглашений 1994-1995 годов. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей группы.

Они вновь заявили о том, что не существует военного решения конфликта. Сопредседатели настояли на необходимости соблюдения соглашений о прекращении огня 1994 и 1995 годов.

В целях снижения рисков продолжения насилия президенты Армении и Азербайджана согласились в кратчайшие сроки на завершение работы над механизмом ОБСЕ по проведению расследований инцидентов.

Также Серж Саркисян и Ильхам Алиев договорились продолжать обмен информацией о пропавших без вести под эгидой МККК с учетом обязательств, принятых президентами в ходе Парижского саммита в октябре 2014 года.

В заявлении фиксируется договоренность президентов Армении и Азербайджана о проведении следующего раунда переговоров. Он должен состояться в июне в месте, подлежащем взаимному согласованию, в целях возобновления переговорного процесса, направленного на достижение всеобъемлющего урегулирования.

Хочу особо отметить, что все эти положения вкупе и в отдельности были во многих заявлениях сопредседателей МГ ОБСЕ. Опять же ничего обязывающего. И как следствие, стороны трактуют итоговое заявление сопредседателей МГ ОБСЕ и мысли, высказанные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о поэтапности урегулирования конфликта, как говориться, «с выгодой» для себя.

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть пакетным с поэтапной имплементацией, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, передает «Интерфакс».

«За последние годы, на всех этапах переговорного процесса, в том числе на этапах обмена мнениями, нет никаких сомнений, что подход всегда был и остаётся тем же, и об этом мы неоднократно говорили, об этом говорили и сопредседатели, в том числе и Лавров – урегулирование должно быть пакетным, с поэтапной имплементацией», – сказал Налбандян, комментируя предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, о чем он упомянул на встрече с журналистами в Вене 16 мая.

По словам Налбандяна, за последние годы армянская сторона интенсивно работала над компромиссными формулировками, и даже неоднократно были близки к развязкам, однако также неоднократно азербайджанская сторона делала шаг назад.

«Выполнение договоренностей, достигнутых на встрече президентов Армении и Азербайджана в Вене, о которых говорится в совместном заявлении министра иностранных дел России, госсекретаря США и госсекретаря по европейским делам Франции, о приверженности мирному урегулированию конфликта, о соблюдении соглашений о прекращении огня 1994-1995гг., о создании в кратчайшие сроки механизма по проведению расследования нарушений прекращения огня с целью более эффективного осуществления мониторинга в зоне конфликта расширения возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, – имплементация этих договоренностей создаст необходимые условия для возобновления переговорного процесса, согласования параметров урегулирования проблемы, продолжения поисков компромиссных развязок», – заявил глава МИД Армении.

По словам Налбандяна, страны-сопредседатели множество раз призывали все стороны конфликта беспрекословно соблюдать трехсторонние бессрочные соглашения о прекращении огня 1994-1995гг.

«Азербайджан постоянно игнорировал эти призывы, а в последние месяцы развязал, я бы сказал, «партизанскую войну» против этих документов в международных организациях, пытаясь поставить под сомнение их действие. Сопредседатели незамедлительно выступили с соответствующей реакцией на это в ОБСЕ и ООН», – отметил министр.

Налбандян подчеркнул, что в том числе в двух заявлениях президентов России, Армении и Азербайджана, принятых в Сочи в 2011г. и в 2012г., и в недавнем совместном заявлении стран сопредседателей по итогам саммита руководителей Армении и Азербайджана в декабре 2015 года в Берне есть пункт о необходимости создания механизма по расследованию инцидентов . Азербайджан до сих пор препятствовал этому.

«То, что министры стран-сопредседателей впервые присутствовали на саммите президентов Армении и Азербайджана, показывает, какую чрезвычайную важность страны сопредседатели придают недопущению новой эскалации, выполнению достигнутых договорённостей для создания условий для возобновления переговорного процесса. Будем надеяться, что Азербайджан на этот раз не обманет надежды стран-сопредседателей, ожидания международного сообщества», – заявил глава МИД Армении.

Обращает на себя внимание то, что глава МИД Армении рассматривает меры доверия в целом в качестве предусловия к полноценным мирным переговорам. В свою очередь, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров позитивно оценил заявление С. Лаврова о поэтапности урегулирования конфликта.

Однако, азербайджанская сторона утверждает, что никаких конкретных обязательств по мерам доверия, способствующих усилению существующего статус-кво официальный Баку на себя не брал. Мы на встрече в Вене дали согласие на укрепление режима прекращения огня для продолжения будущих переговоров. Об этом сказал в интервью ANS заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

“Самое главное, чтобы впредь соблюдался режим прекращения огня, не было провокаций и чтобы мы в июне начали процесс переговоров”, – сказал он.

Новруз Мамедов, комментируя заявление сопредседателей по поводу расширения полномочий существующего офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, заявил: “Существенных изменений в полномочиях Анджея Каспшика быть не может. Указанное там является позицией Минской группы, мы по этому поводу не брали обязательств”.

А в Баку заявления Э.Налбандяна вообще расценены как провокационные. «После встречи, проведенной в Вене 16 мая 2016 года при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ, заявления официального Еревана вновь носят провокационный характер, и искажают истинную суть конфликта».

Как сообщает АПА, об этом, комментируя выступление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна на Софийской сессии Комитета министров Совета Европы, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что сегодня международное сообщество, в том числе сопредседатели МГ ОБСЕ, подчеркивают неприемлемость сложившегося опасного статус-кво, и делают заявления о важности его изменения: «К сожалению, вместо того, чтобы продемонстрировать конструктивность в процессе урегулирования конфликта, министр иностранных дел Армении такими выступлениями всячески пытается создать условия для сохранения статус-кво. Если он это делает по поручению президента своей страны, то это очень опасный путь, который может сделать ситуацию драматичной. Сопредседатели МГ ОБСЕ должны учесть это».

Таким образом, стороны трактуют результаты венской встречи по-разному, а если высказаться более точно, диаметрально противоположно. Официальный Ереван, по сути, утверждает, что договоренности, достигнутые в Вене по мерам доверия в целом открывают всего лишь путь к возобновлению полноценных мирных переговоров, притом, в пакетном варианте урегулирования конфликта. А официальный Баку наоборот рассматривает меры доверия как составную часть процесса урегулирования конфликта в целом.

Однако, бомбой, притом, не то что замедленного, а немедленного действия, подрывающего любые мирные переговоры, является заявление Э. Налбандяна о том, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть пакетным с поэтапной имплементацией. Если перевести слова главы МИД Армении с дипломатического языка на обычный, то это значит, что все вопросы, в том числе, принципы определения окончательного статуса Нагорного Карабаха, должны быть согласованы в одном пакете, а реализованы – поэтапно. То есть, речь идет о предопределении окончательного статуса Нагорного Карабаха в общих договоренностях об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Но всем ясно, что любые попытки предопределения окончательного статуса Нагорного Карабаха на данном этапе обречены на провал. Позиции сторон по данному вопросу диаметрально противоположны. Официальный Ереван сегодня не готов дать согласие на сохранение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, а Баку – на независимость этой территории. Именно, по этой причине стороны до сих пор не могли договориться по мирному урегулированию конфликта. Этот вопрос на данном этапе является неразрешимым. Предопределение окончательного статуса Нагорного Карабаха в любом варианте является капитуляцией для одной из сторон конфликта, на что президенты Армении и Азербайджана не могут пойти. Это тупик.

Некоторые могут сказать, что лучше стоять в тупике, чем на полном ходу нестись друг на друга. Но тут необходимо учитывать следующие моменты. Во-первых, невозможно на полных парах до бесконечности стоять в тупике. Рано или поздно кто-то сдвинется с места и тогда столкновение станет неизбежным.

Во-вторых, сохранение существующего статус-кво мешает созданию региональной системы стабильности, гарантирующей безопасность всех государств Южного Кавказа. Армения и Азербайджан не просто оказались в плену данного конфликта и угрожают безопасности друг друга. Ситуация намного хуже. Из-за существования конфликта и Армения, и Азербайджан в сфере обеспечения безопасности все больше и больше оказываются в зависимом положении от внешних игроков и лишены возможности реализации, хотя бы относительно независимой внешней политики. Апрельский кризис тому яркое подтверждение. И в Баку, и в Ереване неустанно говорили о возможной реакции Кремля на возобновления боевых действий. В Ереване были крайне раздражены из-за отказа России однозначно поддержать Армению, по крайней мере, на данном этапе. Такой оглядки в сторону Москвы не было даже в 90-е годы прошлого столетия. Поэтому прорыв на мирных переговорах нужен, притом, как можно скорее. А этого можно добиться, если стороны согласятся вывести определение окончательного статуса Нагорного Карабаха за рамки начального этапа мирного урегулирования.

Это не уступка одной из сторон. Этого требуют интересы всех сторон. И дело не только в том, что этот вариант позволяет как политическим лидерам, так и Азербайджану и Армении как государствам, вовлеченным в этот конфликт сохранить лицо, так как исключает элемент капитуляции. Важно другое. Именно этот вариант сохраняет для всех нас шанс на независимое, стабильное и возможно процветающее будущее…



