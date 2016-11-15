МИР СТАЛ БЛИЖЕ К ВОЙНЕ

Победа Трампа на президентских выборах обещает появление новых угроз и вызовов в глобальном масштабе

Мир отходит от шока связанного с тем, что Трамп стал президентом США. Уже подводятся итоги и делаются прогнозы на будущее. Это один из тех редких случаев, когда необходимо, прежде всего, попытаться ответить на вопрос, почему на этих выборах победил именно Дональд Трамп, в сущности, внесистемный лидер, а не ставленник американской политической элиты Хилари Клинтон. Не будь Трамп миллиардером, можно было бы сказать, что на президентских выборах США победил человек с улицы. И не разобравшись в этом ключевом вопросе, нам никогда не удастся верно спрогнозировать развитие последующих процессов в глобальном масштабе.

БУНТ РАЗОЧАРОВАННОЙ ЧЕРНИ

При этом надо признать, что существует опасность сбиться на частности и наломать дров. Например, эксперты, наверное, еще долго и вполне справедливо будут обсуждать уровень влияния российского фактора на американские выборы. Да, безусловно, этот фактор имел место и серьезно повлиял на результаты президентских выборов. Бывший посол США в России Майкл Макфол уже заявил об успешном вмешательстве президента РФ Владимира Путина в выборы президента США.

“Путин вмешался в наши выборы и преуспел. Молодец”, — написал посол в Twitter. Последнее слово при этом было написано по-русски. Все это верно. Могу сказать больше. Путин использовал главное оружие демократического общества против нынешней политической элиты, против нынешней политической системы США, чтобы привести Трампа к власти. Речь идет о формировании общественного мнения, которое в отличии от России в США имеет решающее влияние на определение результатов любых выборов. Посредством бесконечных, планомерных утечек информации, полученных в результате кибератак, удалось убедить существенную часть американского общества в том, что ставленник американского истеблишмента Хилари Клинтон постоянно врала собственному электорату. Этого американцы не так легко прощают политическим деятелям. И все же не все так просто.

Ведь надо было победить систему, которая поддерживала Х.Клинтон. А система считалась непобедимой. И она как будто решила проблему и нейтрализовала влияние так называемой российской информационной войны против американских выборов. Да, признали, что Клинтон не самый лучший выбор для Америки, но вся проблема в том, что Трамп просто катастрофа. Система подключила все ресурсы, естественно, допустимые американскими законами, чтобы добиться восприятия этого тезиса обществом в качестве аксиомы. Одним словом, на первый взгляд, победа Клинтон была гарантирована. Именно на этот момент обращает внимание председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США показывает, что политическая система Соединенных Штатов не справилась с новыми вызовами, заявил он на своей странице в Facebook в среду, 9 ноября.

«Признаюсь, ошибся в прогнозах, до конца не верил в победу Трампа. Не потому, что он слабее, но потому, что он шел против Системы. Приучили меня американцы, что Система там всегда сильнее (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»)», — считает Косачев.

Главной сенсацией американских выборов он назвал то, что политическая система в стране не справилась с новыми вызовами во внутренней политике, как и с «нестандартными вызовами мирового масштаба».

Теперь, скорее всего, Трампу предстоит «сделать Америку опять великой» в соответствии с его предвыборными лозунгами. «Подозреваю, все же не ошибусь во втором своем предвыборном прогнозе — переоценивать Америку Дональда Трампа явно не следует. Да, появляется окно возможностей. Но такое же окно приоткрылось 8 лет назад, когда победил Обама. (…) И мы знаем, чем это закончилось», — пояснил член Совфеда.

Это тот редкий случай, когда автор этих строк почти полностью согласен с российским политиком и политологом, как по поводу оценки происходящего, так и прогноза на будущее, о котором мы еще поговорим.

Главный вывод в том, что электорат разуверился в способности системы традиционной элиты справиться с существующими системными вызовами и рисками, как внутреннего, так и внешнего характера.

А все начиналось в начале 90-х прошлого столетия с иракского кризиса, а точнее оккупации Кувейта этой арабской страной. Американцы с союзниками буквально в течении нескольких часов восстановили суверенитет Кувейта. Все было прекрасно. Да, надо было платить за издержки глобализации , притом, не только финансами, но и жизнями американских солдат. Но все происходило где-то там, в более чем в10 тысячах километров от Америки. Ну, что делать? Неизбежная плата за обеспечение всемирного господства США в эпоху глобализма, притом, не только военно-политического и экономического, но и ценностного.

Однако, 11 сентября беда пришла в дом. Оказалось, что отгородиться от вызовов и рисков глобализации невозможно, даже океаном. Это был шок. Дальше – больше. На первый взгляд, чисто внешнеполитические проблемы начали создавать системные проблемы и риски внутриполитического характера. Терроризм, притом, с религиозным оттенком, социально-экономические, ценностные проблемы, связанные с огромным потоком мигрантов лишили сна среднестатистического американского обывателя. К сожалению, в течение 15 лет политическая система, традиционная политэлита не смогла разработать противоядие, способное нейтрализовать эти риски и вызовы.

Таким образом, западные страны столкнулись с системным кризисом. Малообразованный среднестатистический обыватель больше всего ценит благополучие и стабильность. В этой ситуации ему наплевать не политику. В обычных условиях он вообще крайне аполитичен и с удовольствием уступает решение всех проблем элите. Однако, как только возникает кризис, он вспоминает о своих правах. При этом среднестатистический обыватель подвержен популизму. Он ищет очень простые и примитивные пути выхода из кризиса. Если мешают незаконные мигранты, то надо закрыть границы, например, построить стену. Если речь идет об исламском терроре, можно выдворить всех мусульман из страны. Ничего нового. Все это было в середине 30-х прошлого столетия в Германии. Существующая политсистема и элита не смогли в течение 15 лет после окончания первой мировой войны справиться с вызовами, обеспечить социально-экономический рост, избавить немецкий народ от унизительного комплекса побежденного. И тогда пришел Гитлер, внесистемный популист, предложивший очень простые и примитивные пути решения проблем – понятные и приемлемые для среднестатистического обывателя.

Трамп предлагает очень простые, понятные для малообразованного обывателя пути решения глобальных проблем.

Незаконные мигранты мешают социальному благосостоянию населения – построим стену на границе с Мексикой. Мусульмане в целом, сирийцы в частности являются источником террористической угрозы – долой их всех из США. Слишком много ресурсов, в том числе, и человеческих, выделяются на зарубежные военно-политические акции – свернем их все. Зачем тратиться, жертвовать молодыми американцами, ради решения чужих проблем. И так далее…

Таким образом, Путин смог повлиять на результаты выборов в США, не потому, что смог разработать гениальный план по смене хозяина Белого Дома. Просто американский обыватель готов был проголосовать за внесистемного популиста. А Путин всего лишь воспользовался механизмами и инструментами, предоставляемыми самой западной системой демократии. Не более того.

Кроме того, необходимо учесть, что Трамп не единственный внесистемный популист, который оказался у власти в странах западной демократии. Достаточно вспомнить, что в Греции у власти еще с начала 2015 года находится леворадикальная «СИРИЗА», в Чехии Земан, в Венгрии Орбан. А во Франции влиятельной силой, претендующей на власть, становится лидер Национального Фронта Мари Ле Пен. И все эти силы имеют прекрасные отношения с Путиным. Дело дошло до того, что Национальный Фронт, который еще недавно считался в России почти неонацистским, финансируется финансовыми институтами, связанными с Кремлем, притом, вполне легально.

Одним словом, мы не стали свидетелями поражения системы. Наоборот, произошел запрограммированный сбой системы.

ПУТИН ПОЛУЧИЛ ПЕРЕДЫШКУ

А мир стал ближе к войне…

Хотя надо отметить, что не все еще потеряно. Однако, перейдем к выводам и прогнозам. Прежде всего, попытаемся ответить на вопрос: можно ли считать систему поверженной? Стоит еще раз напомнить, что Костантин Косачев призвал не переоценивать Америку Дональда Трампа. Он признал, что да, появляется окно возможностей. «Но такое же окно приоткрылось 8 лет назад, когда победил Обама»,- отметил он.

Существуют более «пессимистически» настроенные российские эксперты. Как сообщает haqqin.az, заместитель директора российского Центра политических технологий Алексей Макаркин настороженно отнесся к победе Трампа, считая, что это означает для мира значительные риски, масштаб которых еще предстоит осмыслить.

«Прежде всего, это риск дестабилизации мировой экономики из-за торговых войн, которые может инициировать сам Трамп. Риск падения нефтяных цен из-за снятия ограничений на добычу, которого уже давно добивается американский бизнес. Сейчас для этого идеальная ситуация: президентство и обе палаты Конгресса контролируются республиканцами. Между прочим, у российской экономики сейчас запас прочности слабеет – резервов становится все меньше, зависимость же от сырья сохраняется.

Весьма серьезен и риск повышения непредсказуемости в российско-американских отношениях: Трамп может попытаться добиться быстрых результатов, а если не получится, то начать быстро переходить от переговоров к угрозе силой. При этом американская политическая система имеет опыт прохождения системного кризиса конца 60-х – 70-х годов (Вьетнам, Уотергейт). Ее сложность и система сдержек и противовесов приведут к тому, что Трамп не сможет стать вторым Горбачевым и развалить Америку. А если он попытается выйти за рамки закона, то Конгресс не без удовольствия объявит ему импичмент. Для многих республиканских функционеров Пенс свой, а Трамп – чужой», – предвидит Макаркин.

Естественно, есть «оптимисты», с точки зрения развития российских интересов. Российский политолог, журналист-международник Александр Носович считает, что американцы проголосовали за радикальные перемены во всех областях жизни своей страны, включая внешнюю политику.

«Потому что внешнеполитическая программа Трампа была не менее революционна, чем другие части его предвыборной программы. Кандидат от Республиканской партии выражал сомнения в необходимости существования НАТО, проведения политики сдерживания России и защиты многочисленных беззащитных союзников Америки по всему миру. Дональд Трамп во внешней политике выступает как изоляционист и националист. Он не поддерживает наднациональные интеграционные проекты, такие как Трансатлантическое и Тихоокеанское торгово-инвестиционные партнерства.

Более того, летом этого года Трамп поддержал решение британцев выйти из Евросоюза. Стратегии «сдерживания», которой в последние годы придерживались США в отношении Китая и России, Трамп предложил альтернативу в виде прямых переговоров с лидерами Китая и России на основе взаимного учета национальных интересов друг друга. Поэтому победа Трампа – это очень плохие новости для европейских союзников Америки, особенно для союзников из Восточной Европы – Польши, стран Прибалтики, Украины. Америка от них уходит. На этих выборах сторонниками Трампа впервые было официально сформулировано, что эти страны для Америки – балласт, который она не должна тянуть на себе. Как выразился сенатор-республиканец из команды Трампа: Эстония – это пригород Санкт-Петербурга, мы не можем позволить себе рисковать из-за нее ядерной войной с Россией. Победа Трампа означает, что Америка будет реформировать свою внешнюю политику и сбрасывать европейский балласт», – отметил Носович.

Разочарованы и в Западной Европе. Победа Дональда Трампа на выборах президента США осложнит отношения между Европой и Соединенными Штатами, заявил в интервью телеканалу WDR глава Европарламента Мартин Шульц.

“Я считаю, что (политическая) система в США достаточно сильна, чтобы выдержать Дональда Трампа, чтобы его сдерживать. Но очевидно, что трансатлантические отношения будут осложнены”, - сказал Шульц, добавив, что “Трамп выступает за стиль в политике, за риторику, которая основана на эмоциях, а не на фактических решениях”.

“Я удивлен. Я, как и многие другие, рассчитывал на победу Хиллари Клинтон”, — сказал Шульц, добавив, что в настоящее время политика сталкивается “с волной повсеместного протеста”, что “нашло отражение и в этих выборах”.

По словам Шульца, речь идет об “эффекте, который на протяжении десятилетий становится все сильнее” – “глобализация ведет, особенно в таких странах как США, к урбанизации”. В результате возникающие крупные индустриальные центры притягивают промышленность, молодежь, инвестиции.

“Но есть и другие территории, где царит безработица, где в 60 километрах не найти врача, где люди считают, что их не воспринимают всерьез, где они протестуют своими голосами на выборах. Это и культурная конфронтация между городами и селом, между образом жизни в городах и селе. И Трамп обращается к этим людям в селе: я тот человек, который вернет вас в те старые добрые времена”, - сказал Шульц.

Чтобы разобраться в ситуации, первым делом необходимо ответить на вопрос – на самом ли деле большинство американцев проголосовало за радикальные изменения как внешней, так и внутренней политики. Отнюдь нет. Надо вспомнить, что Хиллари Клинтон в целом по стране получила больше голосов, чем Дональд Трамп. То есть, во второй раз в американской истории победитель получил меньше голосов избирателей, чем побежденный. Это еще раз доказывает, что речь идет о сбое политсистемы, а не его низвержении. И Д.Трамп должен будет учитывать в своей политике этот важный для США фактор. США не Россия, там необходимо учитывать общественное мнение.

Но и это не все. Прав А.Макаркин в том, что Трамп будет крайне ограничен в свободе действий. По определенным инициативам, особенно, внешнеполитического характера он столкнется можно сказать, с консолидированной оппозицией Конгресса. Республиканская и демократическая элиты объединятся против него. И ему придется учитывать этот фактор. Одним словом, республиканское большинство в Конгрессе не облегчит спокойную жизнь Трампу, скорее наоборот.

Да, республиканцы в целом готовы поддержать инициативы Трампа по отмене многих положений закона о медицинском страховании. Да, республиканцы также поддержат отмену на запрет экспорта нефти. Но не более. Вряд ли республиканцы поддержат внешнеполитические инициативы Трампа по реализации политики изоляционизма. Ведь, именно республиканцы обвиняли администрацию Обамы в том, что она недостаточно последовательно защищает интересы США в различных частях мира. Именно, республиканцы призывали к реализации более жесткой политики сдерживания России.

Да, и предвыборный лозунг Трампа не позволяет реализовать политику изоляционизма. Республиканец Дональд Трамп выбрал лозунг своего не менее именитого предшественника Рональда Рейгана «Сделаем Америку снова великой». Но Рейган развалил Советский Союз, по сути, объединил Европу. Проще говоря, именно политика Рейгана является более чем ярким доказательством того, что изолированная Америка не может быть великой.

И еще необходимо вспомнить, что Трамп не первый президент США, который в своих предвыборных обещаниях призывал к кардинальному изменению миропорядка. То есть, он не первый «президент-революционер». Достаточно напомнить, что Буш-младший в свое время обвинял Билла Клинтона в неумении вести дела с Россией, а через восемь лет Обама в свою очередь Буша-младшего. Обама даже придумал новый политтермин – «перезагрузку». Но все бесполезно.

Вообще, как правило, американская политика в отношении России при смене администрации переживает три этапа. Первый этап – несбыточные ожидания. Второй – разочарование. И, наконец, третий – раздражение и конфронтация. Трамп был прав в том, что избрание Х.Клинтон по содержанию стало бы третьим сроком президента Обамы, в том числе, применительно к внешней политике, и, прежде всего, американо-российским отношениям. То есть, стороны избежали бы этапов несбыточного ожидания и разочарования. Сразу бы начали с того с чего стоит начинать – с раздражения и конфронтации. Первые два во взаимоотношениях Путина с Клинтон, давно пройденные этапы.

Одним словом, Путин получил «передышку», примерно, на полтора-два года, но не более, а может быть и еще меньше. А затем маятник вновь сделает крен в обратную сторону.

И это неизбежно. Во-первых, сам Трамп угрожает обвалить цены на нефть, как отметил выше российский эксперт Макаркин. Еще одного обвала цен на нефть до 25 долларов за баррель, российская экономика не выдержит. А Трамп обещает обвалить цены на нефть до 10 долларов за баррель. В этих условиях Путин окажется перед дилеммой – или стать уж очень «сговорчивым», или же спровоцировать еще более жесткую конфронтацию с США и объяснить все неудачи социально-экономического характера «происками американского империализма». Вряд ли, даже при желании, Путин сможет выбрать первый вариант. «Сговорчивость» во взаимоотношениях с США, со всеми вытекающими отсюда внешнеполитическими последствиями, будет воспринято путинским электоратом как признание поражения. Этого Путину не простит ни среднестатистический российский обыватель с имперским мышлением, ни элита, больше других осознающая бесперспективность противостояния с США. Ведь, это будет признанием пагубности всего внешнеполитического курса в течение почти 20 предыдущих лет. Этого люкса Путин себе позволить не может. Да и второй вариант больше в духе «крутого» Путина.

Во-вторых, одно дело объявить Украину, Южный Кавказ, даже Восточную Европу «задворками» России и призывать огородиться от всего мира высокими заборами (кстати, забор-то начали строить задолго до Трампа), и совсем другое дело, на практике реализовать политику изоляционизма, особенно заявляя о приоритете интересов США. Но интересы США не ограничиваются частью Северной Америки, тем более, когда речь идет о восстановлении былого величья.

Да, безусловно, будет попытка договориться, а с учетом, профессиональных качеств Трампа, поторговаться с Путиным на взаимовыгодной основе, даже по тем параметрам, где интересы США и России, по крайней мере, в понимании элит диаметрально противоположны. Но, как показывает практика, подобные торги обречены на провал.

В-третьих, существуют некоторые субъективные причины, которые вряд ли позволят Трампу реализовать политику изоляционизма. Речь идет о родственных отношениях Д.Трампа. Его дочь Иванка Трамп, которая была одним из самых ближайших соратников нового президента США во время предвыборной кампании, с 25 октября 2009 года замужем за бизнесменом Джаредом Кушнером (род.1981. Он является сыном мультимиллионера и одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнера. Джерад Кушнер с отличием окончил университет, в 25 лет приобрёл газету New York Observer, проявил себя как талантливый редактор и к 30 годам уже был медиа-магнатом. У супругов есть трое детей: дочь Арабелла Роуз Кушнер (род.17.07.2011) и два сына — Джозеф Фредерик Кушнер (род.14.10.2013) и Теодор Джеймс Кушнер (род.27.03.2016).

Прежде чем выйти замуж, Трамп приняла иудейское вероисповедание. Она прошла ортодоксальный гиюр, приняла еврейское имя Яэль и с тех пор ведёт еврейский образ жизни, активно жертвует деньги на синагоги и еврейские школы, считается активисткой женского движения ХАБАД.

Как заявили дети Трампа, они не будут формально представлены в администрации будущего президента США. Но все эксперты сходятся в том, что Иванка, которая естественно, будет лоббировать интересы Израиля, останется ведущим советником Д.Трампа. Одним словом, Трамп уж точно не сможет остаться в стороне от решения ближневосточных проблем, где американо-российские интересы, мягко говоря, не совпадают. Хотя интересы еврейского государства простираются далеко за пределы Израиля и ближневосточного региона.

И, наконец, могу предположить, что израильский фактор даже на предвыборным этапе серьезно повлиял на декларируемые внешнеполитические приоритеты Трампа. Он обещал пересмотреть условия ядерной сделки с Ираном. Достаточно вспомнить, что одним из главных лоббистов этой сделки была Россия, а Израиль считал ее угрозой собственной безопасности.

Таким образом, можно предположить три варианта развития событий. Притом, в любом из трех «популист-революционер» Трамп потерпит поражение. Первый – это «мягкий», то есть, в конечном счете, компромиссный вариант: под внешним влиянием, несмотря на популистскую риторику, Трамп постепенно превратится в «традиционного» лидера вполне устраивающего как политсистему, так и элиту. Но на это уйдет время. Необходимо учитывать, что трансформация произойдет не сразу. В этом случае, Трамп в конечном счете, даже может рассчитывать на второй срок. Остальные варианты «жесткие», то есть, конфронтационные. Трамп может проявить «строптивость». В этом случае, элите не останется ничего кроме как устранить его. Можно запустить процедуру импичмента. Притом, инициаторами выступят однопартийцы самого Трампа. Неприятный, да и нежелательный вариант с точки зрения обеспечения стабильности на международной арене.

Но еще более неприемлемым является третий вариант. Трамп вполне может спровоцировать силовое противостояние между США и Россией. С Клинтон все было ясно, как для союзников и противников, так и для партнеров на международной арене, в том числе, и Путину. Все предполагали, что она будет более жесткой чем Обама во взаимоотношениях с Путиным, но никогда не перейдет красную черту, отделяющую худой мир от силового противостояния, то есть, от войны. Трамп непредсказуем, особенно, когда речь идет об интересах США и их граждан. Например, во время предвыборной кампании он призывал сбивать российские боевые самолеты совершающие полеты в опасной близости американских боевых кораблей. Никто не может гарантировать, что Трамп способен сдержать себя «в рамках» при возникновении кризисных ситуаций…



