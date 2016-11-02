Эрдоган за смертную казнь

и против свободы прессы

“Турецкий президент угрожает восстановить смертную казнь и продолжает нападать на свободу прессы: в понедельник был задержан главный редактор оппозиционной газеты Cumhuriyet”, – пишет редакция Le Monde.

“Если потребовался бы символ, чтобы продемонстрировать, до какой степени турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган готов отдалить свою страну от Европы после попытки государственного переворота 15 июля, то угроза восстановления смертной казни служит печальным тому примером”, – сообщает редакция.

“Этой угрозой размахивали в первые дни после неудавшегося путча, теперь она снова была сформулирована в субботу 29 октября главой государства во время его выступления на митинге в Анкаре”, – отмечают журналисты.

“Упорство Эрдогана в вопросе смертной казни при том, что ему прекрасно известно, насколько она неприемлема для ЕС, который ее запрещает, иллюстрирует его желание избавиться от европейских ценностей: смертная казнь была отменена в 2004 году именно для того, чтобы облегчить согласование турецкого законодательства с законодательством Евросоюза”, – комментирует редакция.

“Другой фронт, на котором турецкий руководитель все больше увеличивает дистанцию между ним и европейцами, – это гражданские свободы. Арест утром 31 октября главного редактора оппозиционной газеты Cumhuriyet Мурата Сабунджу и нескольких его сотрудников является новой серьезной атакой против свободы прессы, подвергающейся особому преследованию начиная с июля, – отмечает LeMonde. – За последние дни на основании декрета дополнительно были закрыты еще 15 СМИ, преимущественно на юго-востоке страны, где компактно проживает курдское меньшинство”.

“Одновременно с этим продолжается чистка, направленная против лиц, предположительно симпатизирующих гюленистскому движению и обвиняемых в разжигании путча 15 июля. В субботу были опубликованы два декрета, оповещающих об увольнении более 10 тыс. служащих, которые добавляются, по нашим подсчетам, к отстраненным или временно отстраненным от должности 85 тыс. других служащих, начиная с середины июля”, – говорится в редакционной статье.

“Эрдоган уже давно мечтает о референдуме, который позволил бы ему усилить президентский режим. Ему не хватает 14 мест в Парламенте для созыва такого референдума. Его националистическая риторика, с сокрушениями из-за утраты османских территорий, и его авторитарный дрейф являют собой косвенные намеки в сторону Партии националистического движения (MHP). Тут турецкий руководитель рискует просчитаться: пропущенный через эмоциональное возбуждение июльского путча, подобный режим породит лишь еще большую нестабильность, как это случилось на Ближнем Востоке, к которому Эрдоган угрожающе приближается”, – подытоживает редакция Le Monde.

Об этом сообщает InoPressa.ru/



