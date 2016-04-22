Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

Второй день чемпиона та Европы по дзюдо, проходящего в Казани, принес Азербайджану еще одну медаль.

Как передает zerkalo.az, если вчера Орхан Сафаров (60 кг) взял “серебро”, то сегодня Рустам Оруджев (73 кг) завоевал медаль высшей пробы.

Как уточняет azerisport.com, Оруджев в первой схватке победил литовца Кестутиса Виткаускаса, а затем за 22 секунды одолел чеха Якуба Жесминека. В четвертьфинале наш спортсмен огорчил Рока Драксич из Словении, а в полуфинале нанес поражение хозяину татами Денису Ярцеву. В финале Рустам оказался сильнее олимпийского чемпиона из Грузии Лаши Шавдатуашвили.

Сегодня на казанском татами выступил еще один наш дзюдоист – Абдулхагг Расуллу (81 кг). Он одолел на старте Алена Шмита из Франции, но затем уступил бельгийцу Йоахиму Боттье.

Таким образом, после первых двух дней турнира в активе нашей команды “золото” Оруджева и “серебро” Сафарова.



