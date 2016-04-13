Мэттью Брайза обеспокоен

пассивностью Вашингтона

“1 апреля малоизвестный конфликт в Нагорном Карабахе – регионе, отколовшемся от Азербайджана, – чуть не перерос в возобновление полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией”, – пишет в своей статье в The Washington Post Мэттью Брайза, который в 2006-2009 годах был посредником от США по вопросам Нагорно-Карабахского конфликта, а в 2010-2011 годах – послом США в Азербайджане.

По мнению автора, лидеры трансатлантического сообщества всего лишь призвали прекратить конфликт, а президент Путин начал решительные действия.

Брайза вспоминает о своей работе в качестве сопредседателя “Минской группы” посредников, которая пытается урегулировать конфликт: “Хотя Вашингтон и Москва сцепились из-за российского вторжения в Грузию в августе 2008 года, наше сотрудничество по вопросу Нагорного Карабаха было таким же энергичным, как наша глубокая взаимная неприязнь по вопросу Грузии”.

В этом контексте автор удивляется, что в последнее время Вашингтон и Москва мало сотрудничают между собой на тему Нагорного Карабаха. “Возможно, Путин хочет лишить вице-президента Байдена потенциальных заслуг, которые тот мог бы снискать за содействие процессу умиротворения в Нагорном Карабахе, к огда за день до вспышки насилия встретился по отдельности с президентами Азербайджана и Армении”, – рассуждает автор. Или, возможно, Путина разозлило, что Саргсян и Алиев провели свои встречи в Белом доме “на полях” саммита по ядерной безопасности, который российский президент бойкотировал.

На взгляд Брайзы, жители Южного Кавказа вряд ли посчитают последовательность событий (встречи в Белом доме, возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе) чисто случайной. “Главы Армении и Азербайджана не были заинтересованы в том, чтобы эти беспрецедентные военные столкновения произошли как раз в тот момент, когда оба лидера пытались убедить Белый дом участвовать в процессе умиротворения в Нагорном Карабахе. Многие азербайджанцы и армяне давно опасаются, что какая-нибудь внешняя сила подговорит одного из местных военных командующих вновь разжечь конфликт во имя узких политических интересов”, – говорится в статье. По словам автора, они помнят о действиях России в августе 2008 года и в феврале 2014-го.

В любом случае, Путин эксплуатирует ситуацию, прибегая к интенсивным дипломатическим усилиям, а Обама не стремится с ним тягаться, пишет американский дипломат.

Благодаря усилиям Путина улучшается репутация России, а лидерам Армении и Азербайджана кажется, что на Южном Кавказе командует только Россия.

Невмешательство Белого дома – шанс для того, чтобы Кремль пользовался ситуацией в важном регионе. Путин, уводя Армению и Азербайджан от Запада, закладывает фундамент грядущих кризисов, а Вашингтон взирает на происходящее со стороны, заключает Брайза.

Об этом сообщает Инопресса.



