Мишель Обама против

Хиллари Клинтон

Одни из этих дам с удовольствием вращаются среди видных политиков, другие воспринимают пребывание в Белом доме как тюремное заключение, пишет The Daily Mail. Журналистка Кэролайн Хоу рассказывает о новой книге “Первые женщины: грация и сила современных “первых леди” Америки”, которую написала Кейт Андерсен Брауэр (First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies by Kate Andersen Brower).

Брауэр рассказывает, что между “первыми леди” бывает как дружба, так и бурное соперничество, а также “отношения, раздираемые обидами и уязвленностью, – подобные сложились, например, у Хиллари Клинтон и Мишель Обамы”.

“Избирательная кампания 2008 года нанесла и лагерю Клинтон, и лагерю Обамы глубокие, долго не заживающие раны, и эти шрамы все еще остаются до ужаса свежими”, – сказано в книге.

Мишель так и не забыла, что в ходе той кампании Хиллари посмеялась над лозунгом Барака Обамы “надежды и перемены”. “Небо разверзнется, сверху хлынет свет, небесные хоры запоют, и все поймут, что мы должны поступать правильно, и мир станет идеальным”, – сказала тогда г-жа Клинтон.

Газета комментирует: “Хиллари была права: всего этого определенно не случилось. А сама Хиллари много лет злилась, что ее наставник в Сенате, сенатор Тед Кеннеди, в 2008-м не поддержал ее кандидатуру в президенты. Источник из ближайшего окружения Хиллари сказал писательнице, что г-жа Клинтон теперь вновь баллотируется в президенты, чтобы расквитаться за тогдашнее поражение. Ей нужна победа”.

В окружении Хиллари считают, что она долгое время самоотверженно работала на государственной службе, а вот у Обамы не такая трудовая этика.

Эти приближенные г-жи Клинтон также говорят, что “в бытность первой леди Мишель сделала недостаточно много” и не обеспечила приоритетное финансирование некоторых программ, которые позднее лишились поддержки федеральных властей. Упоминается, например, программа сохранения и реставрации исторических достопримечательностей, книг и произведений искусства США, которую начала Хиллари и продолжила Лора Буш.

“Отношение Мишель к Хиллари проявилось совершенно явно, когда Хиллари была госсекретарем и часто встречалась с президентом, однако в Белом доме ни разу не устраивались обеды для супружеских пар”, – говорится в статье.

По данным автора, Мишель близко дружит с вице-президентом США Джо Байденом и его женой Джилл. “Мишель надеялась, что Байден будет соперничать с Хиллари за статус кандидата в президенты от Демократической партии и его победа вновь помешает Хиллари ощутить сладость триумфа”.

“Когда Мишель Обама смотрит на чету Клинтон… мне бы не хотелось говорить, что она смотрит на них сверху вниз, но отчасти так и есть”, – признался писательнице неназванный экс-советник Обамы.

Взаимную неприязнь подогрели недавние обвинения, звучащие в адрес супругов Клинтон, – обвинения в коррупции и в том, что в их фонд Clinton’s Global Initiative поступали сомнительные пожертвования.

“Это вписывается в версию, что супруги Клинтон производят впечатление людей, которые просто хотят дорваться до успеха и денег”, – пишет Брауэр.

Помощники Мишель говорят, что та мечтает о дне, когда сможет покинуть Белый дом – “эту отличную тюрьму”, как она выражается, стать бывшей “первой леди” и самой начать зарабатывать хорошие деньги на гонорарах за книги и публичные выступления.

По слухам, Хиллари получила за свои мемуары почти рекордный аванс – 8 млн долларов.

Мишель жаждет покинуть Белый дом, где каждый ее шаг на виду, отмечает издание.

Когда Барак победил на выборах, Мишель испытала страх: как ее дочери адаптируются к новой жизни в Вашингтоне? Она уговорила свою мать бросить Чикаго и переехать в Вашингтон вместе с ними.

“Мишель несчастна в Белом доме, и это можно почувствовать уже по тому, что на протяжении последних семи лет к ней все труднее получить доступ как к “первой леди”, – пишет газета.

На просьбы об интервью обычно поступает вежливый отказ, говорит журналист Билл Плант.

“Мишель никогда не испытывала удовольствия от политической жизни, необходимости радушно приветствовать людей и собирать пожертвования”, – говорится в статье.

У Мишель были сложные отношения с Рамом Эмануэлем, главой избирательного штаба ее мужа, а также первым пресс-секретарем Обамы Робертом Гиббсом.

Когда Мишель выбрала дизайнера Майкла Смита для работ в своих личных покоях, Гиббс испугался, что общество раскритикует ее, а заодно и ее мужа. Смит имел отношение к шокирующе-дорогому декору в офисе Джона Тейна, главного управляющего Merrill Lynch: там появились мусорная корзина за 1,2 тыс. долларов и ковер за 87 тыс.

“Барак согласился с Гиббсом, и Смита попросили заказывать вещи из магазинов типа Anthropologie. Это происшествие разожгло в Мишель обиду на то, что советники ее мужа дают оценку ее решениям”, – говорится в статье.

Мишель с самого начала четко заявила, что не хочет идти по стопам Хиллари и участвовать в работе в западном крыле Белого дома. “Она сосредоточилась на том, чтобы сделаться “иконой моды”, а также на своей кампании против детского ожирения (кстати, за кампанию ее критикуют – дескать, она строит из себя “кулинарную полицию” и диктует детям, как им питаться)”, – говорится в статье.

Мишель не участвует в вашингтонской светской жизни, которой в свое время так горячо увлеклись супруги Клинтон. Чета Обама проводит время со своими чикагскими друзьями.

